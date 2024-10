Pokora a dobrá příprava. Začátek nám sedl, těší Hrabíka po výhře v Lize mistrů

„Přistoupili jsme k tomu s pokorou. Začátek nám sedl, myslím, že jsme se dnes dobře připravili. I takové zápasy někdy jsou, že vám tam na začátku padnou nějaké góly a v podstatě to rozhodne zápas, pak si to do jisté míry hlídáte,“ uvedl Hrabík.

Po zranění a takřka měsíci bez hokeje se krásným úvodním gólem připomněl zkušený útočník Michal Řepík. „Je super ho mít zpátky. Michal je obrovský lídr a myslím, že ten gól mluví sám za sebe. Můžeme si jen přát, aby mu to vydrželo,“ podotkl Hrabík, jenž se sám prosadil v končící 16. minutě a zvyšoval už na 3:0.

Bremerhaven je přitom týmem, který se pyšní dobrou defenzivou - za sedm dosud odehraných kol v německé nejvyšší soutěži inkasoval jen šest branek.

„Je jedině dobře, že jsme ty skulinky v jejich obraně dokázali najít a proměnit je v góly. Chtěli jsme dobře začít, což se nám i povedlo. Pak to sice ve druhé třetině mezi 20. a 30. minutou nebylo z naší strany optimální, ale pak jsme zase zabrali, vzchopili se a dotáhli to do vítězného konce,“ konstatoval Hrabík.

Přestože v oslabení neinkasovali, dali Pražané soupeři možnost vrátit se do hry i třemi tresty v krátkém sledu po sobě na přelomu první a druhé třetiny. V Lize mistrů může být navíc každý zbytečný faul o to citelnější, že s inkasovaným gólem oslabení nekončí.

„Těch faulů by při tomto pravidlu mělo být logicky o to méně. Samozřejmě nikdo nechce faulovat, ale dnes jsme udělali zbytečné fauly a je to něco, čeho se musíme vyvarovat. A nejen příští úterý, ale i v extralize, protože přesilovky rozhodují zápasy,“ zdůraznil.

O postup se poperou sparťané v úterý v Salcburku. „Chceme vyhrát každý zápas, jsme ambiciózní tým. Na tabulku osobně moc nekoukám, ale chceme vyhrávat. V úterý podáme co nejlepší výkon a uvidíme, jak to dopadne. Když půjdeme dál, budeme rádi a budeme se snažit dojít co nejdále,“ uzavřel Hrabík.