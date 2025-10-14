Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

ONLINE: Sparta - Grenoble 1:0. První gól ve sparťanském dresu vůbec střílí Pospíšil

Autor:
Sledujeme online   18:20
Účast v play off má zajištěnou, v základní fázi hokejové Ligy mistrů nastupuje k poslednímu utkání. Sparta v Holešovicích hostí Grenoble, francouzské šampiony, kteří stále bojují o postup. Zápas startuje v 18.30, sledovat ho můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Sparťané se radují z gólu do sítě Frölundy. | foto: ČTK

Domácí posílají do akce sestavu bez několika klíčových hráčů, chybí kapitán FIlip Chlapík, Michael Špaček, Michal Řepík, Roman Horák nebo Jakub Krejčík. Do branky se poprvé od 23. září vrací Jakub Kovář.

Sparta – Grenoble

Utkání Ligy mistrů sledujeme od 18.30 ONLINE

Definitivní potvrzení postupu mezi nejlepších šestnáct týmů přineslo Pražanům vítězství v Curychu, na ledě úřadujících vítězů Ligy mistrů i nejvyšší švýcarské soutěže.

Na výhře 2:1 se přesnými zásahy podíleli Roman Horák a Devin Shore, ani triumf proti jednomu z nejlepších celků v Evropě nezachránil ve funkci odvolaného kouče Pavla Grosse.

Jeho místo zaujal Jaroslav Nedvěd, jenž má po příchodu z Litoměřic v extralize za sebou porážku s Pardubicemi (3:6) a úspěch proti Českým Budějovicím (4:2).

„Na takový zápas jsme čekali dlouho, šla od nás skvělá energie,“ pochvaloval si obránce Jakub Krejčík.

Ztratil Gross kabinu? Okuliara odmítl. Divíšek a Hlinka vysvětlují Spartu v krizi

Grenoble zahájil úvodní fázi Ligy mistrů porážkami s Bernem (0:2) a Zugem (1:5), do hry o postup se vrátil díky triumfům proti Bremerhavenu (8:5), Eisbärenu Berlín (5:4 po nájezdech) a Lausanne (7:4).

V tabulce se drží na desáté příčce, Sparta je aktuálně čtvrtá. Na soupisce hostujícího celku figuruje i francouzský reprezentant Sacha Treille, jenž u Pražanů v minulosti působil. Roli brankářské dvojky plní Jakub Štěpánek.

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 14. 10. 2025 18:30
zápas probíhá
HC Sparta Praha HC Sparta Praha : Grenoble Bruleurs de Loups Grenoble Bruleurs de Loups 1:0 (1:0, -:-, -:-)
Góly:
07:35 Pospíšil
Góly:
Sestavy:
Kovář (Michajlov) – Mašín, Pysyk, Irving, Sirota, N. Seppälä, Tomov, Pavlák – Hyka (A), D. Vitouch, Kousal (C) – Dzierkals (TS), Lajunen (A), Raška – Bláha, Kuťák, Novák – M. Vitouch, Eberle, Pospíšil.
Sestavy:
Pintarič (Štěpánek) – Binner, Englund, Rautanen, Fertin, Prissaint, Crinon (A), Andersen – Dair, Grossetete, Karlsson – Deschamps (A), Koudri, Sadlocha – Leclerc, Weigel, Beauchemin (TS) – Treille (C), Gueurif, Boivin.

Rozhodčí: Hribik, Mejzlík – Axman, Svoboda

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
6. kolo 14. 10. 2025 17:30
zápas probíhá
Ilves Tampere Ilves Tampere : ZSC Lions Curych ZSC Lions Curych 1:0 (0:0, 1:0, -:-)
Góly:
28:24 Mäntykivi (Jašek, Pelli)
Góly:
Sestavy:
Taponen (Kuivila) – Kuukasjärvi, Kučeřík, Pelli (A), Niskanen, Latvala (A), Tukio, Soini, Hietanen – Jašek, Mäntykivi (TS), Török – Heikkinen, Borg (C), Engberg – Frolo, Laitinen, Hermonen – Laurell, Liljeberg, Teuho-Markkola
Sestavy:
Hrubec (Zumbühl) – Geering (C), Kukan, Weber, Marti, Trutmann, Lehtonen (A), Schwendeler – Åberg, Malgin (A), Baechler – Frödén, Grant, Balcers (TS) – Rohrer, Andreoff, Riedi – Baltisberger, Bader, Sigrist – Schwendeler

Rozhodčí: Brander (FIN), Hyvärinen (FIN) – Hautamäki (FIN), Niittylä (FIN)

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 14. 10. 2025 19:00
zápas probíhá
Lulea Hockey Lulea Hockey : HC Bolzano HC Bolzano 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Lassinantti (Ward) – Allard (TS), Engsund (A), Håkansson, Gustafsson (C), Själin, Kotkansalo – Nurmi, Andreasson, Levtchi – Eriksson, O'Neill (A), Hedqvist – Granberg, Koivistoinen, Bromé – Ihs-Wozniak, Liedes, Thomasson.
Sestavy:
Harvey (Vallini) – Seed, Miglioranzi, Misley, Gildon, Larcher, Valentine – DiGiacinto, Mantenuto, Frigo (A) – McClure, Gersich (TS), Schneider – Gazley (A), Bradley, Pollock – Brunner, Frank (C), Marchetti.

Rozhodčí: Christoffer Holm (SWE), Tobias Björk (SWE). Čároví: Niclas Westman (SWE), Teodor Sörholm (SWE)

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 14. 10. 2025 19:00
zápas probíhá
Frölunda HC Frölunda HC : SC Bern SC Bern 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Normann (Johansson, Laring) – Egli, Tömmernes (A), Nilsson, Hasa, Folin, Heens, Toresson, Wahlberg – Friberg (C), Peterson, Thorell – Dower, Ruotsalainen, Innala – Stenberg, Hasa, Lindholm – Westergard, Lasu (A), Born.
Sestavy:
Reideborn (Zurkirchen) – Häman, Lindholm, Untersander (C), Füllemann, Vermin, Kindschi, Zürcher, Rhyn – Merelä (A), Müller, Alge – Bemström Graf, Ejdsell – Lehmann, Baumgartner, Scherwey (A), Schild, Ritzmann, Moser.

Rozhodčí: M. Holm, R. Magnusson – A. Nyqvist, L. Lundgren

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 14. 10. 2025 19:00
zápas probíhá
Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar : Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Røhnebæk Stensrud (Fayen-Vestavik, Søndmør Martinsen) – Dilling Hurrød, Hjelm, Bull, Gatenby, Krupic, Espeland, Papuga, Kolstad Strand – Sandnes, Campbell, Rønnild – Dahl, Martinsen, Bakke Olsen – Liss, Pappalardo Gulbrandsen, Bryhnisveen – Kaatorp Nilsgård, Skedung, Aas-Larsen.
Sestavy:
Gudlevskis (Hungerecker, Strasen) – Byström, Eminger, Abt, Bruggisser, Rausch, Hirose, Bettahar, Jensen – Urbas, Jeglič, Verlič – Mauermann, Miele, Görtz – Roßmy, Friesen, Krämmer – Kinder, Wejse, Herrmann.

Rozhodčí: Frandsen, Wannerstedt – Bråten, Søstumoen

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 14. 10. 2025 20:00
Belfast Giants Belfast Giants : Brynäs IF Brynäs IF 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Dalton, Sewell – Pullar, Nelson

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

6. kolo

Storhamar Hockey Hamar vs. Fischtown Pinguins //www.idnes.cz/sport
14.10. 19:00
  • 3.16
  • 4.36
  • 1.89
Lulea Hockey vs. HC Bolzano //www.idnes.cz/sport
14.10. 19:00
  • 1.37
  • 5.44
  • 6.04
Frölunda HC vs. SC Bern //www.idnes.cz/sport
14.10. 19:00
  • 1.55
  • 4.66
  • 4.57
Belfast Giants vs. Brynäs IF //www.idnes.cz/sport
14.10. 20:00
  • 5.59
  • 5.49
  • 1.39
KalPa Kuopio vs. KAC Klagenfurt //www.idnes.cz/sport
15.10. 17:30
  • 1.34
  • 5.68
  • 6.34
GKS Tychy vs. Lukko Rauma //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:00
  • 3.28
  • 4.37
  • 1.84
ERC Ingolstadt vs. Odense Bulldogs //www.idnes.cz/sport
15.10. 19:30
  • 1.30
  • 6.02
  • 7.03
HC Lausanne vs. Mountfield Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
15.10. 19:45
  • 1.80
  • 4.50
  • 3.35
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 5 5 0 0 0 20:6 15
2. KalPa KuopioKuopio 5 4 1 0 0 21:7 14
3. Frölunda HCFrölunda 5 4 0 0 1 17:8 12
4. HC Sparta PrahaSparta 5 3 1 0 1 14:9 11
5. SC BernBern 5 3 0 1 1 18:10 10
6. Lukko RaumaRauma 5 3 0 1 1 16:10 10
7. Brynäs IFBrynäs 5 3 0 0 2 13:8 9
8. ERC IngolstadtIngolstadt 5 3 0 0 2 15:13 9
9. EV ZugZug 5 2 1 0 2 17:14 8
10. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 5 2 1 0 2 21:20 8
11. Lulea HockeyLulea 5 2 0 2 1 10:11 8
12. ZSC Lions CurychCurych 5 2 0 1 2 11:9 7
13. HC Kometa BrnoKometa Brno 5 2 0 1 2 17:19 7
14. Fischtown PinguinsBremerhaven 5 1 2 0 2 15:15 7
15. EC Red Bull SalzburgSalzburg 5 2 0 0 3 10:10 6
16. KAC KlagenfurtKlagenfurt 5 2 0 0 3 13:17 6
17. Storhamar Hockey HamarStorhamar 5 2 0 0 3 7:15 6
18. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 5 1 1 1 2 11:16 6
19. Odense BulldogsOdense 5 1 1 0 3 13:19 5
20. HC BolzanoBolzano 5 1 1 0 3 12:18 5
21. Eisbären BerlínBerlín 5 1 0 1 3 12:18 4
22. GKS TychyTychy 5 1 0 0 4 8:14 3
23. HC LausanneLausanne 5 1 0 0 4 15:22 3
24. Belfast GiantsBelfast Giants 5 0 0 1 4 12:30 1

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...

ONLINE: Sparta - Grenoble 1:0. První gól ve sparťanském dresu vůbec střílí Pospíšil

Sledujeme online

Účast v play off má zajištěnou, v základní fázi hokejové Ligy mistrů nastupuje k poslednímu utkání. Sparta v Holešovicích hostí Grenoble, francouzské šampiony, kteří stále bojují o postup. Zápas...

14. října 2025  18:20

Ztratil Gross kabinu? Okuliara odmítl. Divíšek a Hlinka vysvětlují Spartu v krizi

Premium

V létě zásadně změnili složení kabiny a trenérům dali poslední šanci. Po bídném vstupu do extraligové sezony ale Sparta rychle zakročila také u nich a s Pavlem Grossem i jeho kolegy se rozloučila.

14. října 2025

Umí prostě všechno! Pastrňák zaskočil za brankáře, pak sestřelil hvězdu soupeře

Dříve mu mnozí vyčítali jeho práci směrem dozadu. Někdy i chybějící zápal pro černou práci, že některé situace zkrátka vypouštěl. To už ale dávno neplatí. Z českého útočníka Davida Pastrňáka se stal...

14. října 2025  10:58

Laukův úspěšný odpor. Disciplinární komisi přesvědčil, že na Spartě nefilmoval

Disciplinární komise hokejové extraligy zrušila trest pro pardubického útočníka Jakuba Lauka, který dostal po pátečním zápase 13. kola pokutu za simulování. Účastník letošního mistrovství světa podal...

14. října 2025  10:21

Nečas režíroval výhru Colorada, asistence Zachy s Pastrňákem nestačily

Pondělní program hokejové NHL otevřelo pět předehrávaných zápasů. Jako první bylo dohráno v Buffalu, které podlehlo 1:3 Coloradu. Za vítěze znovu úřadoval Martin Nečas, jenž asistoval u dvou branek...

13. října 2025  21:19,  aktualizováno  14.10 8:06

Bývalý slávista Michajlov o šanci ve Spartě i Nedvědovi: Umí nastavit morálku

Na pnutí mezi Slavií a Spartou si nehraje. Martin Michajlov, jednička v brance prvoligových hokejových Litoměřic, si po sešívaném dresu zkouší i rudý. A ukazuje, že nikdy není pozdě: pořádného debutu...

13. října 2025  20:34

Jsme rodina a máme na čem stavět. Boston zažívá podařený start, emoce přesto krotí

Ano, ten vzorek je stále velmi malý. V NHL mají za sebou teprve tři zápasy. I tak lze ale u hokejistů Bostonu pozorovat změnu nálady oproti minulé nevydařené sezoně. Všechna dosavadní střetnutí totiž...

13. října 2025  14:02

Brácha v NHL? Letos si čuchne. A jednou třeba spolu, sní Badinka

Na nějaký čas se cesty hokejových dvojčat Badinkových rozdělily. Obránce Dominik vyhlíží na farmě Caroliny premiéru v NHL, útočník Daniel se usazuje v elitní formaci prvoligových Pirátů. A věří, že...

13. října 2025  10:11

Hradec se po první čtvrtině extraligy ještě hledá. Zopakuje velkou jízdu?

Nejhorší mají hokejisté hradeckého Mountfieldu možná za sebou a drží naději, že se jim podaří loňský kousek. Tehdy také po rozpačité první čtvrtině sezony dokráčeli až na konečnou druhou příčku...

13. října 2025  9:55

Na ledě mi občas přepnulo. Švrčka teď místo hokejové dřiny čeká kamenolom

Strach v očích soupeřů, neskonalý respekt ve svých řadách. Tak bude navždy zapsán v Olomouci i české extralize obránce Jan Švrček, který ve čtvrtek oznámil, že má hokeje po dvaceti letech v...

13. října 2025  9:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Manažer Litvínova: Nejistota je obrovská, hráče ovlivňuje. Trenéři? Změna nebude

Dlouho o tom nikdo mluvit nechtěl, ale cítili to asi všichni: mlha kolem budoucnosti litvínovského hokeje tým ovlivňuje. Vnímá to i sportovní manažer extraligového odpadlíka Tomáš Vrábel.

13. října 2025  8:50

Washington urval hubenou výhru na ledě Rangers, rozhodl Beauvillier

Po sobotních šestnácti zápasech v neděli hokejová NHL nabídla jediný duel. Rangers na domácím ledě podlehli fotbalovým výsledkem 0:1 Washingtonu, za který se v 34. minutě prosadil útočník...

13. října 2025  7:12,  aktualizováno  7:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.