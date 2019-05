Ovečkin přiletěl speciálem, hvězdná sešlost v Brně je kompletní

„Nároky nemají nijak výjimečné, ale je jich nejvíc,“ říká Zdeněk Zikmund, mluvčí Českého hokeje. Takhle mluví regule, platné pro celý seriál Euro Hockey Tour: pořadatelská země hradí všem týmům ubytování, stravu, ledy a další náležitosti během turnaje, tento režim začíná v poledne před prvním zápasem. Výpravy mají 38 členů. Co je nad tento počet, to si daný tým hradí sám.

Rusů je v Brně kolem padesáti.

„Počtem jsou Rusové náročnější, je s tím víc starostí,“ připouští Zikmund. „Většinu funkcí mají zdvojenou, vykonává ji starší a mladší činovník. Přivezli si svoji ochranku. Párkrát jsme ale hostili i Ovečkina, a neměl nároky známé u rockových hvězd,“ podotkl Zikmund.

Právě Alexandr Ovečkin (a s ním skupinka hráčů z NHL) dorazil do Brna až mezi posledními, ve čtvrtek odpoledne ho do dějiště turnaje dopravil letecký speciál z Moskvy. Dnes by měl hvězdný Rus na ledě DRFG Areny trénovat.

Plocha pro turnaj se připravovala osm dnů. „To je luxus,“ hlásí spokojeně ředitel haly Martin Krpec. V živé paměti má rok 2012, kdy se v hale hrálo zároveň finále extraligy a mistrovství světa do 18 let. Reklamy na ledě a na mantinelech se musely měnit denně. „Teď led vyzrál, zabruslil se, měl by být připravený do dobré kvality,“ doufá Krpec.

Uvnitř haly panuje během turnaje víceméně „extraligový“ režim, rozdíly jsou nepatrné. Třeba parkoviště od ulice odděluje plot, což během sezony není, a ostraha u vstupu z parkoviště dostala pokyn dostavit se na zápasy v obleku.

Rozhovory s hráči se konají na stejném místě jako během sezony u domácí Komety, rozhodčí a časoměřiči mají stejné šatny.

Pouze jsou navíc obsazeny šatny pro dorost a juniory, v nichž se rozesadili Švédové a Finové.

„Metráž šaten pro Rusko, Finsko a Švédsko je stejná. Ta pro hostující týmy v extralize je trochu lépe vybavená, co se týká boxů na převlékání,“ říká Krpec.

Největší změnou pro brněnské organizátory oproti extralize je rozvedení nového elektrického vedení, aby si týmy mohly zapojit všechny brusky a sušáky a nevyletěly pojistky.