Skvělé přesilovky, dvě výhry. Velká vzpruha, říká trenér Hradce před derby

„Cítíme se samozřejmě velmi dobře, protože jsme odehráli dva velmi kvalitní zápasy, ze kterých máme pět bodů,“ pochvaloval si po triumfu 4:0 v italském Bolzanu Martin Vágner, jeden z asistentů hlavního kouče Hradce Martince.
V tabulce Ligy mistrů mají nyní Východočeši šest bodů, což je dvě kola před koncem základní části posouvá na příčku, jež by jim zajistila postup do vyřazovací části soutěže.
O tom, zda se jim to podaří, se rozhodne v první polovině října, kdy Hradec sehraje poslední dvě utkání základní části. Nejprve na domácím ledě s finským Kuopiem a poté ve švýcarském Lausanne.
Kometa v Lize mistrů opět padla, nestačila na Bern. Hradec dominoval v Bolzanu
Mountfield odjížděl na náročnou cestou poté, co se mu dvě domácí utkání nepovedla. S dánským Odense sice získal bod za prohru v samostatných nájezdech, ještě chvíli před koncem základní části ale vedl 3:1. Švédské Brynäs pak v Hradci dominovalo a odvezlo si vysokou výhru 5:0.
V Bernu ale začal Hradec své vstoupení v evropské soutěži vylepšovat. Domácí favorit sice byl herně často lepší, ale brankář Škorvánek chytal skvěle. I díky tomu tým zápas dotáhl po remíze 2:2 do prodloužení, v němž výhru vystřelil útočník Radil.
„Měli jsme i trošku štěstí, ale výhru jsme opravdu potřebovali. Po těch dvou zápasech je to pro nás velká vzpruha,“ komentoval Vágner první hradecké vítězství v letošním ročníku Ligy mistrů. I s ohledem na středu, kdy Mountfield zahájí nový extraligový ročník. Na ledě Pardubic, největšího rivala.
Jedna ze sta? Spíš osm z deseti! říká Pour k Radilově trefě, která vysvobodila Hradec
V italském Bolzanu to dlouho vypadalo na dramatický závěr. Hradečtí ho ale tentokrát rázně odmítli čtyřmi brankami v poslední třetině. Byla z toho jasná výhra a velká naděje na postup.
„Myslím, že hned ze začátku jsme byli lepším týmem. Měli jsme hodně šancí, ale dlouho se nám nedařilo prosadit. Musím říct, že kluci hráli velmi dobře v oslabení, která jsme dokázali přežít,“ uvedl Vágner.
Rarita výjezdu, na který se Hradečtí vydali ve čtvrtek letecky do Ženevy a poté dál do Bernu a následně do Bolzana cestovali autobusem? Všech šest gólů vstřelili v přesilových hrách.