Čeká nás nejlepší tým ve Švédsku, varuje třinecký Hudáček před Färjestadem

„Víme, co nás čeká. Budeme to tam muset pořádně zabetonovat a hrát na protiútoky, počkat si na nějakou přesilovku a využít ji,“ řekl Hudáček, který ve švédské lize hrál tři roky a ve Färjestadu byl na hostování z Örebro v části sezony 2017 až 2018. „Víme, že nás čeká nejlepší mužstvo ve Švédsku, takže to bude hodně těžké.“

Färjestad vévodí nejen švédské soutěži, ale i Lize mistrů.

Znáte v mužstvu ještě někoho z doby, kdy jste tam hrál?

Jasně, skoro tři čtvrtiny týmu. Tehdy ti kluci byli mladí, teď jsou v nejlepších letech. Je to opravdu silné mužstvo.

Skutečně tam zůstalo ještě tolik hráčů?

Dá se říct, že klub si všechny, kteří se tam narodí, ty dobré Švéďáky, drží. Dost hráčů ale odešlo i do NHL. Znám je. Možná skočíme i na večeři.

Těšíte se na někoho obzvlášť?

Mám tam i kamarády Slováky, kteří ve městě žijí. Už mi psali, takže se spíše těším na ně. Na bývalé spoluhráče ani tak moc ne – přece jen to budou soupeři. (usmívá se)

Pojďme zpátky na led. Pomůže vám, že jste letos v Lize mistrů už hráli se švédským Växjö, jemuž jste doma podlehli 1:3?

Ne. (smál se) Ale víme, že Švédové mají rádi puk, v pěti hrají nahoru dolů, bude to náročné. Navíc Färjestad bude doma. Nepůjčí nám puk, budou se snažit hrát okolo naší branky. My víme... Viděli jsme je už na videu. Musíme pořádně zregenerovat. Letíme je překvapit.

V extralize jste minulé dva zápasy vyhráli, s Libercem 6:3 a s Plzní 4:3 na nájezdy, ale ztratili jste v nich tří- a dvoubrankový náskok. Měly ty duely něco společného?

Ano, opakuje se to dokola. Neřekl bych, že jsme soupeře, když jsme vedli, podcenili. Ani že bychom se uspokojili. Každý chce vyhrát, ale něco tam je. Nevím co. Každopádně to musíme změnit. Třeba tím, že budeme více blokovat střely, aby neprošly na branku. Musíme se poučit, podívat na video, vyčistit hlavy.

Přesto, co se v nedělním utkání s Plzní stalo, že jste podruhé za sebou přišli o nadějný náskok?

Těžko říct. Ale zbytečně jsme jim dali dlouhou přesilovku (Marko Daňo byl vyloučen na 2 + 2 minuty), v ní snížili a chytili se. Pak hosté nahodili puk na bránu, Káca (brankář Kacetl) neviděl a bylo z toho vyrovnání. My měli asi deset šancí a nevyužili je. Oni jedno nahození dali. Když jsme prohrávali, tak jsme zabrali, hráli, jak měli. Miloš (Roman) se pěkně prosadil z předbrankového prostoru. Jsem rád, že jsme ukázali charakter, vyhráli v nájezdech, i když jeden bod jsme soupeři darovali.

Rozhodující nájezd jste proměnil bekhendovou střelou pod břevno. Tak jste to chtěl?

Chtěl jsem udělat něco jiného, ale tušil jsem, že Nick (Malík) asi bude vědět, co udělám. Tak jsem to během jízdy změnil a pěkně mi to sedlo nahoru. Důležitý byl ale první gól Mini (Michala Teplého). Má dobré nájezdy, to víme z tréninků, a proto jsme ho dali na úplný začátek.

Během utkání Nick Malík chytil vaši střelu už skoro do prázdné branky.

Jasně, měl jsem dát gól, pěkně to chytil, budeme v highlightu... (ve vybraných akcích). Ale Miloš šel na něj sám, nedal, Marko, já…

Třinečtí útočníci Libor Hudáček (vlevo) a Michal Teplý se v utkání Ligy mistrů s Fribourgem-Gottéronem radují z gólu.

Při další šanci vám brankář Malík hokejkou v poslední chvíli zastavil puk letící do prázdné branky a vám vyletěly ruce nahoru. Bylo to už radostí, anebo jste nevěřil, že kotouč chytil?

Bylo to spontánní, nešlo o radost ani o to, že bych se třeba chytal za hlavu. Předchozí zápas jsem dal gól z rohu, teď jsem nedal do prázdné. Takový je hokejový život.

Nick Malík v Třinci začínal, takže ho znáte. Je něčím zvláštní, třeba svým klidem a sebevědomím?

To má každý gólman, mám takového bratra. Ale fakt chytal dobře, svůj tým podržel. Mohou mu poděkovat.

Jak utkání na střídačce prožíval jeho otec Marek Malík, který je vaším asistentem trenéra?

Byl nakonec spokojený, že nebude muset doma nic poslouchat. Vypsal na tabuli peněžitou prémii pro tým. Jsme rádi, že jsme ho oškubali.