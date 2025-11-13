Premium

Ze soutěže se vyvlíknout nechceme! Spartě v Zugu ujel vlak už v úvodu, opory chyběly

Autor:
  8:00
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Takové přivítání si v malebném Švýcarsku zřejmě nepředstavovali. V úvodním osmifinále Ligy mistrů museli hokejisté Sparty sáhnout k oddechovému času už po necelých dvanácti minutách. Důvod? Vedení Zugu o čtyři branky, které nakonec pro Pražany vyústilo ve vysokou porážku 0:6.

Kouč Sparty Jaroslav Nedvěd. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Nepřesnost v rozehrávce, vystižení puku a přesné zakončení Colina Lindemanna. To zpečetilo velmi vydařený vstup švýcarského týmu do utkání a navýšení náskoku o čtyři trefy.

„Začátek nám utekl, minimálně dva góly jsme dostali po našich velkých chybách. Pak už jsme tahali za kratší konec ve všech fázích, soupeř dominoval, hrál s lehkostí a sebevědomě,“ popisoval sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Zug - Sparta 6:0. K debaklu pražského týmu přispěli i Kubalík se Skleničkou

Po čtvrté inkasované brance neměl příliš jinou možnost. Zvolil time out a na extrémně nepříznivý vývoj zkusil zareagovat.

Spolehnout se přitom nemohl na řadu opor, do Zugu neodcestovali například kapitán Filip Chlapík, Michael Špaček, Michal Řepík, Roman Horák, Devin Shore nebo obránci Mark Pysyk a Aaron Irving.

„Bohužel náš program a zdravotní stav v mužstvu nám nedovolil přijet v sestavě, která by byla na sto procent konkurenceschopná. Kdyby ano, byl by to asi vyrovnaný zápas. Hráče ale radši šetříme, aby se z problémů dostali a nepykali jsme za to ještě další tři týdny v extralize,“ přiznal otevřeně Nedvěd.

Sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd na střídačce uděluje pokyny svým svěřencům.

Šanci tak dostali Petr Ton, Jiří Pospíšil, Filip Novák či Ondřej Hrabík, dokonce premiérový start ve sparťanském áčku zaznamenal Jiří Suhrada.

„Byla to pro ně výzva, šance. Otevřelo jim to oči, hráli proti účastníkům mistrovství světa a olympiád. Ta kvalita je prostě úplně jinde a je jasné, že naši mladí kluci, ač mají kariéru ještě před sebou, tak před sebou mají také hodně práce,“ vysvětloval Nedvěd.

Jeho svěřenci zažili velmi rychlý nástup aktuálně pátého celku švýcarské soutěže, jehož barvy hájili Jan Kovář, Dominik Kubalík, Daniel Voženílek a David Sklenička.

Hlavně ať brácha netipuje! Kovář vyhlíží příjezd Sparty, v Zugu potkal i Räikkönena

Po necelých pěti minutách najížděl zprava Grégory Hofmann, jenž překonal Josefa Kořenáře v bráně Pražanů střelou do vzdálenějšího horního rohu.

Početní výhodu posléze využil Kubalík, před Lindemannem se prosadil ještě Mike Künzle. Zkrátka gólová smršť.

Zug přitom na Kořenáře nesypal jeden pokus za druhým, spolehnout se mohl ale na výbornou efektivitu. V úvodní dvacetiminutovce potřeboval na čtyři přesné zásahy pouhých šest střel.

V brance Sparty zasahuje Josef Kořenář.

To Leonardo Genoni na protější straně měl ještě méně práce, Pražané na něj vypálili v úvodní třetině dokonce jenom dvakrát. Na zkušenějšího soupeře se jim recept nepodařilo najít ani ve zbytku duelu, navíc pátou trefu domácích přidal v prostřední části Sklenička.

„Bojujte za Spartu!“ ozvalo se po zásahu devětadvacetiletého obránce z kotle hostujících příznivců, kterých do Švýcarska přijelo pár desítek.

Viděli jednoznačnou záležitost. Náznak radosti po gólu Michala Vitoucha jim zhatilo video pro zásah vysokou holí, Zug se zásluhou Fabrice Herzoga prosadil i pošesté.

POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem

„Chtěli jsme tu uhrát lepší výsledek, tento je určitě přísný. Dopadlo to takhle, aniž bychom to nějak plánovali nebo se snad chtěli ze soutěže vyvlíknout,“ vyloučil Nedvěd, že by jeho tým k Lize mistrů přistoupil s nedostatečnou koncentrací.

Předvést v ní mnohem lepší výkon bude Sparta moct v pražské odvetě, jež se v Holešovicích hraje v úterý 18. listopadu od 18 hodin. I když obrat už zůstává spíše pouze v rovině teorie.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Osmifinále

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Ze soutěže se vyvlíknout nechceme! Spartě v Zugu ujel vlak už v úvodu, opory chyběly

Kouč Sparty Jaroslav Nedvěd.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Takové přivítání si v malebném Švýcarsku zřejmě nepředstavovali. V úvodním osmifinále Ligy mistrů museli hokejisté Sparty sáhnout k oddechovému času už po necelých dvanácti minutách. Důvod? Vedení...

13. listopadu 2025

Vejmelka vychytal výhru, Vladař trýznil hvězdy Edmontonu. Nemec dal hattrick

Gólman Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání proti Torontu.

Hokejový brankář Karel Vejmelka ve středu v NHL vychytal už svou osmou výhru sezony, když podpořil Utah u výsledku 5:2 nad Buffalem. Dotáhl se tak na krajana Lukáše Dostála z Anaheimu na sdílené...

13. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno  7:55

Tři mače, tři české čtyřstovky. V čem Pastrňák trumfnul Jágra s Eliášem

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Houf spoluhráčů zavalil Davida Pastrňáka hned na ledě, zatímco vyprodaná aréna TD Garden po brilantním blafáku nadšeně burácela. V kabině jej už při příchodu zlili vodou. Srdečně mu blahopřál bývalý...

13. listopadu 2025  7:18

Zug - Sparta 6:0. K debaklu pražského týmu přispěli i Kubalík se Skleničkou

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Sparťanští hokejisté zahájili osmifinále Ligy mistrů vysokou porážkou 0:6 na ledě Zugu, když už po první třetině prohrávali 0:4. Za švýcarský tým se trefili i dva Češi - útočník Dominik Kubalík a...

12. listopadu 2025  20:08,  aktualizováno  23:13

Rukavice, pak hokejka? Vítkovický kouč Varaďa: Kalusův gól měl platit

Václav Varaďa

Ani nesprávně neuznaný gól v úvodu utkání proti Českým Budějovicím nezlomil hokejisty Vítkovic, kteří v předehrávce 23. kola nakonec porazili Motor 4:2. Rozhodčí Adam Kika a Tomáš Mejzlík ve 4....

12. listopadu 2025  23:06

Kolín nastřílel vedoucí Slavii sedm gólů a poskočil na druhou příčku

Hokejisté Kolína se radují ze vstřelené branky.

Hokejisté Slavie prohráli v 21. kole první ligy doma s Kolínem 4:7 a v čele tabulky se jejich náskok na druhé Středočechy snížil na devět bodů. Ve všech čtyřech ostatních zápasech středečního...

12. listopadu 2025  22:07

Vítkovice po otočce porazily Budějovice, Liberec si poradil s Olomoucí

Liberecký Martin Faško-Rudáš (vlevo) a jeho spoluhráč Adam Musil se snaží...

Hokejová extraliga je zpět, po reprezentační přestávce měla na programu dvě předehrávky. Vítkovice doma otočily souboj proti budějovickému Motoru a vyhrály 4:2, stejným výsledkem uspěl Liberec proti...

12. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  21:01

Co předcházelo magické čtyřstovce? Připomeňte si Pastrňákovy milníky v NHL

David Pastrňák z Boston Bruins pálí v zápase proti Toronto Maple Leafs.

Je nejlepším českým hokejistou současnosti, nenajde se téměř nikdo, kdo by neznal jméno David Pastrňák. Než si však havířovský rodák vydobyl místo mezi hvězdami NHL, musel se blýsknout řadou gólů,...

12. listopadu 2025  17:50

POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Kometa Brno nemohla hlasitěji křičet, že v osmifinále Ligy mistru odmítá postoupit dál. Zčásti naleznete pro český klub pochopení, evropská soutěž je pro většinu prodělečná. Ale způsob, jakým...

12. listopadu 2025  15:32

Šampion Káňa chytá druhý dech u Pirátů: Chci zaujmout a hokejem se už netrápit

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Má za sebou titul s Kometou a další tři medaile, 98 gólů a 546 zápasů v extralize, ale taky pád na dno. Teď se z něj Jan Káňa, někdejší elitní útočník české nejvyšší soutěže, zase drápe nahoru. Z...

12. listopadu 2025  11:38

Hurá na led, Pasta má 400 gólů v NHL! Tolik jsem jich nedal ani na tréninku, bavil kouč

Poté, co v NHL vstřelil gól s pořadovým číslem 400, dostal David Pastrňák i...

Vnikl do útočného pásma a samostatný únik zakončil přesně tak, jak má v oblibě. Geniálně, nechytatelně. Gólmana poslal dlouhým naznačením na jednu stranu a za betonem poslal puk do sítě. Už po...

12. listopadu 2025  11:10

Před příchodem do Plzně napsal Jeřábkovi. Teď se Lajunen těší na souboj s bráchou

15. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 16. října 2025. Zleva...

Na konci září posílil defenzivní řady plzeňských hokejistů Ville Lajunen. Na západ Čech přišel jako náhrada za dlouhodobě zraněného lotyšského beka Kristianse Rubinse a v dosavadních zápasech ukázal,...

12. listopadu 2025  9:05

