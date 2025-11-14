Premium

Sparta konejší fanoušky po debaklu v Lize mistrů. Zpětně jim zaplatí cestu do Zugu

  16:08
Po vysoké porážce v úvodním osmifinále Ligy mistrů v Zugu (0:6) se hokejová Sparta rozhodla pro gesto směrem k fanouškům. Desítkám příznivců zpětně zaplatí náklady spojené s cestou do Švýcarska.
Fanoušci Sparty při utkání proti Lulea.

Fanoušci Sparty při utkání proti Lulea. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Chomutov, 4.9. 2025, Sparta Praha - Lulea Hockey, 3. kolo hokejové Ligy...
Mladý útočník hokejové Sparty, Filip Novák, v sedmnácti letech na ledě Curychu...
Sparťané se radují z gólu do sítě Frölundy.
Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví se...
„Rádi bychom poděkovali všem sparťanským fanouškům, kteří s námi vyrazili do švýcarského Zugu a i přes nepříznivý vývoj utkání nás neúnavně podporovali. Trápí nás každá porážka, obzvlášť v soutěži, ve které chceme být úspěšní,“ stojí v úvodu prohlášení.

Pražané během necelých dvanácti minut inkasovali čtyři góly, soupeř ještě ve zbylých dvou třetinách přidal pokaždé po jedné trefě a dokráčel k pohodlnému vítězství.

„První třetina a mimořádně efektivní zakončení domácího týmu určily ráz celého duelu. Výsledek 0:6 je pro nás těžký a nebyl tím, co jsme chtěli fanouškům nabídnout,“ přibližuje klub.

Sparta má asi jiné priority, my Ligu mistrů bereme vážně, rýpnul si Sklenička

„Přestože i těžké porážky patří k hokeji, rozhodli jsme se všem fanouškům, kteří si u nás zakoupili zájezd, vrátit 100 % zaplacené částky. Těm, kteří cestovali individuálně, uhradíme cenu zakoupené vstupenky na utkání,“ vysvětlují Pražané rozhodnutí s odkazem na dlouhodobou podporu.

Celek z hlavního města odcestoval do Švýcarska ve velmi okleštěné sestavě bez řady klíčových hráčů.

Na marodce se ocitli obránci Krejčík, Irving a Mikael Seppälä a útočníci Řepík, Lajunen a Eberle, preventivně navíc odpočíval Shore.

Ze soutěže se vyvlíknout nechceme! Spartě v Zugu ujel vlak už v úvodu, opory chyběly

Kapitán Chlapík chyběl z důvodu vysokého zápasového vytížení, další forvard Špaček pak kvůli narození dvojčat. Regeneraci zvolili gólman Kovář, bek Pysyk a útočník Horák.

Šanci tak dostali mladíci Ton, Pospíšil, Novák či Ondřej Hrabík, debut ve sparťanském dresu si odbyl Suhrada.

„Je to pro ně šance získat cenné zkušenosti v dospělém i mezinárodním hokeji, které rozvíjí jejich talent. Do zápasu jsme i přes kombinovanou sestavu vstoupili odhodlaně, nicméně vývoj utkání se od začátku vyvíjel v náš neprospěch,“ vysvětluje klub.

POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem

Odveta se Zugem čeká Spartu v Holešovicích v úterý od 18 hodin a Pražané doufají, že v ní už budou moci nastoupit v plné sestavě. I s ohledem na reputaci v evropské soutěži.

„Přes často opakované nedostatky jako jsou nízké návštěvy nebo problematická finanční efektivita pro nás Liga mistrů představuje prestižní soutěž s vysokou sportovní úrovní. Stejně jako vloni jsme měli ambici postoupit co nejdále. Bohužel na utkání proti Zugu dopadla kombinace několika komplikací, které zásadně ovlivnily naše možnosti,“ uzavírá pražský celek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
