ONLINE: Začíná další ročník Ligy mistrů, Sparta hraje v rakouském Klagenfurtu

Hradec a Kometa otevře nový ročník evropské soutěže domácími duely až v pátek, Sparta jako jediná z českých zástupců začíná venku.
Dvouzápasový výjezd, který zakončí v sobotu v norském Storhamaru, zahajuje u jižních sousedů v Korutanech.
S Klagenfurtem se utkává po 60 letech, tehdejší výhru 7:1 by jistě ráda zopakovala. Loni se jí z tuzemských klubů v Lize mistrů dařilo vůbec nejvíce, došla až do semifinále, kde ztroskotala na švédském Färjestadu.
Tentokrát ji ze severských soupeřů čeká v základní části Luleå a Frölunda, v říjnu pak ještě vyzve švýcarský Curych a francouzský Grenoble.
03:34 Dzierkals (Krejčík)
Vorauer (Dahm) – Unterweger, Jensen, Petersen, Muršak, Gomboc -
Nickl, Murray, From, Kempe, Herburger -
Maier, Preiml, van Ee, Hundertpfund, Schwinger – Šimovič, Lam, Obersteiner, Waschnig – Dobrovolný, Sicher
Kovář (Kořenář) – Pysyk, Krejčík, Hyka, Shore, Řepík – Irving, Mašín, Kousal, Horák, Hrabík – Seppala M., Sirota, Chlapík, Špaček, Dzierkals – Seppala N.,Němeček, Vitouch M., Vitouch D., Ton – Volevecký
Rozhodčí: Zrnic, OfnerPřejít na online reportáž
12:41 Eriksson (Gustafsson, O'Neill)
25:18 Martschini
30:46 Tatar
Ward (Sörqvist) – Gustafsson, Hakansson, Engsund, Sellgren, Hirsch, Allard, Hammarlund – Hedqvist, O ́Neill, Eriksson – Levtchi, Andreasson, Liedes – Bromé, Koivistoinen, Nurmi – Juustovaara Karlsson, Granberg, Emanuelsson
Genoni (Wolf, Birschler) – Sklenička, Bengtsson, Geisser, Díaz, Riva, Schlumpf, Stadler, Balestra – Kubalík, Tatar, Künzle – Hofmann, Wingerli, Voženílek – Petrovič, Senteler, Martschini – Eggenberger, Leuenberger, Lindemann
Rozhodčí: Björk, Magnusson – Sörholm, Henriksson
03:40 Pföderl (Tiffels, Müller)
32:39 Reinke (Müller, Noebels)
Fayen-Vestavik (Røhnebæk Stensrud) – Espeland, Dilling Hurrød, Hjelm, Krupic, Gatenby, Bull, Fjeld, Papuga – Berglund (C),(TS), Campbell, Martinsen (A) – Bakke Olsen, Pappalardo Gulbrandsen, Rønnild (A) – Bryhnisveen, A. Sandnes, Liss – K. Sandnes, Aas-Larsen, Kaatorp Nilsgård
Stettmer (Hildebrand) – Müller (C),(TS) – Panocha, Reinke, Smith, Mik, Geibel – Ronning, Pföderl, Tiffels (A) – Eder, Vikingstad, Kirk – Veilleux (A), Byron, Hördler – Bergmann, Wiederer, Noebels
Rozhodčí: Hansen (NOR), Vardeberg Wannerstedt (NOR) – Kruse Johansen (NOR), Aldar Wilhelmsen (NOR)
00:52 Henman (Mantykvi, Looke)
07:59 Looke (Mantykivi, Klingberg)
23:01 Török (Borg, Nyberg)
Brochu (Williams) – Breton, Huttl, Ruopp, Jandrič, Preto, Tropmann, Spornberger – Agostino, Powell, Barber – Keating, Abbandonato, Krauss – Kharboutli, Pietta, Schmolz – Sheen, Smallwood, Girduckis
Pavlát (Taponen) – Parikka, Johansson, Kučeřík, Latvala, Utunen, Pelli, Nyberg, Soini – Ratinen, Mantykivi, Looke – Henman, Jašek, Svejkovský – Engberg, Nattinen, Klingberg – Laurell, Borg, Török
Rozhodčí: Kohlmuller (GER) – Druseiks (LAT)
00:53 Grasso
03:51 Rissanen (Salmela)
Gravel (Whistle) – Lee, Bast, Hanson, McFadden, Mitchell-King, Beattie, Phillips – Eriksson, Gaudet, Piccinich – Goodwin, Conway, Grasso – Guay, Lake, Smith – Hamill, Long, Kawaguchi.
Kerkola (Lekkas) – Gallet, Westerlund, Räsänen, Lappalainen, Karlsson, Salmela, Ketola – Mäenpää, Rissanen, Hartikainen – Klemetti, Curry, Borchardt – Könönen, Korhonen, Saarelainen – Kapanen, Lantta, Okany – Mykrä.
Rozhodčí: Dalton, Wells – Carmichael, Fraley
Pintarič (Štěpánek) – Binner, Englund, Prissaint, Andersen, Rautanen, Crinon, Fertin, Raveaud – Mallet, Beauchemin, Boivin – Treille, Weigel, Deschamps – Dair, Bachelet, Leclerc – Grossetete, Gueurif, De Smitt
Reideborn (Zurkirchen) – Untersander, Füllemann, Lindholm, Jakovenko, Aktell, Vermin, Kindschi, Rhyn – Ejdsell, Aaltonen, Lehmann – Marchon, Baumgartner, Scherwey – Moser, Müller, Merelä – Alge, Ritzmann, Schild
Rozhodčí: Rauline, Debuche – Cady, Ugolini (FRA)