Mače o Bratislavu. Přicházejí chvíle, v nichž hokejisté mohou jen ztratit

K televizím teď hokejoví fandové usedají se stejným očekáváním jako lidé, kteří ve čtvrtek vyrazili na první ze tří koncertů Leoše Mareše v O2 areně.

Chtějí show. Zazpívat si známé popěvky. A naprostou spokojenost na konci. „Radši hraju s lepšími soupeři. Rusko a Švédsko se snaží hrát hokej nahoru dolů, ti slabší brání, takže to jsou nepohledné zápasy,“ upozorňuje český útočník Ondřej Palát. „Ale je to součást turnaje, musíme se s tím poprat.“

Po náročném startu na mistrovství světa rozehrála hokejová reprezentace sérii mačů se soupeři, s nimiž by cokoliv jiného než přesvědčivá výhra představovalo obrovské překvapení.

A ve čtvrtek Čechy hodně zlobili Lotyši. Národní tým se nadřel a radoval se z výhry 6:3 především díky vyvedené druhé třetině. Dnes od 20.15 hraje reprezentace proti Itálii, v neděli proti Rakousku, tedy duely, ve kterých může pouze ztratit.

Body. Sebejistotu. A především (téměř) domácí prostředí v Bratislavě. „Určitě bychom tady chtěli na čtvrtfinále zůstat,“ řekne útočník Michal Řepík. „Tabulku zatím neřešíme, ale sledujeme ji.“

Výsledky se i přes porážku s Rusy (0:3) vyvíjejí poměrně slibně. Pokud Češi zvítězí ve všech zbývajících duelech za tři body, bez ohledu na další výsledky obsadí ve skupině nejhůře druhou příčku.

Za šest dnů by v klíčovém čtvrtfinále nastoupili v Bratislavě, vyhnuli by se trmácení do Košic. Třeba Dmitrije Jaškina děsí loňská zkušenost ze šampionátu v Dánsku, kdy se tým z Kodaně stěhoval do 300 kilometrů vzdáleného Herningu. „Dojeli jsme na zimák, kde skoro nikdo nebyl. Čtvrtfinále s Amerikou nevyšlo a byl konec,“ líčil Jaškin.

Existovala varianta českého přemisťování i po úspěchu v základní skupině. Pokud by Slovensko proniklo do čtvrtfinále z prvního či druhého místa, jako pořadatelé by ho odehráli v hlavním městě. Jenže po dvou trudných košických porážkách v posledních sekundách 5:6 s Kanadou a 2:3 s Němci by už samotný postup byl senzací, natož z nejvyšších míst.

I proto Češi momentálně nemusí dumat nad čtvrtfinálovými variantami. Ve skupinových mačích musí hledět na vlastní výkony.

Musí objevit gólmana, který pro rozhodující fázi turnaje dostane důvěru. I ve čtvrtek poslal trenér Miloš Říha do brankoviště Patrika Bartošáka, dnes proti Italům nejspíš ukáže na Pavla Francouze, kterého chce prověřit po příletu ze zámoří.

Musí pátrat po řešení, jak zdokonalit české přesilovky i vhazování. Musí najít vhodné složení měnících se útoků, které po druhé výhře San Jose v play off NHL už zcela jistě nestihne posílit Tomáš Hertl. A po čtvrtku se musí Říha zabývat i bídnou disciplínou.

Zároveň dál nesmí zaškobrtnout při šňůře s outsidery, které Češi zdolávají pravidelně od roku 2012 po zavedení upraveného formátu šampionátu. Skupiny po osmi členech nabízejí partie s nalajnovaným scénářem, ale mezinárodní federaci (IIHF) nadále generují zisk. Fandové na rozdíl od dřívějších osmifinálových skupin mohou dopředu i ve druhém týdnu turnaje nakoupit lístky na konkrétní zápasy – byť v českém případě s lehčími protivníky.

Česko - Itálie Sledujte od 20.15 online.

Lehčí? Po tomhle výrazu se Říhův asistent Robert Reichel ošije: „Všichni se zlepšují jako ve fotbale. Zespoda se chtějí dostat nahoru a v týmech jsou hráči, kteří chtějí hrát v NHL.“ Leč Lotyši s Italy a Rakušany dají na šampionátu do kupy celkem tři borce, kteří si vydělávají v zámoří. Češi jich mají na soupisce hned 12.

Recept, jak jako favorité nynější nástrahy zvládnout? „Dát ze startu nějaké góly. Uklidnit se. Potom se hraje snadněji,“ poví Řepík, jenž startuje na čtvrtém šampionátu v řadě. Pamatuje si bodové ztráty s Norskem (1:0p, 2017), Lotyši (4:3sn, 2016) nebo Dány (2:3sn, 2016).

Čtvrteční mač se do tohoto výčtu nezařadil. Podobný zádrhel by Čechy v konečném zúčtování mohl hodně mrzet.