Skvělé přesilovky, dvě výhry. Velká vzpruha, říká trenér Hradce před derby

Radomír Machek
  6:43
Nepříjemnosti ze dvou domácích porážek v soutěži jsou zapomenuty! Hokejisté Hradce Králové si z dalších dvou utkání v Lize mistrů, tentokrát na hřištích soupeřů, vezou dvě výhry.
Thierry Schild z Bernu tvrdě narazil na Petra Šenkeříka z Hradce.

Thierry Schild z Bernu tvrdě narazil na Petra Šenkeříka z Hradce. | foto: AP

Kevin Klíma (vlevo) z Hradce napadá rozehrávku Fabiana Ritzmanna z Bernu.
Hradecký hokejista Jakub Pour.
Momentka z utkání mezi Hradcem Králové a Brynäs.
Lucas Pettersson překonává hradeckého brankáře Filipa Novotného.
„Cítíme se samozřejmě velmi dobře, protože jsme odehráli dva velmi kvalitní zápasy, ze kterých máme pět bodů,“ pochvaloval si po triumfu 4:0 v italském Bolzanu Martin Vágner, jeden z asistentů hlavního kouče Hradce Martince.

V tabulce Ligy mistrů mají nyní Východočeši šest bodů, což je dvě kola před koncem základní části posouvá na příčku, jež by jim zajistila postup do vyřazovací části soutěže.

O tom, zda se jim to podaří, se rozhodne v první polovině října, kdy Hradec sehraje poslední dvě utkání základní části. Nejprve na domácím ledě s finským Kuopiem a poté ve švýcarském Lausanne.

Kometa v Lize mistrů opět padla, nestačila na Bern. Hradec dominoval v Bolzanu

Mountfield odjížděl na náročnou cestou poté, co se mu dvě domácí utkání nepovedla. S dánským Odense sice získal bod za prohru v samostatných nájezdech, ještě chvíli před koncem základní části ale vedl 3:1. Švédské Brynäs pak v Hradci dominovalo a odvezlo si vysokou výhru 5:0.

V Bernu ale začal Hradec své vstoupení v evropské soutěži vylepšovat. Domácí favorit sice byl herně často lepší, ale brankář Škorvánek chytal skvěle. I díky tomu tým zápas dotáhl po remíze 2:2 do prodloužení, v němž výhru vystřelil útočník Radil.

„Měli jsme i trošku štěstí, ale výhru jsme opravdu potřebovali. Po těch dvou zápasech je to pro nás velká vzpruha,“ komentoval Vágner první hradecké vítězství v letošním ročníku Ligy mistrů. I s ohledem na středu, kdy Mountfield zahájí nový extraligový ročník. Na ledě Pardubic, největšího rivala.

Jedna ze sta? Spíš osm z deseti! říká Pour k Radilově trefě, která vysvobodila Hradec

V italském Bolzanu to dlouho vypadalo na dramatický závěr. Hradečtí ho ale tentokrát rázně odmítli čtyřmi brankami v poslední třetině. Byla z toho jasná výhra a velká naděje na postup.

„Myslím, že hned ze začátku jsme byli lepším týmem. Měli jsme hodně šancí, ale dlouho se nám nedařilo prosadit. Musím říct, že kluci hráli velmi dobře v oslabení, která jsme dokázali přežít,“ uvedl Vágner.

Rarita výjezdu, na který se Hradečtí vydali ve čtvrtek letecky do Ženevy a poté dál do Bernu a následně do Bolzana cestovali autobusem? Všech šest gólů vstřelili v přesilových hrách.

5. kolo

Kompletní los

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 4 4 0 0 0 15:6 12
2. KalPa KuopioKuopio 4 3 1 0 0 16:6 11
3. Frölunda HCFrölunda 4 3 0 0 1 13:7 9
4. Brynäs IFBrynäs 4 3 0 0 1 12:6 9
5. EV ZugZug 4 2 1 0 1 17:13 8
6. HC Sparta PrahaSparta 4 2 1 0 1 12:8 8
7. Lulea HockeyLulea 4 2 0 2 0 10:9 8
8. Lukko RaumaRauma 4 2 0 1 1 15:10 7
9. HC Kometa BrnoKometa Brno 4 2 0 1 1 17:14 7
10. ZSC Lions CurychCurych 4 2 0 1 1 10:7 7
11. SC BernBern 4 2 0 1 1 11:10 7
12. ERC IngolstadtIngolstadt 4 2 0 0 2 12:11 6
13. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 2 0 0 2 9:8 6
14. KAC KlagenfurtKlagenfurt 4 2 0 0 2 12:13 6
15. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 4 1 1 1 1 10:11 6
16. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 4 1 1 0 2 14:16 5
17. HC BolzanoBolzano 4 1 1 0 2 10:15 5
18. Fischtown PinguinsBremerhaven 4 0 2 0 2 13:15 4
19. Eisbären BerlínBerlín 4 1 0 1 2 11:14 4
20. HC LausanneLausanne 4 1 0 0 3 11:15 3
21. Storhamar Hockey HamarStorhamar 4 1 0 0 3 5:14 3
22. Odense BulldogsOdense 4 0 1 0 3 11:18 2
23. Belfast GiantsBelfast Giants 4 0 0 1 3 12:23 1
24. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 4:13 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Skvělé přesilovky, dvě výhry. Velká vzpruha, říká trenér Hradce před derby

Nepříjemnosti ze dvou domácích porážek v soutěži jsou zapomenuty! Hokejisté Hradce Králové si z dalších dvou utkání v Lize mistrů, tentokrát na hřištích soupeřů, vezou dvě výhry.

8. září 2025  6:43

