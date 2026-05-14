Mistrovství světa v hokeji 2026

Čeští hokejisté bojují o úspěch na MS. Celý turnaj sledujeme podrobně.

Hronek je zpátky: Věděl jsem, že MS stihnu. Mladí mi nevykají, to spíš Červusovi!

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když před dvěma týdny v Českých Budějovicích odstoupil z utkání s Finskem, trenérům muselo zatrnout. Přijít před mistrovstvím světa o Filipa Hronka? Pořádná rána. Nakonec lídr české defenzivy na...

13. května 2026  15:22

Autobusem na druhý trénink. Hokejisté si zkoušeli přesilovky, Rulík testuje mladíka

Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Ráno naskočili do autobusu a vydali se na zhruba třicetiminutovou cestu. Hotel v Bernu opouštěli čeští hokejisté v civilu, výstroj navlékli až po příjezdu do Fribourgu. „Ale nám to nevadí, podobně...

13. května 2026  13:51

Hokejisté poprvé trénovali. Duo z Pardubic zná parťáka, Vladař nedorazí kvůli zranění

Národní tým během tréninku ve Fribourgu.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku V okolí zatím narazíte jen na cyklisty, běžce a pár pejskařů. Žádní fanoušci, žádné dresy, žádné šály v národních barvách. BCF Arena ve Fribourgu se na začátek světového šampionátu teprve chystá, ale...

12. května 2026  19:31,  aktualizováno  19:42

Chmelař se zdárně zahojil a září: Sezona snů! Užiju si to. Rád by na MS viděl i Klapku

Jaroslav Chmelař dává rozhovory před odletem na mistrovství světa.

Asi nikdo během zamračeného úterního dne nerozdal na pražském letišti tolik úsměvů jako Jaroslav Chmelař. „To je úplně neskutečný, že tady můžu stát,“ rozjařil se vytáhlý útočník. Vždyť se právě s...

12. května 2026  18:26

Chci ukázat, co ve mně je. Blümel po shonu vyhlíží návrat, s Rulíkem se ještě neviděl

Matěj Blümel před odletem na mistrovství světa.

Jen co přišel, hned si na něj ukazovali. „Ten s bílými hokejkami,“ dávali reportéři pokyny fotografům. Na letiště v Praze právě dorazil Matěj Blümel, v Česku dlouho neviděná tvář. „Už jsem se nemohl...

12. května 2026  13:36
Brankář Dominik Pavlát na tréninku hokejové reprezentace ve švýcarském...

Brankář Dominik Pavlát na tréninku hokejové reprezentace ve švýcarském Fribourgu, který hostí mistrovství světa| foto: 

Letošní mistrovství vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru.

Dosud lidé u Tipsportu, Fortuny a Chance vsadili zhruba 17 milionů korun. Zájem sázkařů se ale podle nich bude zvedat s prvními odehranými zápasy. Na loňské mistrovství světa v hokeji si Češstvo vsadilo zhruba 2,8 miliardy Kč, letos bookmakeři očekávají podobný nebo mírně vyšší výsledek.

Kurzy na vítězství Kanady se od začátku týdne snížily poté, co se potvrdila účast Sidneyho Crosbyho. Na vítězství severoamerického týmu se v současností sází zhruba v kurzu 2,2:1. Na Švýcary, kterým se na posledních dvou mistrovství světa podařilo probojovat do finále, je pak kurz zhruba 6,5:1. Že Češi zopakují úspěch z mistrovství světa v roce 2024 a šampionát vyhrají, se u bookmakerů dá vsadit zhruba v kurzu 14:1.

Zajímavá jména nechybí, o poutavé příběhy nebude nouze. Ovšem i letos platí, že olympijské hry mají na hokejový šampionát vliv. Specifika nabité první poloviny roku pociťují nejen Češi.

Růžička hrozil, Jágr nadával. A také letošní šampionát zůstává v olympijském stínu

„Už se těším, až se začne hrát a celé se to rozběhne,“ hlásí z Fribourgu klíčový reprezentační obránce Filip Hronek.

Podívejte se, jak to ve středu vypadalo ve Fribourgu. Přípravy na příjezd hokejových fanoušků byly v plném proudu.

Na středečním tréninku se čeští hokejisté věnovali také nacvičování přesilových her. V první formaci se kromě Romana Červenky, Lukáše Sedláka, Davida Tomáška a Filipa Hronka se pohyboval také Matyáš Melovský.

Rulíkův tým se do švýcarského Fribourgu přesunul v úterý, večer na místě také poprvé trénoval.

Hokejisté poprvé trénovali. Duo z Pardubic zná parťáka, Vladař nedorazí kvůli zranění

Šampionát odstartuje v pátek odpoledne – od 16:15 se hrají utkání Finsko vs. Německo (skupina A) a Švédsko vs. Kanada (skupina B). Čeští reprezentanti půjdou do akce v 20:15 proti Dánsku, duel budeme sledovat v podrobné reportáži.

Vážení čtenáři, vítejte u kontinuální online reportáže z hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku.

