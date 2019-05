Kudy vede cesta přes Německo. Hokejisty nesmí opět ovládnout strach

Větu už nedořekl.

Raději nahodil mód profíka a myšlenku dokončil: „Ve čtvrtfinále už bude mít každý tým kvalitu. Není náhoda, že se tam dostali. Bude to těžký zápas.“

Právě Němce na mistrovství světa ve vyhlíženém čtvrtfinále Češi vyzvou. Tým kolem hvězdného Leona Draisaitla se výrazně přimotal do čtvrtfinálové záhady po úterní překvapivé výhře 4:2 nad Finskem.

Česko - Německo Ve čtvrtek od 20.15 sledujte online.

Nevyzpytatelní Němci představují z nabízených čtvrtfinalistů nejpřijatelnější možnost. V týmu mají kvartet hráčů z NHL na rozdíl od Američanů a Kanaďanů, na jejichž soupiskách se to známějšími jmény jen hemží. Němci jsou protivník, kterému šel tým trenéra Miloše Říhy naproti. V Bratislavě, kde se bude hrát i ve čtvrtek, prohrál ve skupině jen duel s Ruskem.

Naopak přesvědčivě porazil Švédy, nezadrhl se proti outsiderům a v úterý – byť s komplikacemi – zvládl i klíčový duel se Švýcary (5:4), se kterým málem promrhal dvoubrankové vedení.

A kdo ví, zda by Švýcaři nakonec v prodloužení nepřevrátili duel na svoji stranu, kdyby v závěru za stavu 4:4 neriskovali hru bez brankáře (remíza pro ně nic neřešila). „My si tu pozici na turnaji uhráli,“ upozorňoval kapitán Jakub Voráček. „Oni se dostali do situace, že ho museli odvolat.“

Úterý nabídlo pro reprezentanty vhodnou lekci, která ještě nebolela. „Trochu mě to překvapilo. My Češi vždy použijeme hlavy na to, abychom zápasy dotáhli do konce,“ řekl Říha. „Ale proti Švýcarům jsme nereagovali, jak jsme měli. Mohli jsme kouskovat hru, zpomalit ji a nehrát pořád ten super hokej.“

Na druhou stranu většina současných opor udělala kariéru v zámoří. A mladíci jako Hronek, Vrána nebo Simon tam dorostli v hráče NHL, kde vítězí dravost a rychlost.

Češi patří k nejmladším týmům na turnaji. Energie a neustálý pohyb, jaký například kapitán Voráček v národním týmu dosud nezažil, byly účelné zbraně Říhova výběru. Když ho svázala úzkost o výsledek, přednosti se vytrácely. Přehnaná zodpovědnost stála i za jedinou českou porážkou na šampionátu, po opatrném startu s favorizovanými Rusy už Voráček a spol. manko nedohnali.

Tohle nebude vhodná cesta k vysněné medaili, na kterou národní tým čeká už sedm let. Češi budou proti Němcům favority, což je role, kterou v posledních letech ve čtvrtfinále moc neznají. Do bojů o medaile je může přiblížit schopná ofenziva, která nesmí zůstat jako v úterý závislá především na příspěvku první lajny. I díky ní Češi při každé ze šesti výher nasázeli minimálně pět gólů.

Rezervy ale mají i v přesilovkách. V úterý si v nich mohli pomoct k navýšení náskoku, místo toho se obávali švýcarských brejků. Celkově ve třech skupinových duelech se silnými protivníky – Švédskem, Ruskem a Švýcarskem – proměnili jedinou!

Také se nesmí elán proměnit v agresi. Zapracovat se musí na čištění prostoru před vlastní brankou. Nedostatky dokázali zatím hokejisté umně zamaskovat. Šampionát rozehráli velice slibně, líbivou hrou si získali přízeň fandů. Až ve čtvrtek se ale rozhodne, zda turnaj může být doopravdy úspěšný.