Jak v Rusku vidí duel s Čechy? Obávají se Říhy, fanoušků a vlastních chyb

Po dvou tréninkových zápasech s Norskem a Rakouskem (5:2, 5:0) prý přichází první těžší soupeř, jak zmiňuje Sovětskij Sport a další média.

„Jsme stoprocentní vůči outsiderům, ale ruský tým potřebuje velké vítězství. A není nutné čekat na play off,“ píše Lev Lukin.



Česko - Rusko Sledujte od 16.15 online.

„Nesmíte je (Čechy) podcenit. Neporazíte je na jedné noze, je třeba hrát na maximum. Předně proto, že hrají vlastně doma. Taky mají na lavičce Miloše Říhu. Jeho emoce, vášeň a ostrá povaha byly v posledních letech na ústupu, stále je ale schopný vést a povzbudit svěřence do závratných výšin jako málokdo,“ píše například novinář Michajl Zislis z webu Sport Express.



S ním se shoduje také Igor Eronko ze stejného webu. „Říhovi se podařilo posbírat partu stejně smýšlejících lidí. Na rozdíl od Josefa Jandače (minulého reprezentačního kouče) to dělá dobře. Navíc Čechy táhnou fanoušci, v Bratislavě jich je neuvěřitelné množství, podporují až vášnivě.“



Za hrozbu kromě Říhy považuje také útok. „Jsou si dobře vědomi svých výhod a nevýhod. Dělají, co mají, nezkoušejí vymýšlet něco navíc. Jejich řady s Kovářem, Kubalíkem, Vránou, Chytilem, Frolíkem a Voráčkem utvořily pevné vazby.“

„Navíc umí provokovat. A ty momenty jsou docela zákeřné. Když jsem to před Vránou zmínil, optal se mě, jestli si myslím, že hrajou špinavě. Zasmál jsem se a on věděl, že to tak myslím,“ vzpomíná Eronko.

S názorem, že útok Čechů je nebezpečný, ale třeba Zislis nesouhlasí. V českém týmu je podle něj jen jeden hráč s přízviskem „super“. A to Jakub Voráček. Zbylé hráče řadí mezi středně dobré pracanty. Gólmana Patrika Bartošáka označuje za nezkušeného.

MS v hokeji 2019 Kompletní program

Roli hrát nebude ani to, že Češi měli více času na odpočinek (Rusové hráli v neděli, Češi v sobotu). „Nejde o žádnou časovou tíseň. Češi samozřejmě budou čerstvější,“ říká kouč Ilja Vorobjov.



Rusové se prý nemají čeho bát, podle Eronka Bartošák zdaleka nedosahuje kvalit Andreje Vasilevského. „Měl skvělou sezonu, ale chytal v české extralize. Jestli se o něco máme strachovat, tak jedině o náš vlastní výkon, protože se první dva zápasy stihli nudit. Jestli Jaromír Jágr napsal Čechům na zeď „Jedině zlato“, budou se muset hodně snažit. Rusům stačí hrát jejich standard,“ myslí si.

Přestanou se Rusové nudit? Kapitán Ilja Kovalčuk o víkendu prohlásil: „Máme jediný společný cíl, je načase znovu získat zlato.“