„Rádi bychom poděkovali všem sparťanským fanouškům, kteří s námi vyrazili do švýcarského Zugu a i přes nepříznivý vývoj utkání nás neúnavně podporovali. Trápí nás každá porážka, obzvlášť v soutěži, ve které chceme být úspěšní,“ stojí v úvodu prohlášení.
Pražané během necelých dvanácti minut inkasovali čtyři góly, soupeř ještě ve zbylých dvou třetinách přidal pokaždé po jedné trefě a dokráčel k pohodlnému vítězství.
„První třetina a mimořádně efektivní zakončení domácího týmu určily ráz celého duelu. Výsledek 0:6 je pro nás těžký a nebyl tím, co jsme chtěli fanouškům nabídnout,“ přibližuje klub.
„Přestože i těžké porážky patří k hokeji, rozhodli jsme se všem fanouškům, kteří si u nás zakoupili zájezd, vrátit 100 % zaplacené částky. Těm, kteří cestovali individuálně, uhradíme cenu zakoupené vstupenky na utkání,“ vysvětlují Pražané rozhodnutí s odkazem na dlouhodobou podporu.
Celek z hlavního města odcestoval do Švýcarska ve velmi okleštěné sestavě bez řady klíčových hráčů.
Na marodce se ocitli obránci Krejčík, Irving a Mikael Seppälä a útočníci Řepík, Lajunen a Eberle, preventivně navíc odpočíval Shore.
Kapitán Chlapík chyběl z důvodu vysokého zápasového vytížení, další forvard Špaček pak kvůli narození dvojčat. Regeneraci zvolili gólman Kovář, bek Pysyk a útočník Horák.
Šanci tak dostali mladíci Ton, Pospíšil, Novák či Ondřej Hrabík, debut ve sparťanském dresu si odbyl Suhrada.
„Je to pro ně šance získat cenné zkušenosti v dospělém i mezinárodním hokeji, které rozvíjí jejich talent. Do zápasu jsme i přes kombinovanou sestavu vstoupili odhodlaně, nicméně vývoj utkání se od začátku vyvíjel v náš neprospěch,“ vysvětluje klub.
Odveta se Zugem čeká Spartu v Holešovicích v úterý od 18 hodin a Pražané doufají, že v ní už budou moci nastoupit v plné sestavě. I s ohledem na reputaci v evropské soutěži.
„Přes často opakované nedostatky jako jsou nízké návštěvy nebo problematická finanční efektivita pro nás Liga mistrů představuje prestižní soutěž s vysokou sportovní úrovní. Stejně jako vloni jsme měli ambici postoupit co nejdále. Bohužel na utkání proti Zugu dopadla kombinace několika komplikací, které zásadně ovlivnily naše možnosti,“ uzavírá pražský celek.