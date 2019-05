Říhův tým má za sebou perfektní rozjezd. A teď se ukáže cesta

Ne, v tomhle případě to není jednoduchý slogan, jehož různé obdoby na vás všemožně vyskakují při každém šampionátu. Češi zatím předvádějí, že na Slovensku mohou dokázat velké věci. „Jen nesmíme mít rypáky nahoře,“ pronesl český kapitán Jakub Voráček.

I ryšavý útočník upozornil, že kruciální bitvy, které rozhodnou o držitelích medailí, nastanou až ve druhé polovině příštího týdne. K nim je stále daleko, ale zatím nelze najít zásadní důvod, proč si před nimi nevěřit.

Když se nevypouští souboje

Na úvod mistrovství světa Češi přehráli silné Švédy 5:2. Parádní výkon potvrdili i o čtyřiadvacet hodin později, když smázli nevyzpytatelné Nory 7:2. „Máme dost sebevědomí, abychom pokračovali,“ hlásí útočník Jakub Vrána. „Jsou to ale pořád jen dva zápasy. Nedá se moc říct, jak se to bude vyvíjet.“

Po pondělku už to bude jasnější. Češi od 16.15 vyzvou Rusy s ofenzivními hvězdami Ovečkinem, Kučerovem nebo Kuzněcovem. Ačkoli národní tým poté ještě odehraje čtyři duely, úspěch se sbornou může Čechy výrazně přiblížit k prvenství ve skupině, které zaručuje papírově nejlehčího soka ve čtvrtfinále.

„Tým je zdravý,“ řekl včera asistent trenéra Robert Reichel. „Když kluci vidí, že souboj nevypustí Voráček nebo Frolík, nevypustí to ani Chytil. Tak to má být!“

Kromě jediných dvou pamětníků osm let starého slovenského bronzu si fandové zvykají na nová jména a nové opory. Zaujal Vrána – reprezentační debutant z Washingtonu, důležitou roli v týmu má bek Hronek nebo útočníci Simon, Palát nebo teenager Chytil. Ukazuje se, že odklon od vyhlašovaného „evropského jádra“ na šampionátu se trenéru Miloši Říhovi vyplácí.

Tým působí svěže. Zatím z něj načerpáte jiný dojem než na předchozích šampionátech – a řeč není o revolučních dresech bez státního symbolu na hrudi. Česká hra baví, beci houfně podporují útok. „Vychází to z tréninku, kde jsme obránce honili dopředu,“ vysvětluje Říha.

Šedovlasého stratéga lze za dílčí tahy chválit – viz citlivě zvolený time out proti Švédům, kdy byl tým pod tlakem. Jeho rukopis lze hledat i v rázných nástupech do utkání. A když se tým proti Norům brzy ujal vedení, neuspokojil se a dál náskok navyšoval.

„Když máte takové hráče, ať si hezký hokej zahrají,“ vybízí Říha. „Když budou poctivě plnit úkoly, mají volnost. Jen nesmějí vymýšlet úplné blbosti, abychom nepropadali.“

Sympatické je, že se Říha nenechává unést vítěznou euforií. Hned po zápase s Nory vykládal, že na hře vidí nedostatky, a i při včerejším tréninku opět šíboval s útoky.

Ofenziva ale zatím není největší česká potíž. „Když se zaměřím na obranu, mohla by být kompaktnější,“ podotýká bek Jan Kolář. „Nejde jen o obranné pásmo, ale i o střední. Když někdo vystartuje, druhý musí jít za ním,“ dodává ve 32 letech nejstarší člen výběru.

Nedostatky tu jsou

Vylepšit by se daly přesilovky i oslabení, v nichž se Češi na turnaji zatím řadí k průměru. Bídná čísla měli Češi proti Švédům i na vhazování.

Ty by se mohly vyhoupnout vzhůru díky Radku Faksovi. Kvůli problémům s ramenem se k týmu připojí dnes, start mu zámořský zaměstnavatel z Dallasu umožní až od čtvrtečního utkání s Lotyši.

Pondělní duel vynechá i brankář Pavel Francouz, který už v neděli s týmem trénoval. Do brány by se měl vrátit novopečený táta Patrik Bartošák, který vystřídá Šimona Hrubce. Ten v sobotu odchytal premiérový mač na MS a po něm vychvaloval české diváky: „Dokud nebudeme hrát proti Slovákům, vždycky budeme doma v Bratislavě my.“

Dnešek podstatně napoví, zda v hlavním městě vydrží reprezentanti i na čtvrtfinále.