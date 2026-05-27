Doma proti Rögle a Tychy a v arénách Lappeenranty i Bordeaux se představí také Plzeň, která si zajistila účast v soutěži díky druhému místu v základní části extraligy. Západočechy čeká vedle toho i domácí duel se švédským mistrem Skelleftea AIK a utkání ve Švýcarsku proti mistrovskému Fribourgu.
Liberec, který byl v dlouhodobé fázi uplynulé extraligové sezony třetí, narazí doma na švédskou Frölundu, rakouský Štýrský Hradec a dánský Herning. Venku zavítá na led finského šampiona Tappary Tampere, švýcarského Davosu a rakouského Salcburku.
Čtvrtým rokem po sobě nejsou týmy rozdělené do skupin, ale výsledky šesti zápasů se jim budou počítat do celkové tabulky. Šestnáct mužstev z 24 postoupí do play off.
Nový ročník začne 3. září, základní skupiny skončí 14. října. Play off odstartuje osmifinálovými duely 10. listopadu. Nový šampion bude korunován 23. února.
Pardubice, které v uplynulé sezoně ovládly i základní část extraligy, se představí v Lize mistrů po roční pauze a celkově si v ní zahrají pošesté. Plzeň se zúčastní počtvrté, poprvé od sezony 2019/20. Tehdy hrál v Lize mistrů naposledy také Liberec, který se představí stejně jako Dynamo pošesté.