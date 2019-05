Klid před bouří. Jak se čeští hokejisté sžívají s Bratislavou

Ačkoli na zimák Ondreje Nepely ve středu dopadaly hřejivé paprsky, vánek pocitovou teplotu srážel.

Od pátku to bude bouře.

Hokejová bouře.

Na Slovensko se po osmi letech vrací mistrovství světa.

Ukončí na něm Češi přešlapování pod stupni vítězů?

Pohltí zemi hokejová mánie jako při předchozích šampionátech?

Nebo se bída bez medaile natáhne na osm let?

Hned v prvních čtyřech dnech zvládnou Češi tři zápasy, které výrazně naznačí odpovědi. „Příprava byla dobrá, ale šampionát je o level výš,“ říká kapitán Jakub Voráček.

První mač čeká národní tým v pátek od 20.15 proti Švédům. A ve středu vlastně nic nenasvědčovalo tomu, že je Slovensko nachystané na sportovní akci roku. Jindy – až na jedinou výjimku – se v den výročí konce druhé světové války odehrávaly hokejové boje (nebo bylo dávno po nich), teď se kolem bratislavského zimáku toulaly jen skupinky novinářů a dobrovolníků.

Organizátoři v aréně dokončovali modrofialové dekorace, na zdi lepili anglické cedulky. Všudypřítomný rámus z finišujících úprav rušil i středeční český trénink. „Atmosféra mistrovství na mě zatím nedýchla,“ přiznal asistent trenéra Robert Reichel. „Nejsou tu ještě všechny týmy a hlavně se tu všechno opravuje.“

Před halou dělníci teprve chystali zátarasy, u nichž diváky zdrží bezpečnostní prohlídky, které budou podobné jako na letišti.

I proto slovenští pořadatelé doporučují, aby fandové chodili ke stadionu hodinu a půl před zápasem.

A že těch českých bude!

Podobně jako před osmi lety obsadí Bratislavu. Tím spíš, když se Slováci na základní skupinu přesunuli do Košic.

„Celkově je na mistrovství prodáno přes osmdesát procent lístků,“ informuje za organizátory mluvčí turnaje Michaela Grendelová. České duely proti Švédsku a Rusku jsou vyprodané, na zbylá česká vystoupení ve skupině slovenští organizátoři uvolnili poslední lístky.

Další rady pro fanoušky? Na stadion se nedostanou s vlastním jídlem a pitím, deštníky, píšťalkami nebo vuvuzelami. Zakázané jsou i vlajky na železných nebo dřevěných tyčích (povolené jsou jen kratší plastové).

Zaparkovat se dá poblíž haly v obchodních centrech nebo na ulicích. Ale pozor, v částech Bratislavy funguje rezidenční parkování, i proto organizátoři doporučují bezplatně zaparkovat na záchytných parkovištích. Hromadná doprava je pro majitele vstupenek v den zápasu zdarma.

Kromě záplavy rozdováděných našinců budou týmu trenéra Říhy v Bratislavě držet palce i místní. „Budete majstry,“ slyšeli Voráček, Gudas a spol. na peroně, když v úterý odpoledne vystoupili z vlaku.

Ještě vpodvečer zvládli trénink, před nímž uctili bývalého brankáře Adama Svobodu, který v úterý zemřel. Ve středu trénovali reprezentanti přes hodinu, po níž se zvolna trousili z ledu. „Rád si zamíchám s pukem nebo zastřílím. Jsem na to zvyklý a nemusím se ohlížet na ostatní,“ vysvětloval opozdilec Frolík. I to je výhoda blízkého hotelu. Na rozdíl od roku 2011 je prostornější šatna, ze které znějí hity Kabátů, Hany Zagorové nebo skupiny Buty.

Brzy by je mohl poslouchat i Radek Faksa. Po úterním vyřazení Dallasu z play off se St. Louis ho naháněl asistent Reichel i reprezentační manažer Petr Nedvěd. „Všichni víme, že dvě kola Stanley Cupu přinášejí nějaké bolístky. Uvidíme, jak na tom bude,“ podotkl Nedvěd. „Každopádně je to alespoň v mých očích důležitý hráč, který by nám pomohl.“

Pro reprezentaci by byl už jedenáctou posilou z NHL, navíc by dallaský tvrďák řešil potíže s nedostatkem ryzích centrů. Na Slovensku by se mohl hlásit před pondělním třetím duelem ve skupině proti Rusům. Před nimi vyzve národní tým v sobotu Nory.

A v pátek Švédy, kteří v Bratislavě zahájí pouť za zlatým hattrickem, což naposledy dokázali Češi. „Oni na to budou útočit, jo? Co k tomu dodat? Good luck,“ utrousil český křídelník Jakub Vrána.

Good luck i Čechům, bude potřeba.