Výprava plná trápení, Sparta se hledá. Je tam trochu panika, připustil Moravčík

Byl to pekelný prodloužený víkend. Sparta si i v Německu vyžrala hodně hlasité domácí publikum, které už z devadesátých let moc dobře znal trenér Pavel Gross. Ten se v ani ne pětitisícovém plechovém království Wellblechpalast představil v dresech Freiburgu či Mannheimu.

„Atmosféra byla úžasná tady i v Sheffieldu, chtěli jsme ji udělat trochu tišší,“ pousmál se jeho asistent Otakar Vejvoda po porážce 0:3 od Eisbärenu.

Místo toho sparťané fanoušky akorát povzbuzovali. Ať už zvýraznili povedený výkon gólmana, nebo vyrobili minelu.

„Měli jsme slušný pohyb, vytvořili jsme si příležitosti v přesilovkách, ale něco tomu chybí,“ zasyčel si jemně dvaapadesátiletý člen slovutné Blue Line.

Sám dobře věděl, co schází.

Napětí na střídačce. Sparťanští trenéři Pavel Gross a Otakar Vejvoda (vpravo) sledují společně s útočníkem Tomášem Hykou (38) a obráncem Valtterim Kemiläinenem pozoruhodnou situaci.

„Musíme to tam dotlačit, ale nejde nám to,“ doplnil ho posmutnělý Moravčík. „I když jsme se oproti Sheffieldu pohybově zlepšili, měli jsme samostatné nájezdy, přečíslení dva na jednoho... Pokoušíme se něco udělat, ale z nějaké přemíry snahy to nevychází. Je tam spíš trochu panika.“

Že se Pražané hledají, naznačili už v domácích duelech. Šancemi pohrdali proti finské Tappaře, dost se nadřeli i s maďarským Fehervárem, který nakonec zlomili díky přesilovkám.

Venkovní duely ale sparťanským příznivcům nadělali mnohem větší starosti.

Jedna věc je, že teď jejich tým bude muset nahánět postupovou šestnáctku do play off, kterou v Lize mistrů právě opustil.

Druhá, že v úterý zahájí domácí extraligu, den po návratu domů poměří síly s neoblíbeným Třincem.

„Není to lehký program, ale na to se nemůžeme vymlouvat, věděli jsme to od začátku, musíme se připravit,“ hlásí Vejvoda. A Moravčík ho víceméně doplňuje.

Napřed se sice podiví, že je program „zvláštní“, vzápětí ale dodává: „Musíme se postarat o tělo, netrápit se a zapomenout tyhle dva zápasy. Snad to zvládneme, není to nic tragického. A není to ani výmluva, vícero týmů má vyšší vytížení.

Sparťanský brankář Josef Kořenář zasahuje, puk se snaží schovat pod zády.

Jedním z nich jsou právě i Oceláři, kteří mají po sobotním triumfu 7:3 nad Fribourgem den volna navíc. Zato ovšem cesta do venkovního prostředí čeká je.

„Doufejme, že aréna bude nakloněná na naši stranu, protože jsme fanoušky dvakrát nepotěšili ani výkony, ani výsledky,“ zalituje Moravčík. „Snad nás teď k vítězství dokopou.“