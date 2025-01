ONLINE: Sparta hraje semifinále Ligy mistrů, Färjestad postrádá Tomáška

Sparťané slaví trefu do třinecké brány. | foto: ČTK

Pražané postoupili mezi nejlepší čtyřku po čtvrtfinálovém obratu proti Växjö. Doma padli 1:2, venku prohrávali po dvou třetinách 1:3, ale po obratu a výhře 6:4 mohli slavit.

„Ukázalo se, že se může stát cokoliv. V Lize mistrů se hraje na dva zápasy, každá minuta i každé střídání je strašně důležité,“ líčil trenér Pavel Gross.

ONLINE: Sparta – Färjestad Semifinále Ligy mistrů sledujeme od 18 hodin

Na Färjestad měl před startem semifinále jen slova chvály: „Proti nám stojí výborný soupeř, asi nejlepší v Evropě. Bude to skvělý zážitek, půjdeme do toho s cílem urvat co nejlepší výsledek.“

Jeho svěřenci mají momentálně velice solidní formu. V extralize posledně neuspěli na druhý svátek vánoční, od té doby nastřádali sedm vítězství v řadě a vyhoupli se do čela tabulky.

Färjestad si v úvodní fázi Ligy mistrů vedl nejlépe ze všech čtyřiadvaceti mužstev, v play off si postupně poradil s Tapparou (3:2, 3:3) a Salcburkem (1:3, 6:0).

Ve švédské nejvyšší soutěži se drží na první příčce, o bod před druhým Brynäs. Mají nejlepší ofenzivu ze všech (128 branek ve 33 duelech), Tomášek (20+22) vede s dvaačtyřiceti body tabulku produktivity.

V sestavě tentokrát ze zdravotních důvodů chybí, Sparta může oproti nedělnímu střetnutí s Litvínovem (5:3) opět počítat s kapitánem Miroslavem Formanem.

Druhé semifinále obstarají ve středu od 20.15 dva švýcarské celky – Servette Ženeva a Curych. Odvety jsou na programu příští úterý.