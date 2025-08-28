Premium

A můžou vlajky shořet? Megafonem byste hodili. Sparťani šli v Rakousku na hokej

Robert Rampa
  20:46
Od našeho zpravodaje v Rakousku - Rakušané jsou pintlich na pravidla a neobměkčí je žádné hezké slůvko. Několik desítek sparťanských fanoušků, kteří vyjeli na Ligu mistrů do Klagenfurtu, se se zdejším hokejovým klubem snažilo vyjednat alespoň nějakou výjimku, ale příliš neuspěli. Na stadion nedaleko jezera Wörthersee je pořadatel ve čtvrtek nepustil s megafonem, některými vlajkami ani jiným potenciálně hořlavým choreem.
Sparťanská radost: Zleva Michael Špaček, Filip Chlapík, Niko Seppälä a Jakub Krejčík. | foto: ČTK

Procházíte se podél rozlehlého jezera, sledujete tyrkysem zbarvenou vodu a jen absence vůně s příměsí soli vám připomene, že nejste u moře v Chorvatsku.

Sparťani dorazili na jih Rakouska, aby zde zahájili cestu Ligou mistrů. Proti Klagenfurtu, mistrům zdejší nejvyšší ligy z roku 2021 a 2019.

Fanouškovský zážitek Ligy mistrů, která už tak úporně bojuje o širší zájem veřejnosti, k čemuž nepřispívá ani vysílání zápasů na nepříliš dostupném kanále Sport1, jim zkomplikovali sami pořadatelé.

Dopředu upozornili, že je na stadion s kapacitou zhruba čtyři a půl tisíce lidí nevpustí s některými vlajkami, papírovým choreem ani megafonem.

Důvod je prozaický. Bezpečnost.

„U megafonu hrozí, že by jím fanoušci mohli hodit nebo by jim mohl vyklouznout z rukou, čímž by ohrozili zdraví lidí na stadionu sedících pod nimi,“ vysvětlil pro iDNES.cz mluvčí rakouského klubu Hannes Biederemann.

Ostatní předměty jako vlajky a papírové choreo by zase mohly hořet a způsobit ohromné neštěstí. „Stačí, pokud fanoušci při vstupu na stadion prokáží certifikát nehořlavosti a na zimní stadion je s vlajkami pustíme,“ namítá Biederemann (skutečně sparťani nakonec několik vlajek vytáhli).

A upozorňuje na to, že jde o nařízení vlastníka stadionu, což klub není, a místních autorit (stadion nese jméno zemřelé filantropky, miliardářky a sběratelky umění Heidi Hortonové).

Sektor sprťanských fanoušků v Klagenfurtu. Bez bubnu

Nejde o bůhvíjak výjimečné pravidlo, tím spíš v Rakousku. „V Česku možná máte pravidla volnější, ale tady to tak prostě funguje,“ vysvětlil ještě mluvčí Biedermann při osobním setkání.

Někteří majitelé zimáků ho zkoušeli prosadit i v Česku, ale na dodržování se příliš nelpí. Samotní Rakušané dorazili připravení, v sektoru malinkého kotle vlálo pět vlajek. Lze předpokládat, že nehořlavých.

Oba kotle si alespoň mohly užít bubny, ty prošly.

A můžou vlajky shořet? Megafonem byste hodili. Sparťani šli v Rakousku na hokej

Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména

Jeho táta působil na mimosparťanské fanoušky jako rudý hadr na býka, teď se na scéně objevuje Richard Žemlička mladší. Odchovanec pražské Sparty, který však už dvě sezony hokejově roste ve Finsku a...

27. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  22:11

Dal pět gólů, přesto prohráli. Na Slovensku válí Kanaďan s poskvrněnou minulostí

Jen si to představte. Od začátku zápasu značně ztrácíte, dokonce prohráváte výraznějším rozdílem, ale vy se postavíte na hlavu a začnete úřadovat. Jeden, druhý, třetí. Dokonce ještě čtvrtý a pátý. Ze...

27. srpna 2025  13:03

