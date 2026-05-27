Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Autor: ,
  17:06
Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola, SaiPa Lappeenranta a s francouzským Bordeaux. Rozhodl o tom středeční los v dějišti mistrovství světa v Curychu.
Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy. | foto: ČTK

Doma proti Rögle a Tychy a v arénách Lappeenranty i Bordeaux se představí také Plzeň, která si zajistila účast v soutěži díky druhému místu v základní části extraligy. Západočechy čeká vedle toho i domácí duel se švédským mistrem Skelleftea AIK a utkání ve Švýcarsku proti mistrovskému Fribourgu.

Liberec, který byl v dlouhodobé fázi uplynulé extraligové sezony třetí, narazí doma na švédskou Frölundu, rakouský Štýrský Hradec a dánský Herning. Venku zavítá na led finského šampiona Tappary Tampere, švýcarského Davosu a rakouského Salcburku.

Frölunda popáté ovládla Ligu mistrů, finále s Luleou rozhodla v prodloužení

Čtvrtým rokem po sobě nejsou týmy rozdělené do skupin, ale výsledky šesti zápasů se jim budou počítat do celkové tabulky. Šestnáct mužstev z 24 postoupí do play off.

Nový ročník začne 3. září, základní skupiny skončí 14. října. Play off odstartuje osmifinálovými duely 10. listopadu. Nový šampion bude korunován 23. února.

Pardubice, které v uplynulé sezoně ovládly i základní část extraligy, se představí v Lize mistrů po roční pauze a celkově si v ní zahrají pošesté. Plzeň se zúčastní počtvrté, poprvé od sezony 2019/20. Tehdy hrál v Lize mistrů naposledy také Liberec, který se představí stejně jako Dynamo pošesté.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

Sedlák v cílové rovince maratonu: Domluva kolikrát nepomůže, radši půjdu příkladem

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do postele se dostali až kolem třetí hodiny ranní, někteří dokonce ještě o něco později. Takže ani nevadilo, že si čeští hokejisté budíček tentokrát posunuli. „Vyspali jsme se, dali si snídani a...

27. května 2026  16:58

Nečekaný debakl, suverén NHL si s Vegas ani neškrtl. Hertl v souboji sestřelil Nečase

Bill Foley (uprostřed čelem), majitel Vegas Golden Knights, se s týmem raduje z...

Tak takový „sweep“ se vážně nečekal. Jednoduché anglické slůvko se v hokejovém kontextu používá v play off NHL pro vyřazení týmu 4:0 na zápasy. Že ovšem najde užití zrovna u Colorada, to je bez...

27. května 2026  14:34

Sázkaři ani bookmakeři Čechům nevěří. Ve čtvrtfinále podle nich na MS skončí

Zklamaný Dominik Kubalík po prohraném zápase s Kanadou.

Letošní mistrovství světa v hokeji by podle odhadu bookmakerů mohlo pro český národní tým skončit už ve čtvrtfinále. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak i většina...

27. května 2026  12:47

Bůh je Čech! Nesmíříme se s porážkou. Když hokejisté vládli a svět skřípal zuby

Premium
Čeští hokejisté David Moravec a Martin Procházka oslavují vítěznou trefu ve...

Stále se mi v paměti promítají jedinečné okamžiky ze šampionátu, na němž před 25 lety vyvrcholilo české panování v hokejové říši. Například kouzelný zásah Jiřího Dopity, který v prodloužení finále...

27. května 2026

Slušný závěr skupiny. Čtenáři po Kanadě vychválili Alschera, nejhůř dopadl Blümel

Kanadský obránce Evan Bouchard svádí souboj s českým útočníkem Matějem Blümelem...

I přes porážku čeští hokejisté alespoň vylepšili dojem. Bojovný výkon a zejména povedenou první třetinu docenili i čtenáři iDNES.cz, což po konečném výsledku 2:3 potvrzuje průměrná známka 2,78, která...

27. května 2026  11:12

Krutý konec, mrzí Slováky. Po podnětu na rozhodčí nás pískali Češi, divil se Šatan

Miroslav Šatan

Vyhráli čtyři úvodní zápasy, přesto nepostoupili. „Krutý výsledek,“ zaznívá na Slovensku po dalším neúspěšném putování základní skupinou hokejového mistrovství světa. O jediný bod. „I tak turnaj...

27. května 2026  10:21

Šéf Pirátů: První liga nás stála 40 milionů. Kladno? Chystáme spolupráci

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Spíš jde o sci-fi, ale co kdyby se nezničitelný Jaromír Jágr rozhodl vrátit na led? Třeba by se hokejová modla mohla rozehrávat i v Chomutově, neboť Kladno s prvoligovým klubem chystá pro příští...

27. května 2026  10:13

Rulík ocenil nasazení: Přišel výpadek, ale výkon nás těší. Klíčová bude regenerace

Trenér národního týmu Radim Rulík během zápasu proti Kanadě.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Ocenil enormní úsilí, se kterým národní tým na jasného favorita vyrukoval. „Úplně odlišný výkon než proti Norsku, kluci zabojovali,“ chválil Radim Rulík. Přívětivého výsledku se nedočkal. Trenér...

27. května 2026  9:39

Hertl slaví postup do finále Stanley Cupu, Nečas byl u jediné trefy Colorada

Tomáš Hertl (čelem) se raduje se svými spoluhráči z Vegas z postupu do finále...

Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě završili suverénní jízdu ve finále Západní konference play off NHL výhrou 2:1, celkově tak porazili Colorado hladce 4:0 na zápasy. Postupový gól vstřelil v...

27. května 2026  6:56,  aktualizováno  7:27

Finsko - Česko v TV: kde sledovat čtvrtfinále MS v hokeji 2026 živě

Marek Alscher slaví s Jiřím Ticháčkem úvodní gól proti Kanadě.

Jejich soupiska i výkony na šampionátu budí respekt. Finští hokejisté jsou čtvrtfinálovým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka v utkání proti Kanadě konečně...

27. května 2026  7:04

Sekyra od Crosbyho? Možná si ji nechám vytetovat! Pavlát si duel s Kanadou užil

Kanadský útočník Dawson Mercer před českým brankářem Dominikem Pavlátem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tentokrát nečelil papírově slabšímu soupeři. Po Slovinsku, Itálii a Norsku se postavil do branky proti Kanadě, nabitému mužstvu s několika hvězdami NHL. „Od Crosbyho budu mít modřinu, možná si ji...

27. května 2026  6:03

Kempný po Kanadě: Tohle je cesta. Norsko jsme si vyříkali, už nám nechybělo srdce

Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Z prohry pochopitelně nadšený nebyl, ale jedno výrazné pozitivum při hodnocení přeci jen vylovil. „Fanoušci viděli úplně jiné mužstvo než proti Norsku,“ těšilo Michala Kempného po porážce 2:3 s...

27. května 2026

