Za Spartu nedal ani gól, přesto měl na dresu nápis „Nejlepší střelec“. Tak se činil

Robert Rampa
  11:21
Od našeho zpravodaje v Rakousku - Hokejová Liga mistrů vyžívající se ve zkoušení netradičních pravidel drží i jedno marketingové dílo. Z každého týmu nosí jeden hráč vizuálně vyčnívající dres s nápisem „Top scorer“. Nejlepší střelec. A to i když se nastupuje teprve k prvnímu utkání ročníku a všem hokejistům - stejně jako sparťanu Martinsu Dzierkalsovi - svítí ve statistikách samé nuly.

Lotyšský útočník Martins Dzierkals nastoupil k prvnímu ostrému zápasu Sparty v sezoně s kapitánským céčkem na dresu. Dal dva góly. | foto: Jakub Pláteník, HC SPARTA

Dzierkals se dočkal vůbec několika poct. Hned v prvním ostrém utkání za Spartu posila ze švédské nejvyšší soutěže dostala kapitánské céčko na dres a útočné parťáky Michaela Špačka a Filipa Chlapíka.

S kapitánstvím Liga mistrů kulantně vyřešila i to, komu určit dres pro nejlepšího střelce, když žádný ani nemohl existovat.

A můžou vlajky shořet? Megafonem byste hodili. Sparťani šli v Rakousku na hokej

A jako by chtěl Dzierkals nápisu dostát, dvěma góly si pozici sám zajistil a pomohl ve čtvrtek porazit rakouský Klagenfurt na úvod evropské soutěže 4:1.

„Lepší začátek jsem zažít ani nemohl. Pěkné,“ culil se po rozehřívacím zápase. „Nebudu lhát, dát první gól bývá většinou nejtěžší, tak jsem rád, že to mám za sebou.“

Takhle vypadá dres Martinse Dzierkalse ve Spartě v Lize mistrů.

Sparta skutečného kapitána pro další sezonu zatím neoznámila, tak lze předpokládat, že Dzierkals dostal poctu za odměnu. „Je to čest, i kdyby jen na jeden zápas. Jsem rád, že to zafungovalo a vyhráli jsme.“

Přitom od gólů do Prahy skutečně nepřicházel, v posledních dvou letech vstřelil za Skellefteu devět branek, předtím v Českých Budějovicích sedm.

Sparta porazila v prvním zápase Ligy mistrů Klagenfurt, zaskvěl se Dzierkals

Měl by spíš tvořit prostor pro ofenzivní duo parťáků. „A dávat jim puky, oni si s ním už poradí. Vždyť Chlapík a Špaček jsou výborní, o tom se nemusíme bavit,“ povídá a věří, že si budou rozumět i po lidské stránce. „Všem nám je osmadvacet, hráli jsme proti sobě za národní týmy. Snad nám to bude klapat.“

Možná i proto piluje češtinu, do které pro odlehčení přejde z angličtiny a s milým přízvukem poví: „Naše fanoušky, nejlepší! Rozumím česky trošku. Mluvím, může být padesát procent. Rozumím sedmdesát.“

Slušný základ pro spolupráci s Čechy.

Podívejte se na druhý Dzierkalsův gól v oslabení:

