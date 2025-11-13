Ze soutěže se vyvlíknout nechceme! Spartě v Zugu ujel vlak už v úvodu, opory chyběly

Nepřesnost v rozehrávce, vystižení puku a přesné zakončení Colina Lindemanna. To zpečetilo velmi vydařený vstup švýcarského týmu do utkání a navýšení náskoku o čtyři trefy.
„Začátek nám utekl, minimálně dva góly jsme dostali po našich velkých chybách. Pak už jsme tahali za kratší konec ve všech fázích, soupeř dominoval, hrál s lehkostí a sebevědomě,“ popisoval sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.
Po čtvrté inkasované brance neměl příliš jinou možnost. Zvolil time out a na extrémně nepříznivý vývoj zkusil zareagovat.
Spolehnout se přitom nemohl na řadu opor, do Zugu neodcestovali například kapitán Filip Chlapík, Michael Špaček, Michal Řepík, Roman Horák, Devin Shore nebo obránci Mark Pysyk a Aaron Irving.
„Bohužel náš program a zdravotní stav v mužstvu nám nedovolil přijet v sestavě, která by byla na sto procent konkurenceschopná. Kdyby ano, byl by to asi vyrovnaný zápas. Hráče ale radši šetříme, aby se z problémů dostali a nepykali jsme za to ještě další tři týdny v extralize,“ přiznal otevřeně Nedvěd.
Šanci tak dostali Petr Ton, Jiří Pospíšil, Filip Novák či Ondřej Hrabík, dokonce premiérový start ve sparťanském áčku zaznamenal Jiří Suhrada.
„Byla to pro ně výzva, šance. Otevřelo jim to oči, hráli proti účastníkům mistrovství světa a olympiád. Ta kvalita je prostě úplně jinde a je jasné, že naši mladí kluci, ač mají kariéru ještě před sebou, tak před sebou mají také hodně práce,“ vysvětloval Nedvěd.
Jeho svěřenci zažili velmi rychlý nástup aktuálně pátého celku švýcarské soutěže, jehož barvy hájili Jan Kovář, Dominik Kubalík, Daniel Voženílek a David Sklenička.
Po necelých pěti minutách najížděl zprava Grégory Hofmann, jenž překonal Josefa Kořenáře v bráně Pražanů střelou do vzdálenějšího horního rohu.
Početní výhodu posléze využil Kubalík, před Lindemannem se prosadil ještě Mike Künzle. Zkrátka gólová smršť.
Zug přitom na Kořenáře nesypal jeden pokus za druhým, spolehnout se mohl ale na výbornou efektivitu. V úvodní dvacetiminutovce potřeboval na čtyři přesné zásahy pouhých šest střel.
To Leonardo Genoni na protější straně měl ještě méně práce, Pražané na něj vypálili v úvodní třetině dokonce jenom dvakrát. Na zkušenějšího soupeře se jim recept nepodařilo najít ani ve zbytku duelu, navíc pátou trefu domácích přidal v prostřední části Sklenička.
„Bojujte za Spartu!“ ozvalo se po zásahu devětadvacetiletého obránce z kotle hostujících příznivců, kterých do Švýcarska přijelo pár desítek.
Viděli jednoznačnou záležitost. Náznak radosti po gólu Michala Vitoucha jim zhatilo video pro zásah vysokou holí, Zug se zásluhou Fabrice Herzoga prosadil i pošesté.
„Chtěli jsme tu uhrát lepší výsledek, tento je určitě přísný. Dopadlo to takhle, aniž bychom to nějak plánovali nebo se snad chtěli ze soutěže vyvlíknout,“ vyloučil Nedvěd, že by jeho tým k Lize mistrů přistoupil s nedostatečnou koncentrací.
Předvést v ní mnohem lepší výkon bude Sparta moct v pražské odvetě, jež se v Holešovicích hraje v úterý 18. listopadu od 18 hodin. I když obrat už zůstává spíše pouze v rovině teorie.