ONLINE: Sparta bojuje o postup do semifinále Ligy mistrů proti Växjö

Hokejisté Sparty usilují o smazání jednobrankového manka, které nabrali před dvěma týdny v O₂ areně.

V utkání přitom vedli, ve druhé třetině se prosadil ve svém premiérovém zápase v dresu Pražanů Michael Špaček, jenže Växjö dvěma góly duel otočilo.

Druhý zásah si navíc schovalo až do času 58:00, kdy o vítězství rozhodl obránce Elias Rosen.

„Je škoda, že jsme prohráli a nedotáhli zápas alespoň do remízy. Pořád je to ale jen o gól. V odvetě máme šanci to otočit a postoupit,“ tvrdil Špaček.

„Do odvety je to otevřené. My chceme zápasy vždy vyhrát. A jedeme vyhrát i do Švédska,“ hlásí hlavní kouč Pavel Gross.

Oba týmy čeká návrat do ostrého klání po delší pauze, tu zapříčinily Švýcarské hry. Sparta hrála naposledy v neděli 8. prosince, kdy padla doma s Kometou, švédské Växjö pauzíruje ještě o jeden den více.

Postupující se utká s vítězem souboje Salcburk – Färjestad, přičemž rakouský tým vyhrál první duel 3:1.

Växjö Lakers Växjö Lakers : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 2:0 (2:0, -:-, -:-) Góly:

02:48 Stjernborg (Blichfeld, Rasmussen)

16:10 Rosén (Strandberg, Gustafsson) Góly:

Sestavy:

Aahman (Larmi) – Lowe (A), Grandberg, Rosén, Giuttari, Wallenius, Persson (C), Martinsson – Stjernborg, Rasmussen, Blichfeld – Aagren, Henriksson, Robert – Gustafsson, Strandberg, Sylvegaard – Kulmala, Eriksson, McLaughlin – Svensson. Sestavy:

Kovář (Volevecký) – Mikliš, Krejčík, Kemiläinen, Moravčík, Irving, Mozík, Pavlák – Řepík (A), Sobotka, Hyka – O. Hrabík, Horák, Najman – Chlapík (A), Špaček, D. Vitouch – K. Hrabík, Lajunen, Forman (C) – M. Vitouch. Rozhodčí: Rohatsch, Schrader (GER) – Lundgren, Nyqvist (SWE) Přejít na online reportáž

Färjestad Karlstad Färjestad Karlstad : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 0:0 (0:0, -:-, -:-) Sestavy:

Lagace (Clara) – Nystrom, Groleau, Nygren, Solberg, Tornberg, Bergkvist, Wahlund – Tomášek, Johansson, Lindqvist – Steen, Kellman, Studenič – Forsell, Westfalt, Ljungkrantz – Bjorklund, Johansson, Alba Sestavy:

Tolvanen (Kickert) – Murphy, Robertson, Lewington, Genoway, Nienhuis, Stapelfeld, Wimmer, Sinn – Schneider, Nissner, Raffl – Hochkofler, Rowe, Huber – Thaler, Bouke, Krening – Auer, Wurzer

Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins : Geneve-Servette HC Geneve-Servette HC 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Franzgreb (Gudlevskis, Graf) Grönlund, Raus – Urbas, Jeglič, Velič – Abt, Bruggiesser – Mauermann, Vikingstadt, Görtz – Appendino, Eminger – Uher, Kinder, Scheel – Büsig, Bettahar – Herrmann, Wejse, Antonen. Sestavy:

Raanta (Mayer) – Le Coultre, Vatanen – Gramlund, Manninen, Praplan – Berni, Chanton – Bertaggia, Richard, Loosli – Lennström, Karrer – Pouilot, Palve, Jooris – Jacquemet – Imesch, Cavalleri, Vólllmin. Rozhodčí: Pražák, Šindel – Jürgens, Laguzov