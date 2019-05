Lotyši dobývají Česko. Žádná záhada. Pro extraligové kluby jsou výhodní

Česko vs. Lotyšsko Online reportáž ve čtvrtek od 20:15

I proto se úterní palba lotyšských hokejistů při výhře 3:0 - což byl pro Italy vzhledem k průběhu ještě milosrdný výsledek - zastavila na 65 pokusech.

„To bylo snad poprvé, kdy můj tým měl tolik střel,“ uvažoval lotyšský obránce Arturs Kulda.

Nejen pro něj to byl unikát. Tolik ran za jediný zápas na mistrovství světa nevyprodukoval žádný tým už téměř 70 let!

Rekord drží Kanaďané z roku 1950, když při demolici 33:0 zasypali belgického brankáře dnes těžko uvěřitelnými 114 ranami! Mimochodem, tenkrát do Londýna českoslovenští obhájci světového titulu nedorazili, místo toho řada z nich kvůli počínajícímu vykonstruovanému procesu skončila ve vazbě.

Ale zpět do současnosti.

Lotyšskou ofenzivní sílu ve čtvrtek otestují reprezentační následovníci Zábrodského, Konopáska a Bubníka.

Češi od 20.15 v Bratislavě hrají s Lotyši. „Pamatuju si, že s nimi byli vždycky těsné výsledky,“ prohodil Robert Reichel, bývalý kapitán reprezentace a dnes jeden z trenérů národního týmu. „Mají dobrou disciplínu a systém, co do nich rve kanadský trenér Hartley. Všichni se ho snaží dodržovat. A jestli jste viděli jejich zápasy naživo, nečeká nás nic lehkého,“ nadhodil českým novinářům.

Lotyšsko má na MS víc extraligových vyslanců než Češi

Někteří z nich po českém tréninku vyčkávali ve středu i na ten lotyšský. Mančaft z Pobaltí po nevšední palbě, kterou popravdě umožnila především děravá italská defenziva, nahlášený trénink v rezervní bratislavské hale vypustil.

Přitom s českými médii by bylo co rozebírat.

Hned pět lotyšských reprezentantů - obránci Freibergs, Galvinš a Cibulskis s útočníky Bukartsem a Bičevskisem - si vydělává v české extralize. V lotyšském týmu hraje víc extraligových vyslanců než v českém výběru!

„Jsem strašně rád, že se český trh otevřel pro lotyšské hráče,“ říkal Roberts Bukarts pro oficiální web šampionátu. „V naší lize nejsou vysoké platy, většina týmů je poloprofesionálních. Takže pokud chcete něco dokázat, musíte jít do zahraničí,“ dodal útočník pražské Sparty.

Proč si Lotyši zrovna vybírají extraligové kluby? „I pro mě je to trochu záhadou,“ usměje se generální manažer Zlína Martin Hosták. Právě moravský klub před třemi lety angažoval Robertse Bukartse. Díky náhodě. Kvalitního střelce, který ale v Dinamu Riga příliš nehrával, doporučil zlínský odchovanec Jakub Sedláček.

„A Lotyšům se to ve Zlíně zamlouvá. Město je pro ně akorát veliké, blízko do přírody a mentalitou jsou nám podobní,“ říká Hosták. „A pokud se tady někomu líbí, hráči si to mezi sebou řeknou. Je to pro ně nejlepší reference.“

Pro extraligové kluby je výhodou angažovat cizince, protože za něj neplatí tabulkové odstupné. A Lotyšům navíc extraliga hokejově svědčí. „Jsou velice šikovní a techničtí hokejisté, což se sem hodí,“ přemítá Hosták. „My tady hrajeme technický hokej a pokud hledáme posily, hledají se kreativní hráči.“

Side, chceš vzít bagáž? ptal se Bukarts

Na šampionátu hraje Ralfs Freibergs, který ve Zlíně platí za tvořivého beka s překvapivou přihrávkou. Nejznámější extraligový Lotyš je však Bukarts, který Zlín loni vyměnil za bohatší a ambicióznější Třinec. Oceláři ho ale v lednu vyměnili a zatímco na jaře kvaltovali k extraligového titulu, Bukarts s utrápenou Spartou skončil už v předkole play off.

Teď si chce spravit náladu na šampionátu, na který houfně vyrážejí i jeho krajané. Hluční fanoušci ve vínových barvách denně korzují i kolem arény Ondreje Nepely. Oddaní Lotyši neváhají za dvoutýdenní výlet na mistrovství světa utratit celoroční úspory. „Oni bývají naším sedmým hráčem,“ tvrdí Bukarts, který je v 28 letech na svém sedmém šampionátu.

Tedy přesněji osmém.

Na turnaji v roce 2006, který poprvé v historii zavítal do Lotyšska, pracoval jako dobrovolník. Extraligový kanonýr si vybavuje, jak tehdy chtěl kanadským hvězdám - Sidney Crosbymu a Brendanu Shanahanovi - pomoct s odnesením hokejových tašek od autobusu do kabiny. „Ale řekli mi, že to zvládnou sami,“ vzpomíná Bukarts. „Takže jsem se hlavně poflakoval a díval se zadarmo na zápasy,“ rozesměje se.

V Rize viděl také finálový zápas Čechů proti Švédsku. A současným reprezentantům by rozhodně nevadilo, kdyby úspěch z lotyšského turnaje napodobili.

Ale popořadě. Teď jsou na řadě Lotyši a zápas proti nim.