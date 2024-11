ONLINE: Sparta - Třinec 2:0. Pražané v Lize mistrů odskakují, trefuje se Hrabík

Oceláři postoupili do play off ze čtvrtého místa. Posbírali dvanáct bodů, Fribourgu i Osvětimi nasázeli na domácím ledě sedm branek, nestačili jen na Växjo a Färjestad.

Svěřenci Pavla Grosse si zkomplikovali situaci zaváháními v Sheffieldu a v Berlíně, místo mezi nejlepší šestnáctkou si zajistili až díky vítězstvím nad Bremerhavenem a Salcburkem.

ONLINE: Sparta - Třinec Osmifinále Ligy mistrů sledujeme od 18 hodin podrobně

„Dobře se známe, víme, co Třinec hraje. Nastupujeme proti nim pravidelně, máme mezi sebou větší rivalitu,“ popisoval pro klubový web obránce Jakub Krejčík.

„Pokud bychom narazili na zahraniční tým, mohli bychom se zase někam podívat, ale bereme to tak, jak to je. Pojedeme do Prahy vyhrát,“ burcoval Richard Nedomlel.

Oba týmy se letos potkaly už desetkrát. Klíčová bitva v semifinále extraligového play off patřila Ocelářům, jinak bilance hovoří lépe pro Spartu (6:4), která ovládla i zatím jediné dva vzájemné souboje v aktuálním ročníku.

Jen dva dny před osmifinále přišla o obránce Dominika Mašína, jenž využil klauzule ve smlouvě a sezonu dohraje ve finském celku Kärpät Oulu.

Naopak obhájci mistrovského titulu přivítali zpět známou tvář, z Českých Budějovic získali Ondřeje Kovařčíka. „Když se naskytla šance, měl jsem jasno. Jsem tu doma,“ hlásil devětadvacetiletý útočník.