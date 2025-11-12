Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

ONLINE: Sparta bojuje o čtvrtfinále, za soupeře z Zugu nastoupí i Kubalík

Autor:
Sledujeme online   19:30
Hokejová Liga mistrů pokračuje další sadou osmifinálových zápasů, od 19.45 hraje také Sparta. Ta se vydává do Švýcarska, kde se utkává s Zugem. Střetnutí můžete sledovat v podrobné reportáži online.

Sparťanský útočník Roman Horák během utkání hokejové Ligy mistrů s Curychem | foto: Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

Spartě se v základní části evropské soutěže dařilo, klopýtla jen jednou na půdě norského Storhamaru, jinak všechna utkání vyhrála.

ONLINE: Zug – Sparta

Sledujte zápas od 19.45 podrobně

I proto do play off s přehledem postoupila ze čtvrtého místa, což jí pro osmifinále vyneslo soupeře z Zugu. Ten prohrál třeba s Kometou, celkově skončil třináctý.

Dlouhodobě však patří mezi nejsilnější celky ze Švýcarska, stačí se podívat na našlapanou soupisku s Dominikem Kubalíkem, Tomášem Tatarem nebo Leonardem Genonim. V týmu nastupují ještě další Češi Jan Kovář a Daniel Voženílek.

Ačkoliv podle tabulkových vyhlídek má být Sparta favoritem, rozhodně ji nečeká lehká minisérie. Hraje ale o dobrý výsledek také směrem k odvětě, která je na programu příští týden v úterý.

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 12. 11. 2025 19:45
EV Zug EV Zug : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Genoni (Wolf) – Graham, Sklenička, Bengtsson (A), Guerra, Schlumpf, T. Geisser, Balestra, Stadler – Voženílek, Jan Kovář (C), Kubalík – Künzle, Wingerli, Hofmann (A) – Petrovič, Senteler, Herzog – Eggenberger, Leuenberger, Lindemann.
Sestavy:
Kořenář (Volevecký) – N. Seppälä, Sirota, Němeček (A), Tomov, Pavlák, Mašín, Suhrada – Kousal (C), D. Vitouch, Hyka (A) – Raška, K. Hrabík, Dzierkals – J. Pospíšil, M. Vitouch, Ton – O. Hrabík, Novák.

Rozhodčí: Kohlmüller, Ankersen – Cattaneo, Urfer

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 12. 11. 2025 18:30
zápas probíhá
Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar : Lukko Rauma Lukko Rauma 1:0 (1:0, -:-, -:-)
Góly:
16:38 Berglund (Dilling)
Góly:
Sestavy:
Stensrud (Fayen-Vestavik, Martinsen Amund) – Gatenby, Krupic, Papuga, Bull, Dilling, Berg, Hjelm – Berglund (C), Cangelosi, Martinsen Andreas (A) – Ronnild (A), Gulbrandsen, Dahl – Bryhnisveen, Skedung, Larsen – Olsen, Sandnes Axel, Nilsgard – Sandnes Kristoffer
Sestavy:
Raanta (Salonen) – Peters, Stenqvist, Floriš, Viitasalo, Almari, Olsson, Gélinas (C) – Hamalainen, Ruohomaa (A), Krannila – Beaucage, Intonen, Jandrič – Westerholm Ponthus, Westerholm Pathrik, Saarela – Ikonen (A), Joki, Haapanen

Rozhodčí: Cespiva, Nikolic – Wilhelmsen, Søstumoen

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 12. 11. 2025 19:30
zápas probíhá
ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Pertuch (Brochu) – Breton, Ellis, Ruopp, Spornberger, Jandric, Tropmann – Agostino, Powell, Girduckis – Schmölz, Abbandonato, Barber – Sheen, Keating, P. Krauß – Hauf, Smallwood, J. Krauß
Sestavy:
Tolvanen (Kickert) – Stephens, Corcoran, Nienhuis, Lewington, Robertson, Hörl, Robernig – M. Raffl, Nissner, Bourke – Schenider, St. Denis, Huber – T. Raffl, Baltram, Thaler – Böhm, Kraus, Auer – Coe.
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

Osmifinále

EV Zug vs. HC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
12.11. 19:45
  • 1.53
  • 4.92
  • 4.51
HC Kometa Brno vs. Lulea Hockey //www.idnes.cz/sport
18.11. 18:00
  • 3.76
  • 4.51
  • 1.70
Frölunda HC vs. Grenoble Bruleurs de Loups //www.idnes.cz/sport
18.11. 19:00
  • 1.18
  • 7.56
  • 10.90
SC Bern vs. Brynäs IF //www.idnes.cz/sport
18.11. 19:45
  • 2.30
  • 4.50
  • 2.38
Ilves Tampere vs. Fischtown Pinguins //www.idnes.cz/sport
19.11. 16:30
  • 1.57
  • 5.01
  • 4.15
KalPa Kuopio vs. ZSC Lions Curych //www.idnes.cz/sport
19.11. 17:30
  • 2.54
  • 4.20
  • 2.25
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Osmifinále

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

ONLINE: Liberec vede nad Olomoucí, Budějovice ve Vítkovicích

Sledujeme online
Liberecký Martin Faško-Rudáš (vlevo) a jeho spoluhráč Adam Musil se snaží...

Po reprezentační přestávce se pomalu vrací hokejová extraliga, středeční večer nabízí dvě předehrávky. Vítkovice hostí České Budějovice, do Liberce vyjíždí Olomouc. Oba duely můžete sledovat...

12. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  19:33

ONLINE: Sparta bojuje o čtvrtfinále, za soupeře z Zugu nastoupí i Kubalík

Sledujeme online
Sparťanský útočník Roman Horák během utkání hokejové Ligy mistrů s Curychem

Hokejová Liga mistrů pokračuje další sadou osmifinálových zápasů, od 19.45 hraje také Sparta. Ta se vydává do Švýcarska, kde se utkává s Zugem. Střetnutí můžete sledovat v podrobné reportáži online.

12. listopadu 2025  19:30

Co předcházelo magické čtyřstovce? Připomeňte si Pastrňákovy milníky v NHL

David Pastrňák z Boston Bruins pálí v zápase proti Toronto Maple Leafs.

Je nejlepším českým hokejistou současnosti, nenajde se téměř nikdo, kdo by neznal jméno David Pastrňák. Než si však havířovský rodák vydobyl místo mezi hvězdami NHL, musel se blýsknout řadou gólů,...

12. listopadu 2025  17:50

POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Kometa Brno nemohla hlasitěji křičet, že v osmifinále Ligy mistru odmítá postoupit dál. Zčásti naleznete pro český klub pochopení, evropská soutěž je pro většinu prodělečná. Ale způsob, jakým...

12. listopadu 2025  15:32

Šampion Káňa chytá druhý dech u Pirátů: Chci zaujmout a hokejem se už netrápit

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Má za sebou titul s Kometou a další tři medaile, 98 gólů a 546 zápasů v extralize, ale taky pád na dno. Teď se z něj Jan Káňa, někdejší elitní útočník české nejvyšší soutěže, zase drápe nahoru. Z...

12. listopadu 2025  11:38

Hurá na led, Pasta má 400 gólů v NHL! Tolik jsem jich nedal ani na tréninku, bavil kouč

Poté, co v NHL vstřelil gól s pořadovým číslem 400, dostal David Pastrňák i...

Vnikl do útočného pásma a samostatný únik zakončil přesně tak, jak má v oblibě. Geniálně, nechytatelně. Gólmana poslal dlouhým naznačením na jednu stranu a za betonem poslal puk do sítě. Už po...

12. listopadu 2025  11:10

Před příchodem do Plzně napsal Jeřábkovi. Teď se Lajunen těší na souboj s bráchou

15. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 16. října 2025. Zleva...

Na konci září posílil defenzivní řady plzeňských hokejistů Ville Lajunen. Na západ Čech přišel jako náhrada za dlouhodobě zraněného lotyšského beka Kristianse Rubinse a v dosavadních zápasech ukázal,...

12. listopadu 2025  9:05

Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému...

Ani play off nedonutilo hokejisty mistrovské Komety přehodnotit filozofii pro zápasy Ligy mistrů. Na led švédských úřadujících šampionů z Luleå vyrukovali ve třech formacích, které tvořili...

12. listopadu 2025  7:33

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

12. listopadu 2025  5:20,  aktualizováno  7:13

Kometa v play off Ligy mistrů dobře začala, pak kraloval švédský mistr

Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu.

Hokejisté Komety Brno podlehli v úvodním duelu osmifinále play off Ligy mistrů na ledě Luley 1:6. Český šampion se sice ujal brzy vedení díky brance Davida Moravce, ale na začátku druhé třetiny...

11. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Litoměřičtí hokejisté si na domácím ledě poradili se Vsetínem

Hokejisté Stadionu Litoměřice.

Litoměřice v předehrávce 21. kola první hokejové ligy porazily na domácím ledě Vsetín 2:1. Stadion se dočkal vítězství po sérii tří proher a vrátil se na druhé místo tabulky. Na třetí Kolín má náskok...

11. listopadu 2025  21:16

Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Žádná sranda, Jiří Kulich musí na chvíli pozastavit hokejovou kariéru v NHL. „Souvisí to s krevní sraženinou a je to dost vážné. Chybět nám bude dlouho,“ prohlásil v pondělí Lindy Ruff, kouč Buffalo...

11. listopadu 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.