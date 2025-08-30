Premium

ONLINE: Sparta v Lize mistrů hraje o další body v Norsku, čelí Storhamaru

Autor: ,
Sledujeme online   17:50
Jen se dohrálo první kolo, základní fáze hokejové Liga mistrů spěšně pokračuje dál. Podruhé do akce jde také Sparta, která se po vítězství v Klagenfurtu (4:1) přesunula do Norska a v průběhu sobotního večera čelí tamnímu mistrovi Storhamaru. Utkání můžete od 18 hodin sledovat v podrobné online reportáži.

Hokejisté Sparty Tomáš Hyka, Devin Shore a Jakub Sirota během porady | foto: ČTK

Oba celky se potkávají poprvé po deseti letech. Tehdy se spolu ve starém skupinovém formátu soutěže střetly během srpna hned dvakrát. A 28. srpna 2015 Pražané právě norský tým vyzvali v historicky prvním domácím utkání hraném po stěhování do O2 areny, avšak prohrál 1:2.

ONLINE: Storhamar Hockey vs. HC Sparta Praha

Utkání 2. kola základní fáze hokejové Ligy mistrů sledujeme podrobně.

Teď utkání hostí CC Amfi Arena v Hamaru, ve městě přimknutému k největšímu norskému jezeru Mjösa a zasypanému řadou krásných muzeí.

Tamní hokejové mužstvo podle papírových předpokladů načalo Ligu mistrů porážkou 0:3 s Eisbären Berlín. A ani v sobotu není favoritem. Sparta do Norska míří posilněná pohodlnou čtvrteční výhrou.

Za Spartu nedal ani gól, přesto měl na dresu nápis „Nejlepší střelec“. Tak se činil

I s nabuzeným Martinsem Dzierkalsem. Lotyšský útočník, který na dres dostal kapitánské céčko, přispěl k výhře nad Klagenfurtem dvěma góly. Ponese tak i speciální trikot pro nejlepšího střelce, který shodou okolností vyfasoval už před úvodním kláním.

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 30. 8. 2025 18:00
zápas probíhá
Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Stensrud (Fayen-Vestavik) – Espeland, Dilling Hurrød, Jacob Berglund, Campbell, Andreas Martinsen -Hjelm, Krupic, Pappalardo Gulbrandsen, Rønnild, Bakke Olsen – Gatenby, Bull, Bryhnisveen, A. Sandnes, Liss – Papuga, K. Sandnes, Aas-Larsen, Kaatorp Nilsgård.
Sestavy:
Kořenář (Kovář) – Pysyk, Krejčík, Řepík, Shore, Hyka – Irving, Mašín, Chlapík, Špaček, Dzierkals (C) – M. Seppälä, Sirota, Kousal, Horák, K. Hrabík – N. Seppälä, Němeček, M. Vitouch, D. Vitouch, Ton.

Rozhodčí: Frandsen M. (Den) – Hansen R. S. (Nor)

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 30. 8. 2025 16:00
zápas probíhá
Lulea Hockey Lulea Hockey : SC Bern SC Bern 3:2 (1:0, 1:2, -:-)
Góly:
15:45 Eriksson (Hedqvist, Gustafsson)
37:15 O'Neill (Bromé, Allard)
45:07 Hammarlund (Allard, Bromé)
Góly:
28:05 Schild
31:56 Merelä (Untersander)
Sestavy:
Sörqvist (Ward) – Gustafsson, Hakansson, Engsund, Sellgren, Hammarlund, Allard, Hirsch – Hedqvist, O'Neill, Eriksson – Levtchi, Andreasson, Liedes – Bromé, Koivistoinen, Nurmi – Thomasson, Karlsson, Granberg – Emanuelsson
Sestavy:
Reideborn (Zurkirchen) – Füllemann, Untersander, Lindholm, Jakovenko, Häman Aktell, Kindschi, Rhyn – Ejdsell, Aaltonen, Lehmann – Marchon, Baumgartner, Scherwey – Moser, Müller, Merelä – Alge, Ritzmann, Schild – Vermin

Rozhodčí: Öhlund, Magnusson – Sörholm, Westman

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 30. 8. 2025 18:30
ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt : KalPa Kuopio KalPa Kuopio 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Williams (Brochu) – Hüttl (A), Breton, Jandric, Ruopp, Tropmann, Preto, Hauf, Spornberger – Barber, Powell, Agostino – Schmölz (A)(TS), Abbandonato, P. Krauss – Sheen, Pietta (C), Keating – Kharboutli, Smallwood, J. Krauss.
Sestavy:
Lekkas (Kerkola) – Westerlund (A), Gallet, Ketola, Lappalainen, Salmela, Mononen, Karlsson, Kapanen – Hartikainen (A), Rissanen (C), Mäenpää – Borchardt, Curry, Klemetti – Saarelainen, Korhonen, Könönen – Okany, Lantta, Kapanen.

Rozhodčí: Druseiks (LAT), Rohatsch – Reinold, Römer (vš. GER)

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 30. 8. 2025 20:00
Belfast Giants Belfast Giants : Ilves Tampere Ilves Tampere 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
2. kolo 30. 8. 2025 20:15
Grenoble Bruleurs de Loups Grenoble Bruleurs de Loups : EV Zug EV Zug 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
2. kolo 30. 8. 2025 20:20
KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt : Eisbären Berlín Eisbären Berlín 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Dahm (Vorauer, Sicher) – Nickl, Jensen, Preiml, Unterweger, Maier, Šimonovič, Bohs – Petersen, Muršak, Gomboc, From, Kempe, Herburger, van Ee, Hundertpfund, Schwinger, Lam, Obersteiner, Washnig, Dobrovolný
Sestavy:
Hildebrand (Stettmer) – Mik, Geibel, Muller, Panocha, Reinke, Smith – Eder, Vikingstad, Kirk, Ronning, Pfoederl, Tiffels, Veilleux, Byron, Hordler, Bergmann, Wiederer, Noebels

Rozhodčí: Nikolic, Sternat – Durmis, Konc

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 4:1 2
2. Lukko RaumaRauma 1 1 0 0 0 4:1 2
2. HC Kometa BrnoKometa Brno 1 1 0 0 0 4:1 2
4. Eisbären BerlínBerlín 1 1 0 0 0 3:0 2
5. Frölunda HCFrölunda 1 1 0 0 0 3:0 2
6. Ilves TampereIlves 1 1 0 0 0 3:1 2
7. EC Red Bull SalzburgSalzburg 1 1 0 0 0 3:1 2
8. SC BernBern 1 1 0 0 0 2:0 2
9. Odense BulldogsOdense 1 0 1 0 0 4:3 2
10. EV ZugZug 1 0 1 0 0 3:2 2
10. KalPa KuopioKuopio 1 0 1 0 0 3:2 2
10. Fischtown PinguinsBremerhaven 1 0 1 0 0 3:2 2
13. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 1 0 0 1 0 3:4 0
14. Lulea HockeyLulea 1 0 0 1 0 2:3 0
14. ZSC Lions CurychCurych 1 0 0 1 0 2:3 0
14. Belfast GiantsBelfast Giants 1 0 0 1 0 2:3 0
17. GKS TychyTychy 1 0 0 0 1 1:3 0
18. ERC IngolstadtIngolstadt 1 0 0 0 1 1:3 0
19. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 1 0 0 0 1 0:2 0
20. Brynäs IFBrynäs 1 0 0 0 1 1:4 0
20. HC LausanneLausanne 1 0 0 0 1 1:4 0
22. KAC KlagenfurtKlagenfurt 1 0 0 0 1 1:4 0
23. HC BolzanoBolzano 1 0 0 0 1 0:3 0
23. Storhamar Hockey HamarStorhamar 1 0 0 0 1 0:3 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

