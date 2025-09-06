Zahrát si za Spartu? Sen každého, hlásil nováček Klepiš. Bavil nabídkou od Rangers

Zahrál si za její rivaly. Kromě již zmíněné Slavie také za Třinec nebo Kometu, na které mají Pražané hlavně z posledních play off neveselé vzpomínky. Jakmile ale na konci srpna Litoměřice oznámily Klepišův podpis, záhy se začalo spekulovat o tom, zdali by jej nemohla využít také Sparta.
Oba kluby totiž navzájem spolupracují, byť si vyměňují zpravidla mladší hráče. Teď ale do čtvrté formace Spartě zapadal 41letý Klepiš.
„A asi za to dostanu zítra v kabině čočku!“ smál se po zápase.
Kdy jste se dozvěděl, že naskočíte?
Bylo to hodně narychlo, po zápase v Litoměřicích jsem jel domů, byl už jsem skoro v Praze, tak jsem musel jet zpátky pro batoh. Volal mi Patrik Martinec, že mluvil s Hlínou (Jaroslavem Hlinkou) a ptal se, jestli chci přijet.
Souhlasil jste.
Jiná odpověď než ano neexistovala. I když mi je 41 let, byl jsem trochu nervózní včera večer i dneska i před zápasem.
Ale na ledě jste vypadal, že energie máte spoustu.
I kdybych ji neměl, tak ji musím najít. Když hrajete Ligu mistrů za Spartu, tak musíte odehrát to nejlepší.
Jak jste si zápas užil?
Zahrát si za Spartu je asi sen každého. Já na Spartě začínal a když jsem v nějaké páté třídě odcházel, v duchu jsme si s taťkou říkali, že se jednou vrátím. A to jednou přišlo teď, sice asi jen na chvilku, ale užil jsem si to. Byl to takový jeden z dalších odkliknutých snů.
Přitom jste zvažoval, že s hokejem skončíte.
V hokejovém důchodu už jsem, dalo by se říct. Rozmýšlel jsem se, kde pokračovat, nebylo to tak, že už bych nechtěl hrát vůbec. Nabídky v tomhle věku nepřehrabujete vidlemi, přišly dvě. Jedna byla Liťák, druhá Rangers, tak jsem zvolil Liťák, protože je blíž (smích).
Sparta s Litoměřicemi spolupracuje, může se tedy stát, že si za ni ještě zahrajete.
Prioritně jsem podepsal v Litoměřicích. To, že mě na jeden nebo dva zápasy vytáhla Sparta, je krásné, ale dole v Litoměřicích je spoustu šikovných kluků, kteří si tu šanci taky zaslouží.
A když jste podepisoval smlouvu, měl jste vidinu toho, že by se toto mohlo stát?
Samozřejmě jsem to v hlavě měl, ale nebyl to hlavní důvod, proč jsem podepsal v Litoměřicích. Že bych se snad chtěl cpát do Sparty. Chci hrát hokej, protože ho miluju, tohle je krásný bonus.
A do toho můžete plnit roli mentora.
Poloviny kluků bych mohl být táta. První den mi vykali, druhý den už si dělali srandu z mých vlasů, nebo spíš nevlasů, protože jsem starej. Ale byl jsem za to strašně rád a i to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl v Litoměřicích podepsat.
Ale chvíli jste s tím otálel.
Chtěl jsem poznat kluky, partu, vedení, jak to v klubu chodí. Už minulý rok jsem si říkal, že bude můj poslední, teď už je poslední asi určitě. A nechtěl jsem jít někam, kde by nebylo fajn prostředí a kde bych se necítil dobře. Domluvili jsme se, že si dvanáct dní zatrénuju, s kluky jsem si zašel jednou na pivo, abych je poznal. A pak se rozhodl.