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Jsme teprve v půlce, brzdí nadšení Plzeň. V play off Ligy mistrů má na co navazovat

Ervín Schulz
  8:10
Hokejista Jakub Chromiak se raduje ze vstřeleného gólu proti Frölundě v utkání...

Hokejista Jakub Chromiak se raduje ze vstřeleného gólu proti Frölundě v utkání Ligy mistrů. | foto: ČTK

Plzeňský útočník Jakub Lev slaví s Lukášem Strnadem rozhodující gól na 3:2 v...
Pozápasová potyčka hráčů Plzně a Skellefte&#229;.
Hokejisté Skellefte&#229; po prohraném zápase v Plzni.
Plzeňský obránce Aleš Čech (vlevo) vyváží kotouč před dotírajícím hráčem...
19 fotografií
Švédská Frölunda, obhájce trofeje, zůstala o pět příček a šest bodů pozadu. Finská Tappara, vítěz z roku 2023, skončila až devátá. Zato hokejová Plzeň vládne Evropě! Středeční výhrou 6:3 na ledě finské Lappeenranty udržela Škoda pozici lídra základní části Ligy mistrů, jako jediná ze čtyřiadvaceti účastníku v šesti duelech neztratila ani bod.

Na druhou Skellefteu a třetí Kolín nad Rýnem měla tříbodový náskok, čtvrtý skončil úřadující český šampion z Pardubic.

Parádní vizitka.

„Je to skvělý výsledek, když jsme vyhráli všech šest utkání. Je to ale teprve první fáze soutěže, která je zhruba polovinou celé cesty. Následuje play off, takže uvidíme, co přijde dál. Rozhodně máme na co navazovat,“ uvedl Jiří Veber, jenž z pozice asistenta při utkáních stále vládne plzeňské střídačce místo rekonvalescenta Josefa Jandače.

V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, který základní část uzavřel domácí porážkou s Libercem 0:2.

Liberec zvítězil a z Davosu veze postup, Plzeň vyhrála základní část Ligy mistrů

V aktuálně jedenáctém klubu švýcarské nejvyšší soutěže působí český forvard Filip Zadina. Ale také třicetiletý kanadský útočník Brendan Lemieux, jehož otec Claude je čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu a sám má za sebou přes 300 utkání v NHL.

„Soupeře jsme neřešili, těšíme se na to. Myslím, že se těší celá organizace i celá Plzeň,“ líčil Veber.

Úvodní zápas osmifinále se hraje 10. či 11. listopadu, zřejmě ve Švýcarsku. Zatím nejdál došla Škoda v Lize mistrů v sezoně 2018/19, kdy až v semifinále podlehla švédské Frölundě, pozdějšímu vítězi.

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Ani letos neměla Plzeň v základní fázi za soupeře žádná „ořezávátka“. Jen polské Tychy a francouzské Bordeaux nepatří mezi užší evropskou elitu, ale skalpy Rögle, Fribourgu, Skelleftey i Lappeenranty jsou hodně cenné. „Bylo dobře, že jsme si mohli zahrát proti různým soupeřům a získat zkušenosti. Narazili jsme na dva špičkové švédské týmy, skvělé kluby ze Švýcarska a Finska. Tyhle souboje nám mohou do budoucna přinést cenné zkušenosti,“ mínil plzeňský asistent.

Trenéři navíc stejně jako v předchozích duelech Ligy mistrů znovu nechali odpočívat některé opory a do Finska odletěli také mladíci z juniorky Fodor, Úbl, Klatovský či Bělík. Osmnáctiletý Fodor dokonce ve třetí třetině po přihrávce Lva navýšil vedení na 5:2.

Plzeňský útočník Jakub Lev slaví s Lukášem Strnadem rozhodující gól na 3:2 v utkání Ligy mistrů s Skellefteå.
Pozápasová potyčka hráčů Plzně a Skellefteå.
Hokejisté Skellefteå po prohraném zápase v Plzni.
Hokejista Jakub Chromiak se raduje ze vstřeleného gólu proti Frölundě v utkání Ligy mistrů.
19 fotografií

„Kluci se vůbec neztratili. Myslím si, že si přenesli sebevědomí z juniorky, kde jsou vidět, právě proto dostali šanci. A chytili ji za pačesy, což je jenom dobře pro nás i pro celou Plzeň,“ chválil Veber.

V nabitém programu to týmu pomůže. Hned po utkání z Finska odletěl do Česka, v pátek od 17. 30 hodin už ho doma čeká žhavý duel se Spartou. „Ale pro hráče je lepší, když se pořád hraje,“ mínil kouč.

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Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 6 0 0 0 30:12 18
2. Skellefte? AIKSkelleftea 6 5 0 0 1 24:12 15
3. Kölner HaieKölner Haie 6 4 1 1 0 24:13 15
4. HC Dynamo PardubicePardubice 6 4 1 0 1 22:9 14
5. Frölunda HCFrölunda 6 3 1 1 1 28:14 12
6. Eisbären BerlínBerlín 6 4 0 0 2 16:20 12
7. Gen?ve-Servette HCŽeneva 6 3 1 0 2 16:14 11
8. Tappara TampereTappara 6 3 0 2 1 19:18 11
9. Adler MannheimMannheim 6 3 1 0 2 20:20 11
10. Fribourg-GottéronFribourg 6 3 0 1 2 21:16 10
11. Växjö LakersVäxjö 6 3 0 1 2 16:11 10
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 2 2 0 2 16:14 10
13. KooKoo KouvolaKooKoo 6 3 0 1 2 20:19 10
14. SaiPa LappeenrantaSaiPa 6 3 0 1 2 19:20 10
15. Rögle ÄngelholmRögle 6 3 0 0 3 13:12 9
16. HC DavosDavos 6 2 1 0 3 19:17 8
17. HK NitraNitra 6 2 1 0 3 15:19 8
18. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 1 1 1 3 14:19 6
19. Boxers de BordeauxBordeaux 6 1 0 1 4 16:35 4
20. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 6 1 0 0 5 14:24 3
21. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 1 0 0 5 13:24 3
22. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 6 0 1 1 4 10:22 3
23. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 0 1 0 5 9:16 2
24. GKS TychyTychy 6 0 0 1 5 10:24 1

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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