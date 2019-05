Nabitá hokejová sešlost v Brně začíná, vyčnívá Ovečkinovo jméno

Třiačtyřicet hráčů z NHL bude od čtvrtka do neděle k vidění v Brně na závěrečném turnaji Euro Hockey Tour. Švédové jich přivezou šestnáct, Rusko o jednoho méně. Český tým má k dispozici deset borců ze zámořské soutěže, Finové pak dva.

Turnaj se do Brna vrací po šesti letech, ale daleko dál do minulosti by musel zajít ten, kdo by chtěl zjistit, kdy naposledy se po brněnském ledě proháněla taková koncentrace hvězd.

Jestli vůbec.

Alexandr Ovečkin povede Rusko, jehož sestava by obstála i na akcích typu Světového poháru. Švédové mají v brance veterána Henrika Lundqvista, domácí tým se jim pokusí konkurovat s Jakubem Voráčkem, Radkem Gudasem a Michaelem Frolíkem na soupisce.

Snad jen Finové, první český soupeř od 17.30 v DRFG Areně, se nemohou pyšnit jmény takového kalibru. Zaujme ale 18letý útočník Kaapo Kakko, možná dvojka letošního draftu do NHL. Obletují ho slavní New York Rangers.

„Slyšel jsem, že už by měl dorazit třeba Ovečkin a další hvězdy. Bude to pro nás dobrý test, bude jedině dobře, že si to vyzkoušíme,“ prohodil Frolík.

Reprezentační hokej bude v Brně k vidění poprvé od roku 2015, kdy zde národní tým porazil Finsko 3:2 po nájezdech. Utkání rozhodl Jakub Voráček a stejný hráč povede domácí výběr do utkání i ve čtvrtek. Trenér Miloš Říha ho jako kapitána zařadil do prvního útoku vedle Jana Kováře a Martina Zaťoviče z Komety.

Česká hokejová reprezentace při tréninku v Brně.

„Poslední turnaj v Brně byl s ohledem na návštěvnost a super atmosféru nejen na utkání českého národního týmu reklamou na velmi dobrý hokej. Bylo to hodnoceno dobře i všemi účastníky turnaje, proto se rádi vracíme,“ řekla Jana Obermajerová, předsedkyně představenstva a ředitelka společnosti BPA sport marketing, jež je marketingovým partnerem Českého hokeje.

Buly obstarají Hubáček, Sáblíková a Erat Brněnský turnaj bude přehlídkou hvězd nejen na soupiskách jednotlivých týmů, ale i v doprovodném programu. Čestné buly před utkáním Česka proti Finsku obstará brněnský odchovanec Petr Hubáček, před sobotním duelem domácího celku se Švédy totéž provede rychlobruslařka Martina Sáblíková a v neděli bitvu Česka s Ruskem odstartuje slavnostním vhozením Martin Erat z Komety Brno. Eratovi bude asistovat brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Těší se i hráči. Říha jich zatím má výrazný nadbytek, celkem registruje 36 jmen. I týden před začátkem mistrovství světa musí tedy český tým trénovat ve dvou skupinách, aby se na led nějak vešel.

Někteří hráči se potkají jen pár dnů poté, co se viděli v NHL. To je případ českého útočníka Ondřeje Paláta a Rusa Nikity Kučerova z Tampy.

„Musím mu napsat, jestli se třeba nepotkáme. Je určitě super, že je tady v Brně taková hvězda. Stejně jako třeba Ovečkin,“ uvedl Palát.

Ovečkinovo jméno v záplavě hvězd vyčnívá. Ruský lídr vynechal středeční zápas „sborné“ ve Švédsku, který obstaral zahájení Carlson Hockey Games, a dorazí s několika dalšími spoluhráči po vlastní ose až do Brna.

Ovečkin a s ním Jevgenij Kuzněcov, Dmitrij Orlov a Nikita Zajcev ruskou reprezentaci doplní v průběhu čtvrtka. Trénovat budou buď v dějišti turnaje, nebo v halách pro mládež za Lužánkami.

Podle údaje pořadatelů zůstalo pro pokladny DRFG Areny několik set lístků na stání, sedadla byla v týdnu téměř vyprodána.