Sparta má asi jiné priority, my Ligu mistrů bereme vážně, rýpnul si Sklenička

Martin Dřevínek
  10:01
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Když jste se podívali na zahajovací šestici, možná by vás nenapadlo, který z týmů je český. Na straně domácích se objevili čtyři tuzemští hráči, za hosty jich nastoupilo o jednoho více. První osmifinále Ligy mistrů mezi hokejisty Zugu a Sparty (6:0) přineslo zajímavou personální zápletku, ale diametrálně odlišný přístup.
Obránce David Sklenička v dresu Zugu. | foto: Profimedia.cz

Důvod? Absence klíčových hráčů Pražanů, které už po necelých dvanácti minutách znamenaly vedení 4:0 švýcarského týmu.

„Začali jsme dobře, dali jsme rychlý gól, což nám pomohlo do celého zápasu. Věděli jsme, že Sparta nepřijela v nejnabitější sestavě, co mohla. My ale zatím bereme Ligu mistrů velmi vážně a chceme postoupit,“ vysvětloval obránce David Sklenička, s jakým nastavením Zug do duelu šel.

Ze soutěže se vyvlíknout nechceme! Spartě v Zugu ujel vlak už v úvodu, opory chyběly

Naopak přístup českých týmů k evropské soutěži je nyní velmi probírané téma. Otázky vyvstaly už po úterní prohře Komety se švédskou Luleou (1:6), na kterou Pražané ve středu navázali ještě výraznějším debaklem.

„Trochu mě to zaskočilo, myslel jsem, že přijedou v plné sestavě. Ale asi mají jiné priority. Nám je jedno, v jakém složení soupeř přijede, soustředíme se na sebe a snažíme se vyhrát každý zápas. Ale bylo by hezké zahrát si proti Spartě v plné sestavě,“ mrzelo Skleničku.

Sledujete hokejovou Ligu mistrů?

To nastat nemohlo, trenér Jaroslav Nedvěd vysvětloval absenci opor nahuštěným programem i zdravotním stavem kádru.

Naopak na druhé straně se kromě Skleničky představili také Jan Kovář, Dominik Kubalík i Daniel Voženílek, jenž nastoupil poprvé od zlomeniny nohy z konce září.

Zug - Sparta 6:0. K debaklu pražského týmu přispěli i Kubalík se Skleničkou

„Ale nebylo to nic speciálního na Spartu, takhle startujeme každý zápas i v lize,“ popisoval Sklenička, jehož po gólu a asistenci vyhlásili hráčem zápasu.

Jednu nahrávku si připsal také kapitán Kovář, který vyhlížel i souboj s bratrem Jakubem, gólmanem Pražanů. Už před zápasem ale věděl, že sourozenec ani další důležití hráči nepřijedou.

„Těšil jsem se, že si hrajeme proti hodně kvalitnímu soupeři, hodně dobrým hráčům. Bohužel je škoda, že k tomu přistoupili takto, chtěl jsem si zahrát proti nabité Spartě. Ale to neovlivníme, čelili jsme zkrátka tomuto týmu,“ líčil Kovář.

Hlavně ať brácha netipuje! Kovář vyhlíží příjezd Sparty, v Zugu potkal i Räikkönena

Pod jeho vedením si Zug dokráčel k výborné pozici do odvety, jež se v Holešovicích odehraje v úterý 18. listopadu od 18 hodin.

A že by snad šestigólový náskok znamenal, že přijede výrazně oslabený tým? S tím na švýcarský klub nechoďte.

„Do Prahy pojedeme stejně, vedení i trenéři k tomu přistupují asi trošku jinak než v Čechách, když nyní vidíme příklady Brna a Sparty. Úplně extra šetření tak zřejmě nebude, maximálně kvůli drobným zdravotním problémům. K těmto zápasům se ale většinou přistupuje vážně,“ doplnil Kovář trochu štiplavě směrem k českým klubům.

Budou se ve druhém osmifinále prezentovat jinak?

