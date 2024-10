Musíme být mentálně silnější, burcuje Kurovský. Liga mistrů může pomoct

„Musíme ale být mentálně silnější a odolnější,“ nabádá po tom, co Třinečtí minulé tři zápasy prohráli – v Lize mistrů s Färjestadem až v prodloužení 2:3, ale v extralize nestačili na Olomouc (0:2) a doma na Karlovy Vary (2:4).

Zmíněná utkání odehráli během šesti dnů a už ve středu od 17.00 v závěrečném kole základní části Ligy mistrů hostí polskou Osvětim. Což může být duel, který Oceláře znovu nakopne.

„Jasně, ale v pátek a v neděli máme další zápasy v lize, takže síly budou určitě chybět,“ připomněl Kurovský.

Třinečtí nadcházející tři zápasy odehrají v pěti dnech, jelikož v pátek od 18.00 nastoupí v Pardubicích a v neděli od 17.00 přivítají Litvínov.

Od šestého září jste odehráli šestnáct zápasů. Takže únava na vás doléhá?

Na to se nedá vymlouvat. Sil je pořád dost, je začátek sezony. My bychom si hlavně měli každý sáhnout do svědomí a říct si, zda na ledě necháváme maximum.

Nejste málo důrazní před vlastní brankou, kde měli v neděli Karlovarští hodně prostoru?

Nám asi chybí důraz po celém kluzišti, nejen před brankou.

V neděli se zdálo, že jste přece jen ve třetí třetině přidali.

My začínáme hrát, až prohráváme.

Třinecký útočník Daniel Kurovský (43) bojuje s olomouckou obranou.

Proč?

Nevím, proč to na nás teď tak padá. Když soupeř vyrovná, máme svěšené hlavy. Jak říkám, musíme být mentálně silnější.

Nejen s Karlovými Vary, ale i předtím doma s Libercem a Plzní, byť jste vyhráli, jste měli herní výpadky. Bavíte se o tom?

Probíráme to stále dokola, jenže je to pořád stejné.

Mohlo se na vašich výkonech v minulých dvou extraligových zápasech projevit i cestování do Švédska?

Určitě, ale je to i tím, že furt musíme dohánět náskok protivníka, čímž těch sil tam necháváme více, než kdybychom vyhrávali. Pokud bychom měli náskok, dáme tam náš klasický beton a síly nějak ušetříme.

Vás osobně určitě dost sil stojí i šarvátky, do nichž se dostáváte před brankou protivníka, když číháte na teče a cloníte brankáři. Do nejedné jste se dostal i minule s Karlovými Vary. Jak takové souboje vnímáte?

Nijak zvlášť. Když přijedu na střídačku, tak to už vůbec neřeším. Ale je potřeba si před brankou s protihráči vyříkat nějaké věci. Vím, že jsem tam na ráně. Je to však úplně normální. Poštěkáme se a jdeme od sebe pryč.

V Lize mistrů jste zatím devátí a máte blízko postup do play off, které bude hrát nejlepších šestnáct celků.

Každopádně s Osvětimí potřebujeme vyhrát. I proto, že se nám teď nedaří. Pomohlo by nám to i psychicky.

Co se dá čekat od Osvětimi, která je v polské lize druhá?

Díval jsem se, že mají v týmu hodně Fiňáků, Švéďáků, takže to není klasická Osvětim. Samozřejmě, mají tam i polské hokejisty. Rozhodně to bude kvalitní mančaft.

Říkal jste, že se každý hráč musí nad sebou zamyslet, abyste se zlepšili. Mužstvo ale máte dostatečně zkušené, takže určitě není důvod k nějaké panice, že?

Ne, to není. Pořád je začátek sezony, výkony našeho mužstva budou mít vzestupnou tendenci.

Na což jste ostatně zvyklí...

Ano (usmál se).