POHLED: Liga mistrů diváky nezajímá, ale měli jste vidět šéfa Växjö. Ten supěl

Kouč hokejové Sparty Pavel Gross po postupu do semifinále pravil, že ho soutěž strašně baví, ale vlastně nikoho z fanoušků nezajímá. A má pravdu, lidi na ni nechodí. Jenže měli jste vidět, jak Henrik Evertsson vzteky vzdychal, když Sparta dala v prodloužení postupový gól na 6:4.

Nemusel říct ani slovo, s námi by asi stejně moc nepokecal, i tak jste cítili, že uvnitř zuří. Zvedl se, ladně zasunul židličku pod pult, rázně odkráčel. Nálady se mu už v průběhu čtvrtfinálové odvety střídaly jako počasí na jaře.

Jednou byl ležérně opřený o opěrátko, když Växjö drželo náskok, podruhé si předkloněný nervózně sahal do obličeje a funěl. A tak dokola.

Snažím se tím ilustrovat, že vedení klubů není Liga mistrů lhostejná. Za účast ve čtvrtfinále jim do kasy přiteče celkem 2,5 milionu korun, za postup do semifinále by to byl další půlmilion navíc, takže dohromady tři.

To už je fáze, kdy klub počítá zisk, do černých čísel se láme někde v osmifinále, samotná základní část je ztrátová záležitost. Jak moc, to záleží, jak daleko po Evropě cestovali. Jestli šlo dojet autobusem, nebo museli objednávat letadla.

A taky kolik prodali vstupenek na domácí zápasy. A drtivá většina zápasů bývá poloprázdných.

Právě to je největší potíž současné soutěže.

Je vlastně zvláštní, že lidi mnohem radši zajdou na 52 kol základní části extraligy, kde do play off postupuje (skoro až trapně) dvanáct ze čtrnácti týmů, než na měření s evropskou špičkou.

Jenže když k soupeři nemáte jako fanoušek žádný vztah, cizí hráče prakticky neznáte, tu a tam někoho maximálně z mistrovství světa, a navíc víte, že Liga mistrů je v hokejovém podání spíš Konferenční liga, protože se jí neúčastní NHL (a dřív před válkou na Ukrajině, kdy to bylo myslitelné, ani zástupci ruské KHL), prodává se evropské zápolení těžko.

Zároveň se špatně vysvětluje, proč má hokejová Liga mistrů hmatatelný smysl. Ve fotbale to máte jasné. Kromě exkluzivních zážitků naplní českým klubům rozpočet na roky dopředu. Dokážete si živě představit, že díky každému získanému bodu nakoupíte fantastické posily.

Hokejová Liga mistrů vám prvního centra nezaplatí. To je realita, z které se soutěž už dlouhá léta nedokáže vyhrabat.

A musím říct, že jestli to i dál bude vypadat jako v úterý ve Växjö, tak dlouho ani nevyhrabe.

Seděli jsme s kolegy 40 minut před zápasem na tribuně a potemnělá arena pořád zela prázdnotou. „Hraje se dneska vůbec?“ vtipkovali jsme. Oči se nám div neklížily, jak nás kolébalo piáno puštěné z reproduktorů pod stropem.

Ano, opravdu piáno.

A když na led konečně v 18:21 vyjel domácí tým, ozval se asi nejvlažnější potlesk, jaký jsem kdy na hokeji zažil. Včetně regionálních soutěží.

Podívejte se na vlažné přivítání domácích hokejistů:

Robert Rampa @RampaRobert15 AHA! 😀 Tak bouřlivý přivítání jsem na hokeji ještě nezažil. Växjö vyjelo na led a všimlo si toho všech 20 fanoušků. To i v Sokolově míváme lepší atmosféru. https://t.co/cOBXB12Hsu oblíbit odpovědět

O zábavu se postarala až menší skupina sparťanů. Svou neúnavností jasně strčila do kapsy několik tisíc Švédů, kteří ani nedokázali utvořit kotel. Ostatně právě otázka na němé švédské příznivce sparťanského kouče Grosse popíchla ke kousavé upřímnosti:

„A vždyť to nikoho nezajímá. Buďme upřímní. Nikoho. Pro fanoušky ta soutěž nemá váhu.“

Určitě nepomáhá, že ji v televizi naladí naprosté minimum diváků, protože se vysílá na speciálních, placených kanálech Sport 1 a Sport 2, které nejsou součástí běžných sportovních televizních balíčků.

Pane trenére, díky za upřímnost a snad to za ni od vedení soutěže příliš neschytáte. Ostatně právě akcionáři z řad klubů se musí chytit za nos a vymyslet, jak dát Lize mistrů smysl. Samo Växjö nepřispělo.

Oznámilo návštěvu 4 179 lidí, kterou si vycucalo z prstu.

Na předzápasový program se úplně vykašlalo.

A nebýt dojmů z generálního manažera, výsledek by sváděl k tomu, že Växjö možná bylo jedno, jestli postoupí.

Gross si určitě vyslechne, že svými slovy znevážil jednak Ligu mistrů, jednak i fanoušky, kteří do Švédska přiletěli. Když si ale bez hysterie přečtete jeho rozhovor, zjistíte, že:

Gross sparťanské fanoušky vyzdvihl: „Slyšeli jsme je a myslím, že to je hezké. Vždycky nás jich ven doprovází hodně a nikdy nemáme čas jim pořádně poděkovat. Tady byli slyšet už při rozbruslení.“

O soutěži řekl, že ho strašně baví, protože má výbornou sportovní kvalitu: „Baví mě konfrontace s Evropou.“

A poukázal na fakt, že se soutěž roky plácá na místě a neudělala žádný výrazný krok k tomu, aby ji většina hokejové obce začala brát vážně: „Nefunguje deset let. Já ji hrál ve třech různých klubech a nikde nefungovala.“

A to je chyba vedení soutěže. Ne Grosse.

Přitom hokej v Lize mistrů baví. Je kvalitnější než v domácích soutěžích.