Další evropská loupež. Sparťané si i v krizi zajistili postup a tuší: Tohle může pomoct!

Autor:
  7:24
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Jak hokejisté Sparty kráčeli do kabiny, éterem se nesly radostné skřeky a hulákání. „Neskutečný, jak my v té Evropě loupíme!“ ozvalo se z davu. Po švédských soupeřích z Luleå a göteborské Frölundy na seznam cenných úlovků v Lize mistrů přibyl také švýcarský Curych, evropští králové poslední sezony. Mezi Pražany po mdlém období zase víří pozitivní nálada. Na co všechno asi přišli?
Sparťanský útočník Roman Horák během utkání hokejové Ligy mistrů s Curychem

Sparťanský útočník Roman Horák během utkání hokejové Ligy mistrů s Curychem | foto: Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

Sparťanský útočník Roman Horák během utkání hokejové Ligy mistrů s Curychem
Mladý útočník hokejové Sparty, Filip Novák, v sedmnácti letech na ledě Curychu...
Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví se...
Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví s hokejisty...
5 fotografií

To hlavní pojmenoval symbolicky Filip Novák, sám jeden z objevů úterního večera. Sedmnáctiletý mladík, který se výtečně popasoval s těžkým debutem ve sparťanském áčku a přispěl k výhře 2:1. Nečekané výhře, vzhledem ke všem okolnostem.

„Tentokrát to bylo o střelbě a bojovnosti. Zatímco minulé zápasy jsme si zkoušeli tvořit nové akcičky, teď to bylo bojovnější. Snad nás to nakopne.“

Sparta vyloupila led vítězů Ligy mistrů, Hradec dostal pětku od finského favorita

Sparta v posledních dnech spíš působila, jako by ani nechtěla, než že by nemohla. Ve Swiss Life Areně ale desítky fanoušků, kteří za týmem cestovali stovky kilometrů, z rohu hlediště přihlíželi totálnímu obratu. Dohrávání soubojů, důslednému čistění brankoviště, poctivé poziční hře, snaze o zakončení akcí. Jednoduchým řešením.

Odměnou budiž zajištěný postup, který si tým pod vedením kouče Pavla Grosse za výkony na evropské scéně zasloužil. Teď ovšem potřebuje zabrat také doma.

Sparťanský útočník Roman Horák během utkání hokejové Ligy mistrů s Curychem

„Může nám to pomoct, ale je to jiná liga,“ upozorňuje Roman Horák, autor první ze sparťanských branek, kdy překonal velkého kamaráda Šimona Hrubce. „Takový zápas nám přidá na sebevědomí. Dokázali jsme porazit velice kvalitní tým. Hokej je tu však jiný, uvidíme, jak si to do extraligy přeneseme.“

Na borce typu Denise Malgina či Deana Kukana tým navazuje v pátek proti Pardubicím. Právě nabitý soupeř představuje asi nejlepšího možného protivníka, jakého si mužstvo z hlavního města mohlo přát, aby procitlo.

V krizi jako kdysi. Sparta se povědomě trápí, fanouškům dochází trpělivost

Proti úřadujícím šampionům švýcarské soutěže i Ligy mistrů se jako oživující prvek ukázal právě mladický elán. Vedle Nováka se skvěle předvedl také dvacetiletý Jiří Pospíšil.

„Klobouk dolů, jak to zvládli, neměli to vůbec jednoduché, ale hráli výborně!“ smekl před oběma zkušený Horák. „Malgin a další kluci jsou ohromně šikovní, takže bývá těžké je občas chytat, ale zvládli jsme to, odskočili a nakonec náskok udrželi.“

„Byla radost proti nim hrát,“ připojil se Novák, nadšený z premiéry, po jejímž konci také poodkryl, jaká atmosféra skutečně panuje v kabině a jaké podpory se mu dostalo.

Mladý útočník hokejové Sparty, Filip Novák, v sedmnácti letech na ledě Curychu okusil premiéru v Lize mistrů. A počínal si velmi slušně.

„Kluci mi psychicky pomohli tak neskutečně, že nervozita ze mě spadla už při fotbálku před zápasem. Na rozbruslení už jsem nic zvláštního necítil, první střídání bylo super a neuvěřitelně jsem si to užil.“

Do zápasu naskočil po boku Devina Shora, centra ostříleného zhruba pěti sty starty v NHL, což prokázal klidem při akci večera, kterou hostům po potažení do bekhendu nadělil dvoubrankový náskok.

Podívejte se na krásnou akci Devina Shora proti Curychu:

„On si mě i posadil v kabině, poradil, co mám dělat. S takovým hráčem je úžasné hrát,“ juchal Novák, který s úsměvem dodává, že si ještě zkusí říct o puk u obránce Aarona Irvinga, aby si na velký večer uschoval památku.

Jen co pak poděkoval trenérům za příležitost, troufale se zdravou drzostí doplnil: „Snad dostanu další zápas, hrajeme v ten pátek. Uvidím, co řekne pan Gross, ale chválil mě, jak jsem hrál, tak snad.“

Možná právě tenhle hladový přístup je oním faktorem, co Spartě chyběl. A co potřebuje, aby se z extraligové krize po čtyřech nezdarech v řadě a desátém místě v tabulce odpíchla výš.

