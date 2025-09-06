ONLINE: Další švédský soupeř pro Spartu. V Lize mistrů hostí Frölundu, lídra soutěže

V O2 areně hrát nemůžou, hala v Holešovicích se rekonstruuje. A tak Spartě nezbylo než zvolit nepříjemné cestování i na utkání, při nichž v zápisu figuruje jako domácí tým.
„Člověk se spíš směje, že jede na domácí zápas hodinu a půl někam pryč. Přesouvali jsme se v den utkání, v sobotu přijedeme znovu,“ avizoval obránce Jakub Krejčík.
ONLINE: HC Sparta Praha vs. Frölunda HC
Utkání 4. kola základní fáze hokejové Ligy mistrů sledujeme podrobně.
Zdá se ale, že aréna v Chomutově mužstvu z hlavního města svědčí. Však v ní porazili švédské šampiony! A teď je čeká celek z Göteborgu. Frölunda, která v SHL obsadila třetí příčku.
V Evropě jde o další proslulou adresu, v mládeži jí prošli kupříkladu brankář Henrik Lundqvist, zadáci Erik Karlsson a Rasmus Dahlin či útočník Daniel Alfredsson. Zkrátka hvězdy zámořské NHL. Nyní na soupisce vedle řady reprezentantů figuruje třeba i exsparťan Erik Thorell.
V dosavadním průběhu Ligy mistrů Frölunda nezaváhala, italské Bolzano porazila 3:0, švýcarské Lausanne 5:2, polské Tychy 3:1. Během sobotního odpoledne se ale střetává s protivníkem, který by jí měl být nejvyrovnanější. Prokáže to Sparta?
Kořenář (Kovář) – Sirota, M. Seppälä, Pysyk, K. Hrabík, Chlapík, Dzierkals, Kousal, Irving, Řepík, Špaček, M. Vitouch, Hyka, D. Vitouch, Horák, Němeček, N. Seppälä, Mašín, Klepiš.
Johansson (Normann) – F. Hasa, Tömmernes, Westergård, Lindholm, Friberg, Innala, Ruotsalainen, Heens, Niederbach, Lasu, N. Hasa, Högberg, Peterson, Stenberg, T. Nilsson, Dower Nilsson, Egli, Thorell, Cederqvist, Wahlberg.
Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík – Axman, Svoboda
Pavlát (Taponen) – Parikka, Utunen, Kučeřík, Pelli, Nyberg, Soini, Niskanen, Latvala – Engbergm Jašek, Klingberg – Török, Henman, Laurell – Ratinen, Nättinen, Svejkovsky – Heikkinen, Mottard, Teuho-Markkola
Røhnebæk Stensrud (Fayen-Vestavik) – Dilling Hurrød, Espeland, Krupic, Hjelm, Bull, Gatenby, Kolstad Strand – Martinsen, Campbell, Berglund – Liss, Pappalardo Gulbrandsen, Rønnild – Bryhnisveen, Sandnes, Bakke Olsen – Kaatorp Nilsgård, DavidAas-Larsen, Fjeld
Rozhodčí: Heikkinen, Wuorenheimo – Mäkinen, Pekkala
Delia (Clara, Westman) – Kempný, Kinnvall, Hägg, Dahlqvist, Djoos, Norlinder, Hedin Raftheim – Rödin, Larsson, Silfverberg – Lindblom, Bäckström, Jonsson-Fjällby – Kopacka, Ölund, Bellows – Svrček, Pettersson, Vesel – Scott
Hrubec (Zumbühl, Metzger) – Kukan, Weber, Marti, Lehtonen, Ustinkov, Geering, Schwendeler, Trutmann – Baechler, Malgin, Sigrist – Balcers, Grant, Frödén – Olsson, Bader, Aberg – Segafredo, Henry, Baltisberger
Rozhodčí: Öhlund, Harnebring – Jonsson, Henriksson
Kerkola (Lekkas) – Gallet, Ketola, Mononen, Westerlund (A), Räsänen, Salmela, Karlsson – Mäenpää, Korhonen (A), Hartikainen (C) – Klemetti, Curry, Borchardt – Kapanen, Okany, Saarelainen – Könönen, Lantta, Mykrä.
Kickert (Tolvanen, Haitzmann) – Robertson (A), Corcoran, Nienhuis, Lewington, Stephens, Hörl, Kirchebner – T. Raffl (C), Nissner, Schneider (A) – M. Raffl, St. Denis, Thaler – Schreier, Baltram, Kraus – Böhm, Auer, Lanzinger – Eliseev.
Rozhodčí: J. Kova, T. Ruuska – O. Saarimäki, J. Thomann
Rozhodčí: Baca, Kosidło – Kot, Gerne