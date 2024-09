Finský recept na titul Sparty. Poradí Kemiläinen? Zájem měli i jinde v Česku

Pro českého fanouška jde možná o neznámou posilu, ale pozor, vždyť přírůstek do sparťanské obrany má olympijské zlato z Pekingu 2022!

Pražský klub ho nepřivedl jen pro doplnění kádru. Má být jednou z opor, produktivním bekem, co rozvine útočné akce. Jako to dělal ve finské Tappaře, kde atakoval čelo bodování celé soutěže.

Ve Spartě mu navíc kulturní změnu usnadní minimálně dva spoluhráči – krajané Jani Lajunen a Miikka Salomäki. „Je to velká pomoc, hlavně pro prvních pár týdnů. Jani tady hrál už minulou sezonu, takže nám ze začátku hodně radil, co a jak. Když můžete občas mluvit finsky, přechod zvládnete rychleji,“ říká Kemiläinen.

O Finech se říká, že jsou tišší, uzavření, neradi dělají změny. Sedí to i na vás?

Tohle je přesný popis a já jsem standardní Fin. Zprvu jsme stydliví, ale když poznáme lidi kolem sebe, víc se otevřeme.

Zatím tedy trávíte nejvíce času s Lajunenem a Salomäkim?

Přirozeně se všude nejvíce bavíte s cizinci, v mém případě s Finy a Aaronem Irvingem, ale všichni tady mluví anglicky, takže v komunikaci není vůbec žádný problém.

Kdo vám překládá trenérova slova?

Záleží na situaci, ale nejčastěji asi Filip Chlapík, Kryštof Hrabík, Kuba Krejčík…

A vy sám se učíte česky?

Jo, snažím se, ale je to dost těžké. Už šedesát dní v řadě si držím sérii v jazykové aplikaci! Já navíc nebýval moc dobrý školák, takže mi to asi trochu času zabere, ale snad jednou budu rozumět trenérům.

Český útočník Radan Lenc (25) si v souboji zblízka prohlédl dres finského obránce Valtteriho Kemilainena (13).

Co už zvládnete?

Aplikace mě učí trochu zvláštní věci. Hruška, mrkeu (lehce komolí slova), jáblko, ještě nějakou zeleninu. Umím prosím a děkuju.

Už jste se v Praze stihl zabydlet?

Jsem tady měsíc, takže docela jo. A celkem pohodlně. V úterý jsem poprvé trénoval v O 2 areně, všechno vypadá pěkně.

Co vám přijde v Česku jiné oproti Finsku?

Zácpy! Všude, kam jedu po Praze, je mnohem víc aut než ve Finsku. Na zápasy asi budu muset jezdit metrem, ať nesedím pořád jen v autě. Hokejově je jinak všechno stejné, ať už hrajete kdekoliv.

A vy jste si vybral Spartu, proč?

Koukal jsem se po něčem novém, díval jsem se ještě na Švýcarsko, Švédsko a Německo. Když jsem dostal nabídky z Česka, zavolal jsem Janimu Lajunenovi, který mi řekl o Spartě jenom dobré věci. Je to klub s velkou historií, podepsat s ní smlouvu pro mě bylo vlastně dost jednoduché. Nejvíc ze všeho chci vyhrávat, o to mi jde nejvíc. A myslím, že na to máme dost dobrý tým.

Z dalších zemí vám nevolali?

Nějaká jednání probíhala, ale o konkrétní nabídky nešlo.

U nabídek z Česka jste mluvil v množném čísle. Minimálně jeden zápas by tedy pro vás mohl mít speciální náboj.

Jo, to je pravda. S týmem jsme mluvili na začátku jara, ale já neměl takový zájem. Od koho nabídka byla, si radši nechám pro sebe. Sparta mi ukázala, že o mě opravdu stojí, a taky tady mám větší šanci vyhrát titul, což je můj hlavní cíl.

Severní Amerika a NHL nikdy nebyly blízko?

Ne, to ne. Jsem víc „late bloomer“, do NHL mi ujel vlak už před hodně dlouhou dobou. S nikým jsem nejednal, i tak jsem velmi spokojený.

Finský obránce Valtteri Kemiläinen.

Nebojíte se, že v Česku ztratíte pozici v reprezentaci?

Nemyslím si to a doufám, že ne. Podle mě Finové spíš nevědí, jak dobrá česká soutěž ve skutečnosti je. V televizi totiž mohou sledovat jen švýcarskou a švédskou ligu. Nevidím důvod, proč bych kvůli přechodu do Česka nemohl dál hrát za národní tým, snad mě trenéři osloví.

Asi je zbytečné se ptát, jaký máte ve Spartě ambice, že?

Titul. To je pro mě cíl číslo jedna.

Největší konkurenti budou nejspíš tradičně Pardubice a Třinec, který vyhrál extraligu pětkrát po sobě.

Viděl jsem pár zápasů, je dost působivé, že se jim něco takového podařilo, očividně dělají něco dobře. Ale je čas to změnit. Myslím, že by to rádo vidělo několik českých fanoušků. Nemůžu se dočkat, až si proti nim zahraju.

Co chcete vy osobně přinést do Sparty?

Jsem obránce, ale cítím se dobře v ofenzívě. Samozřejmě vím, že jako bek si musím nejdříve splnit defenzivní povinnosti, ale dokážu přispět góly na přesilovce. Taky jsem poměrně zkušený, byl jsem součástí dobrých týmů a vím, co je potřeba udělat, abychom vyhrávali.

Finský obránce Valtteri Kemiläinen ukazuje ,jak bude slavit góly.

A co je tedy potřeba udělat, aby Sparta ukončila čekání na titul?

Nepřestat makat, být trpěliví, budovat sebedůvěru v tým a dbát na detaily na ledě i mimo něj. Pak samozřejmě potřebujete trochu štěstí, především v play off, kdy rozhodují maličkosti.

Už ve čtvrtek vás čeká sparťanský soutěžní debut v Lize mistrů. Co se vám u této soutěži vybaví jako první?

Velmi kvalitní hokej. Je trochu škoda, že fanoušci na to ještě nepřišli. Hraje ji přitom mnoho kvalitních hráčů a týmů. Já sám jsem její součástí od doby, co jsem začal hrát profesionálně, ještě jsem ani jednu sezonu nechyběl. Bude to můj desátý rok, v tom jsme snad s Otto Rauhalou z Tappary jediní na světě.

Vyhrál jste ji s finskou Tapparou a švédským Rögle, kde jste přitom působil teprve chvíli.

Jo, a bylo to navíc proti Tappaře! Do Švédska jsem přestoupil po olympiádě, byl jsem tam asi deset dní, ještě jsem ani pořádně neznal své spoluhráče a hned jsem nastoupil proti svým kamarádům. Vítězství jsem si hodně užil.

Proti Tappaře si zahrajete i nyní. Co jste říkal na los, když jste ho poprvé viděl?

Byl jsem neskutečně šťastný, protože tento zápas jsem si hodně přál.

Dával jste spoluhráčům nějaké tipy, co by mohlo na Tampere platit?

Ve skutečnosti ano, v úterý ráno jsme měli mítink s trenéry a pár taktických záležitostí jsme probírali. Jo, není to špatný začátek angažmá tady ve Spartě.