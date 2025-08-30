ONLINE: Sparta v Lize mistrů hraje o další body v Norsku, čelí Storhamaru

Oba celky se potkávají poprvé po deseti letech. Tehdy se spolu ve starém skupinovém formátu soutěže střetly během srpna hned dvakrát. A 28. srpna 2015 Pražané právě norský tým vyzvali v historicky prvním domácím utkání hraném po stěhování do O2 areny, avšak prohrál 1:2.
ONLINE: Storhamar Hockey vs. HC Sparta Praha
Utkání 2. kola základní fáze hokejové Ligy mistrů sledujeme podrobně.
Teď utkání hostí CC Amfi Arena v Hamaru, ve městě přimknutému k největšímu norskému jezeru Mjösa a zasypanému řadou krásných muzeí.
Tamní hokejové mužstvo podle papírových předpokladů načalo Ligu mistrů porážkou 0:3 s Eisbären Berlín. A ani v sobotu není favoritem. Sparta do Norska míří posilněná pohodlnou čtvrteční výhrou.
Za Spartu nedal ani gól, přesto měl na dresu nápis „Nejlepší střelec“. Tak se činil
I s nabuzeným Martinsem Dzierkalsem. Lotyšský útočník, který na dres dostal kapitánské céčko, přispěl k výhře nad Klagenfurtem dvěma góly. Ponese tak i speciální trikot pro nejlepšího střelce, který shodou okolností vyfasoval už před úvodním kláním.
Stensrud (Fayen-Vestavik) – Espeland, Dilling Hurrød, Jacob Berglund, Campbell, Andreas Martinsen -Hjelm, Krupic, Pappalardo Gulbrandsen, Rønnild, Bakke Olsen – Gatenby, Bull, Bryhnisveen, A. Sandnes, Liss – Papuga, K. Sandnes, Aas-Larsen, Kaatorp Nilsgård.
Kořenář (Kovář) – Pysyk, Krejčík, Řepík, Shore, Hyka – Irving, Mašín, Chlapík, Špaček, Dzierkals (C) – M. Seppälä, Sirota, Kousal, Horák, K. Hrabík – N. Seppälä, Němeček, M. Vitouch, D. Vitouch, Ton.
Rozhodčí: Frandsen M. (Den) – Hansen R. S. (Nor)
15:45 Eriksson (Hedqvist, Gustafsson)
37:15 O'Neill (Bromé, Allard)
45:07 Hammarlund (Allard, Bromé)
28:05 Schild
31:56 Merelä (Untersander)
Sörqvist (Ward) – Gustafsson, Hakansson, Engsund, Sellgren, Hammarlund, Allard, Hirsch – Hedqvist, O'Neill, Eriksson – Levtchi, Andreasson, Liedes – Bromé, Koivistoinen, Nurmi – Thomasson, Karlsson, Granberg – Emanuelsson
Reideborn (Zurkirchen) – Füllemann, Untersander, Lindholm, Jakovenko, Häman Aktell, Kindschi, Rhyn – Ejdsell, Aaltonen, Lehmann – Marchon, Baumgartner, Scherwey – Moser, Müller, Merelä – Alge, Ritzmann, Schild – Vermin
Rozhodčí: Öhlund, Magnusson – Sörholm, Westman
Williams (Brochu) – Hüttl (A), Breton, Jandric, Ruopp, Tropmann, Preto, Hauf, Spornberger – Barber, Powell, Agostino – Schmölz (A)(TS), Abbandonato, P. Krauss – Sheen, Pietta (C), Keating – Kharboutli, Smallwood, J. Krauss.
Lekkas (Kerkola) – Westerlund (A), Gallet, Ketola, Lappalainen, Salmela, Mononen, Karlsson, Kapanen – Hartikainen (A), Rissanen (C), Mäenpää – Borchardt, Curry, Klemetti – Saarelainen, Korhonen, Könönen – Okany, Lantta, Kapanen.
Rozhodčí: Druseiks (LAT), Rohatsch – Reinold, Römer (vš. GER)
Dahm (Vorauer, Sicher) – Nickl, Jensen, Preiml, Unterweger, Maier, Šimonovič, Bohs – Petersen, Muršak, Gomboc, From, Kempe, Herburger, van Ee, Hundertpfund, Schwinger, Lam, Obersteiner, Washnig, Dobrovolný
Hildebrand (Stettmer) – Mik, Geibel, Muller, Panocha, Reinke, Smith – Eder, Vikingstad, Kirk, Ronning, Pfoederl, Tiffels, Veilleux, Byron, Hordler, Bergmann, Wiederer, Noebels
Rozhodčí: Nikolic, Sternat – Durmis, Konc