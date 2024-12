Debut a gól. Špaček ale na Spartě začal hrubicí. Udělal bych to zas, zůstal klidný

„Je to centr pravák, kterých je málo,“ podotýkal sparťanský útočník Filip Chlapík. „Navíc v nejlepším věku, jeho kreativitu má málokdo a je skvělé pro Spartu, že ulovila takového hráče.“

A připojil se i trenér Pavel Gross: „Víme, že je to dobrý hráč, pomůže nám, jen si musí do týmu sednout.“

To by se mělo nejlépe podařit právě přes Chlapíka, s nímž se Špaček dlouhá léta zná. Prošli spolu mládežnickými kategoriemi, čas od času se potkávají v reprezentaci, rok vedle sebe působili ve švýcarském Ambri-Piotta.

„Známe se asi od dvanácti. Jsme jedni z nejlepších kamarádů, bavíme se skoro na denní bázi, takže jsem samozřejmě i o vyjednávání věděl,“ přiznal Chlapík s tím, že parťákovi radil, ale nepřemlouval. „V první třetině nám i souhra klapala, ale pak už jsme jako tým hráli víc bez puku. Na první zápas to šlo, ale určitě je na čem pracovat.“

Michaeli, jak se souhra pozdávala vám?

Sice je to dva roky zpátky, co jsme spolu hráli, takže to možná chvilku potrvá, ale vím, co od Chlápy čekat. Teď záleží na trenérech, jestli nás nechají pohromadě. Já budu odvádět maximum s kýmkoliv.

Ve druhé minutě jste hned před vlastní brankou namazal Blichfeldovi do šance. Co jste si říkal?

Vůbec nic, já si z chyb zase moc nedělám. Je to hokej a stává se to. Určitě jsem si z toho nedělal hlavu, když chyba přijde, tak se pak nebojím udělat to znovu a zariskovat. Bohužel v tomhle zápase nevyšlo, naštěstí z toho nebyl gól. Jsem rád, že to Pepa (Kořenář) chytil.

A krátce po polovině utkání jste se pak dokonce gólově prosadil.

Jo, Sob (Vladimír Sobotka) tam výborně vystřídal, když jsme byli na puku v útočném pásmu a snad Řepa (Michal Řepík) mě z rohu našel na prostředku. Překvapilo mě, že jsem měl otevřenou cestu až do brány, takže jsem se snažil jenom naznačit a potáhnout puk. Trošku se mi zasekl, ale brána byla odkrytá, tak jsem ho tam naštěstí dostal. Asi jsem i gólmana trošku zmátl a stačilo jen trefit.

Debut a gól. Nová sparťanská posila Michael Špaček oslavuje vstřelenou branku.

Přesto vám ale gól asi kalí porážka.

Je to škoda, potkaly se dva kvalitní týmy. Nám nějací hráči chyběli, ale nechci se vymlouvat. Je to o gól, jsme v půlce a pořád máme šanci to otočit. Není to tak těžké, jak kdybychom prohráli o pět nebo šest branek. Do Švédska pojedeme s cílem vyhrát a postoupit.

Jaký to byl den? Napřed trénink, večer hned zápas.

Jsem hlavně v první řadě rád, že jsem tady a mohl jsem si ještě před čtvrtkem s Hradcem zahrát Ligu mistrů. V nohách jsem trénink neměl asi tři nebo čtyři dny, tak bylo fajn, že jsem si mohl zahrát aspoň tady proti kvalitnímu soupeři a připravit se na čtvrtek.

Nová sparťanská posila Michael Špaček u puku při svém debutu v Praze

Ovlivnilo vás manko na ledě?

Já jsem zrovna takový, že potřebuju trénink s týmem, mám to rád v tempu. Takhle jsem byl sám na ledě s pár klukama a cítil nohy. Čekal jsem to, ale taky se nechci vymlouvat. Mám před sebou kus práce, abych se dostal tam, kam chci a abych pomohl týmu. Udělám pro to maximum.

Taky jste hned dostal důvěru na přesilovce, potěšilo vás to?

Moc si toho vážím, vynasnažím se, aby i přesilovky byly úspěšné. Aspoň tak jak to klukům fungovalo, než jsem přišel.