ONLINE: Další švédský soupeř pro Spartu. V Lize mistrů hostí Frölundu, lídra soutěže

Autor:
Sledujeme online   15:20
A zase na Švédy! Hokejisté Sparty ve čtvrtém vystoupení v rámci Ligy mistrů naráží po čtvrtečním vítězství nad Luleå (2:1P) na dalšího soupeře ze skandinávské země. V chomutovském azylu bojují s Frölundou, která v soutěži dosud nezaváhala. Oberou ji o body jako první Pražané? Utkání sledujte od 15.30 v podrobné online reportáži.

Chomutov, 4.9. 2025, Sparta Praha - Lulea Hockey, 3. kolo hokejové Ligy mistrů. Jakub Krejčík. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

V O2 areně hrát nemůžou, hala v Holešovicích se rekonstruuje. A tak Spartě nezbylo než zvolit nepříjemné cestování i na utkání, při nichž v zápisu figuruje jako domácí tým.

„Člověk se spíš směje, že jede na domácí zápas hodinu a půl někam pryč. Přesouvali jsme se v den utkání, v sobotu přijedeme znovu,“ avizoval obránce Jakub Krejčík.

ONLINE: HC Sparta Praha vs. Frölunda HC

Utkání 4. kola základní fáze hokejové Ligy mistrů sledujeme podrobně.

Zdá se ale, že aréna v Chomutově mužstvu z hlavního města svědčí. Však v ní porazili švédské šampiony! A teď je čeká celek z Göteborgu. Frölunda, která v SHL obsadila třetí příčku.

V Evropě jde o další proslulou adresu, v mládeži jí prošli kupříkladu brankář Henrik Lundqvist, zadáci Erik Karlsson a Rasmus Dahlin či útočník Daniel Alfredsson. Zkrátka hvězdy zámořské NHL. Nyní na soupisce vedle řady reprezentantů figuruje třeba i exsparťan Erik Thorell.

V dosavadním průběhu Ligy mistrů Frölunda nezaváhala, italské Bolzano porazila 3:0, švýcarské Lausanne 5:2, polské Tychy 3:1. Během sobotního odpoledne se ale střetává s protivníkem, který by jí měl být nejvyrovnanější. Prokáže to Sparta?

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 6. 9. 2025 15:30
zápas probíhá
HC Sparta Praha HC Sparta Praha : Frölunda HC Frölunda HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kořenář (Kovář) – Sirota, M. Seppälä, Pysyk, K. Hrabík, Chlapík, Dzierkals, Kousal, Irving, Řepík, Špaček, M. Vitouch, Hyka, D. Vitouch, Horák, Němeček, N. Seppälä, Mašín, Klepiš.
Sestavy:
Johansson (Normann) – F. Hasa, Tömmernes, Westergård, Lindholm, Friberg, Innala, Ruotsalainen, Heens, Niederbach, Lasu, N. Hasa, Högberg, Peterson, Stenberg, T. Nilsson, Dower Nilsson, Egli, Thorell, Cederqvist, Wahlberg.

Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík – Axman, Svoboda

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 6. 9. 2025 16:00
Ilves Tampere Ilves Tampere : Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Pavlát (Taponen) – Parikka, Utunen, Kučeřík, Pelli, Nyberg, Soini, Niskanen, Latvala – Engbergm Jašek, Klingberg – Török, Henman, Laurell – Ratinen, Nättinen, Svejkovsky – Heikkinen, Mottard, Teuho-Markkola
Sestavy:
Røhnebæk Stensrud (Fayen-Vestavik) – Dilling Hurrød, Espeland, Krupic, Hjelm, Bull, Gatenby, Kolstad Strand – Martinsen, Campbell, Berglund – Liss, Pappalardo Gulbrandsen, Rønnild – Bryhnisveen, Sandnes, Bakke Olsen – Kaatorp Nilsgård, DavidAas-Larsen, Fjeld

Rozhodčí: Heikkinen, Wuorenheimo – Mäkinen, Pekkala

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 6. 9. 2025 16:00
Brynäs IF Brynäs IF : ZSC Lions Curych ZSC Lions Curych 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Delia (Clara, Westman) – Kempný, Kinnvall, Hägg, Dahlqvist, Djoos, Norlinder, Hedin Raftheim – Rödin, Larsson, Silfverberg – Lindblom, Bäckström, Jonsson-Fjällby – Kopacka, Ölund, Bellows – Svrček, Pettersson, Vesel – Scott
Sestavy:
Hrubec (Zumbühl, Metzger) – Kukan, Weber, Marti, Lehtonen, Ustinkov, Geering, Schwendeler, Trutmann – Baechler, Malgin, Sigrist – Balcers, Grant, Frödén – Olsson, Bader, Aberg – Segafredo, Henry, Baltisberger

Rozhodčí: Öhlund, Harnebring – Jonsson, Henriksson

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 6. 9. 2025 16:00
KalPa Kuopio KalPa Kuopio : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kerkola (Lekkas) – Gallet, Ketola, Mononen, Westerlund (A), Räsänen, Salmela, Karlsson – Mäenpää, Korhonen (A), Hartikainen (C) – Klemetti, Curry, Borchardt – Kapanen, Okany, Saarelainen – Könönen, Lantta, Mykrä.
Sestavy:
Kickert (Tolvanen, Haitzmann) – Robertson (A), Corcoran, Nienhuis, Lewington, Stephens, Hörl, Kirchebner – T. Raffl (C), Nissner, Schneider (A) – M. Raffl, St. Denis, Thaler – Schreier, Baltram, Kraus – Böhm, Auer, Lanzinger – Eliseev.

Rozhodčí: J. Kova, T. Ruuska – O. Saarimäki, J. Thomann

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 6. 9. 2025 18:00
GKS Tychy GKS Tychy : Lulea Hockey Lulea Hockey 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Baca, Kosidło – Kot, Gerne

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 6. 9. 2025 19:00
Odense Bulldogs Odense Bulldogs : KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt 0:0 (-:-, -:-, -:-)

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Frölunda HCFrölunda 3 3 0 0 0 11:3 9
2. Ilves TampereIlves 3 3 0 0 0 12:6 9
3. KalPa KuopioKuopio 3 2 1 0 0 13:4 8
4. HC Kometa BrnoKometa Brno 3 2 0 1 0 14:9 7
5. ZSC Lions CurychCurych 3 2 0 1 0 10:5 7
6. Lukko RaumaRauma 3 2 0 0 1 13:7 6
7. Brynäs IFBrynäs 3 2 0 0 1 10:6 6
8. EC Red Bull SalzburgSalzburg 3 2 0 0 1 7:5 6
9. HC Sparta PrahaSparta 3 1 1 0 1 8:6 5
10. EV ZugZug 3 1 1 0 1 11:10 5
11. HC BolzanoBolzano 3 1 1 0 1 10:11 5
12. Lulea HockeyLulea 3 1 0 2 0 7:7 5
13. SC BernBern 3 1 0 1 1 6:7 4
14. ERC IngolstadtIngolstadt 3 1 0 0 2 9:10 3
15. HC LausanneLausanne 3 1 0 0 2 10:12 3
16. Eisbären BerlínBerlín 3 1 0 0 2 7:9 3
17. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 3 1 0 0 2 9:12 3
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 3 1 0 0 2 6:10 3
19. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 3 0 1 1 1 6:11 3
20. Storhamar Hockey HamarStorhamar 3 1 0 0 2 5:11 3
21. Fischtown PinguinsBremerhaven 3 0 1 0 2 10:13 2
22. Odense BulldogsOdense 3 0 1 0 2 8:12 2
23. Belfast GiantsBelfast Giants 3 0 0 1 2 9:17 1
24. GKS TychyTychy 3 0 0 0 3 2:10 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

