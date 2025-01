ONLINE: Färjestad - Sparta. Pražané v semifinále Ligy mistrů odvrací manko

„Ztráta je to velká, ale já myslím, že tam jedeme s tím, že hlavně neskládáme zbraně. To bychom radši mohli zůstat doma. Jedeme je porazit a ukázat, že je to hratelné mužstvo,“ říká odhodlaně trenér Pavel Gross.

Sparta se naladila v neděli domácí výhrou nad Hradcem Králové 5:4, přestože ztratila náskok 4:1, a udržela se v čele tabulky. Färjestad je ve švédské lize druhý, v evropské soutěži ovládl základní část.

ONLINE: Färjestad – Sparta Odvetné semifinále Ligy mistrů sledujeme od 19 hodin podrobně

Pražané se dostali do finále už v roce 2017 a prohráli v něm s Frölundou. Švédský celek už si maximum vylepšil, nejdále byl loni ve čtvrtfinále.

„Mají hlavně velké hřiště a výborně bruslí, takže víme, že se jim musíme vyrovnat, pokud chceme uspět. Věřím, že nám něco napadá a trošku je znervózníme. Chceme minimálně srovnat a jít do prodloužení. Nejedeme na výlet, ale pro postup,“ hlásí obránce David Němeček, který v neděli odehrál první zápas v sezoně.

V úvodním utkání v O 2 areně chyběl Färjestadu kvůli zranění český útočník David Tomášek. Nejproduktivnější hráč švédské ligy přišel do Karlstadu právě ze Sparty předloni. V Praze místo něj zazářil slovenský útočník Marián Studenič, který ke gólu přidal také tři asistence.

Od 20.15 nastupuje k odvetě také Curych s českým brankářem Šimonem Hrubcem. Proti obhájci triumfu ze Ženevy má po venkovní výhře 6:1 nakročeno k premiérové finálové účasti.

Färjestad Karlstad Färjestad Karlstad : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Lagacé (Clara) – Ollas Mattson, Nygren (C), Groleau, Nyström, Bergkvist, Tornberg, Solberg – Nygård (A), Tomášek, Åslund – Studenič, Kellman, Steen (TS) – Lodin, Westfält, Lindqvist (A)– Forsell, Johansson, Björklund – Ljungkrantz. Sestavy:

Kovář (Kořenář) – Moravčík, Irving, Němeček, Kemiläinen, Krejčík, Tomek, Tomov – Hyka, Sobotka (C), Řepík (A) – Najman, Kousal, D. Vitouch – Horák, Špaček, Chlapík (TS) – Forman, Lajunen (A), M. Vitouch – Daníček. Rozhodčí: Kaukokari (FIN), Hebeisen (SUI) – Lundgren (SWE), Nyqvist (SWE) Přejít na online reportáž