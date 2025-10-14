ONLINE: Sparta - Grenoble 1:0. První gól ve sparťanském dresu vůbec střílí Pospíšil

Domácí posílají do akce sestavu bez několika klíčových hráčů, chybí kapitán FIlip Chlapík, Michael Špaček, Michal Řepík, Roman Horák nebo Jakub Krejčík. Do branky se poprvé od 23. září vrací Jakub Kovář.
Sparta – Grenoble
Utkání Ligy mistrů sledujeme od 18.30 ONLINE
Definitivní potvrzení postupu mezi nejlepších šestnáct týmů přineslo Pražanům vítězství v Curychu, na ledě úřadujících vítězů Ligy mistrů i nejvyšší švýcarské soutěže.
Na výhře 2:1 se přesnými zásahy podíleli Roman Horák a Devin Shore, ani triumf proti jednomu z nejlepších celků v Evropě nezachránil ve funkci odvolaného kouče Pavla Grosse.
Jeho místo zaujal Jaroslav Nedvěd, jenž má po příchodu z Litoměřic v extralize za sebou porážku s Pardubicemi (3:6) a úspěch proti Českým Budějovicím (4:2).
„Na takový zápas jsme čekali dlouho, šla od nás skvělá energie,“ pochvaloval si obránce Jakub Krejčík.
Grenoble zahájil úvodní fázi Ligy mistrů porážkami s Bernem (0:2) a Zugem (1:5), do hry o postup se vrátil díky triumfům proti Bremerhavenu (8:5), Eisbärenu Berlín (5:4 po nájezdech) a Lausanne (7:4).
V tabulce se drží na desáté příčce, Sparta je aktuálně čtvrtá. Na soupisce hostujícího celku figuruje i francouzský reprezentant Sacha Treille, jenž u Pražanů v minulosti působil. Roli brankářské dvojky plní Jakub Štěpánek.
07:35 Pospíšil
Kovář (Michajlov) – Mašín, Pysyk, Irving, Sirota, N. Seppälä, Tomov, Pavlák – Hyka (A), D. Vitouch, Kousal (C) – Dzierkals (TS), Lajunen (A), Raška – Bláha, Kuťák, Novák – M. Vitouch, Eberle, Pospíšil.
Pintarič (Štěpánek) – Binner, Englund, Rautanen, Fertin, Prissaint, Crinon (A), Andersen – Dair, Grossetete, Karlsson – Deschamps (A), Koudri, Sadlocha – Leclerc, Weigel, Beauchemin (TS) – Treille (C), Gueurif, Boivin.
Rozhodčí: Hribik, Mejzlík – Axman, Svoboda
28:24 Mäntykivi (Jašek, Pelli)
Taponen (Kuivila) – Kuukasjärvi, Kučeřík, Pelli (A), Niskanen, Latvala (A), Tukio, Soini, Hietanen – Jašek, Mäntykivi (TS), Török – Heikkinen, Borg (C), Engberg – Frolo, Laitinen, Hermonen – Laurell, Liljeberg, Teuho-Markkola
Hrubec (Zumbühl) – Geering (C), Kukan, Weber, Marti, Trutmann, Lehtonen (A), Schwendeler – Åberg, Malgin (A), Baechler – Frödén, Grant, Balcers (TS) – Rohrer, Andreoff, Riedi – Baltisberger, Bader, Sigrist – Schwendeler
Rozhodčí: Brander (FIN), Hyvärinen (FIN) – Hautamäki (FIN), Niittylä (FIN)
Lassinantti (Ward) – Allard (TS), Engsund (A), Håkansson, Gustafsson (C), Själin, Kotkansalo – Nurmi, Andreasson, Levtchi – Eriksson, O'Neill (A), Hedqvist – Granberg, Koivistoinen, Bromé – Ihs-Wozniak, Liedes, Thomasson.
Harvey (Vallini) – Seed, Miglioranzi, Misley, Gildon, Larcher, Valentine – DiGiacinto, Mantenuto, Frigo (A) – McClure, Gersich (TS), Schneider – Gazley (A), Bradley, Pollock – Brunner, Frank (C), Marchetti.
Rozhodčí: Christoffer Holm (SWE), Tobias Björk (SWE). Čároví: Niclas Westman (SWE), Teodor Sörholm (SWE)
Normann (Johansson, Laring) – Egli, Tömmernes (A), Nilsson, Hasa, Folin, Heens, Toresson, Wahlberg – Friberg (C), Peterson, Thorell – Dower, Ruotsalainen, Innala – Stenberg, Hasa, Lindholm – Westergard, Lasu (A), Born.
Reideborn (Zurkirchen) – Häman, Lindholm, Untersander (C), Füllemann, Vermin, Kindschi, Zürcher, Rhyn – Merelä (A), Müller, Alge – Bemström Graf, Ejdsell – Lehmann, Baumgartner, Scherwey (A), Schild, Ritzmann, Moser.
Rozhodčí: M. Holm, R. Magnusson – A. Nyqvist, L. Lundgren
Røhnebæk Stensrud (Fayen-Vestavik, Søndmør Martinsen) – Dilling Hurrød, Hjelm, Bull, Gatenby, Krupic, Espeland, Papuga, Kolstad Strand – Sandnes, Campbell, Rønnild – Dahl, Martinsen, Bakke Olsen – Liss, Pappalardo Gulbrandsen, Bryhnisveen – Kaatorp Nilsgård, Skedung, Aas-Larsen.
Gudlevskis (Hungerecker, Strasen) – Byström, Eminger, Abt, Bruggisser, Rausch, Hirose, Bettahar, Jensen – Urbas, Jeglič, Verlič – Mauermann, Miele, Görtz – Roßmy, Friesen, Krämmer – Kinder, Wejse, Herrmann.
Rozhodčí: Frandsen, Wannerstedt – Bråten, Søstumoen
Rozhodčí: Dalton, Sewell – Pullar, Nelson