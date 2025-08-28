A můžou vlajky shořet? Megafonem byste hodili. Sparťani šli v Rakousku na hokej

Procházíte se podél rozlehlého jezera, sledujete tyrkysem zbarvenou vodu a jen absence vůně s příměsí soli vám připomene, že nejste u moře v Chorvatsku.
Sparťani dorazili na jih Rakouska, aby zde zahájili cestu Ligou mistrů. Proti Klagenfurtu, mistrům zdejší nejvyšší ligy z roku 2021 a 2019.
Fanouškovský zážitek Ligy mistrů, která už tak úporně bojuje o širší zájem veřejnosti, k čemuž nepřispívá ani vysílání zápasů na nepříliš dostupném kanále Sport1, jim zkomplikovali sami pořadatelé.
Dopředu upozornili, že je na stadion s kapacitou zhruba čtyři a půl tisíce lidí nevpustí s některými vlajkami, papírovým choreem ani megafonem.
Důvod je prozaický. Bezpečnost.
„U megafonu hrozí, že by jím fanoušci mohli hodit nebo by jim mohl vyklouznout z rukou, čímž by ohrozili zdraví lidí na stadionu sedících pod nimi,“ vysvětlil pro iDNES.cz mluvčí rakouského klubu Hannes Biederemann.
Ostatní předměty jako vlajky a papírové choreo by zase mohly hořet a způsobit ohromné neštěstí. „Stačí, pokud fanoušci při vstupu na stadion prokáží certifikát nehořlavosti a na zimní stadion je s vlajkami pustíme,“ namítá Biederemann (skutečně sparťani nakonec několik vlajek vytáhli).
A upozorňuje na to, že jde o nařízení vlastníka stadionu, což klub není, a místních autorit (stadion nese jméno zemřelé filantropky, miliardářky a sběratelky umění Heidi Hortonové).
Nejde o bůhvíjak výjimečné pravidlo, tím spíš v Rakousku. „V Česku možná máte pravidla volnější, ale tady to tak prostě funguje,“ vysvětlil ještě mluvčí Biedermann při osobním setkání.
Někteří majitelé zimáků ho zkoušeli prosadit i v Česku, ale na dodržování se příliš nelpí. Samotní Rakušané dorazili připravení, v sektoru malinkého kotle vlálo pět vlajek. Lze předpokládat, že nehořlavých.
Oba kotle si alespoň mohly užít bubny, ty prošly.