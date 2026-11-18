„První třetina? Nic moc. Nebylo to z naší strany ono, to jsme viděli a cítili. Do druhé třetiny už jsme naštěstí naskočili líp,“ ohlížel se po zápase za úvodním dějstvím pardubický útočník Vladimír Sobotka.
První dvacetiminutovku sice jeho tým začal souvislým tlakem, ale ten postupem času vyprchal. A když SaiPa dvakrát udeřila, s postupovými ambicemi Dynama to nevypadalo dobře.
„Museli jsme se zamyslet každý sám nad sebou a začít hrát tak, jak jsme systémově naladěni. Ale já věřím vždycky. Začali jsme se hýbat, dobře napadat a neztráceli jsme puky. Dostali jsme se do zápasu,“ těšilo devětatřicetiletého Sobotku, který byl při absenci Romana Červenky nejzkušenějším hráčem na ledě.
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Pardubice postoupily do čtvrtfinále Ligy mistrů, SaiPu zlomily ve druhé třetině
Druhá třetina patřila jasně Dynamu. Vyhrálo ji 5:0. Hned po přestávce padly dva slepené góly, další dva přidali domácí v přesilovce a pátou trefu krátce po ní. Sobotka se na obratu podílel dvěma asistencemi. „Ty dva slepené góly nám hodně pomohly. Pak se nám rozjezdily nohy a napadalo to tam.“
Definitivně Pardubice rozhodly dvěma trefami v jediné přesilovce. V Lize mistrů se totiž po obdrženém gólu nevrací vyloučený hráč na led. „Je to zajímavé, když se hráč nevrací. V tom se může rozhodnout zápas,“ řekl Sobotka.
Duely v Lize mistrů jsou pro hokejisty jiné než ty extraligové. „Je to fajn změna. Máme samozřejmě náročný program, ale proto máme takový tým, takže v tom problém není. Jsou to jiné zápasy, náročnější,“ podotkl zkušený forvard, který odehrál téměř 600 zápasů v NHL.
„Narazíte na jiné soupeře. Kluby z Finska, Švédska, Švýcarska, Německa, to jsou všechno kvalitní týmy. V extralize už víme, co čekat od každého týmu, od každého hráče. Tady narazíte na jinou rychlost, jiný systém. V tomhle je to zajímavé.“
Do ochozů enteria areny si ve středu večer našlo cestu více než sedm tisíc diváků. „Vnímáme to. V Pardubicích lidi chodí i na Ligu mistrů, jsme za to rádi,“ pochvaloval si.
Pardubice jsou nyní mezi osmi nejlepšími celky Evropy. O postup mezi nejlepší čtyřku budou bojovat na začátku prosince s německým celkem Eisbären Berlín. „Tam je taky dobrá návštěvnost a atmosféra, bude to určitě dobrý dvojzápas. Postupem času tomu v Lize mistrů každý dává víc a víc a chce si za tím jít,“ komentoval Sobotka.