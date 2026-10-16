Jsme teprve v půlce, brzdí nadšení Plzeň. V play off Ligy mistrů má na co navazovat

Na druhou Skellefteu a třetí Kolín nad Rýnem měla tříbodový náskok, čtvrtý skončil úřadující český šampion z Pardubic.
Parádní vizitka.
„Je to skvělý výsledek, když jsme vyhráli všech šest utkání. Je to ale teprve první fáze soutěže, která je zhruba polovinou celé cesty. Následuje play off, takže uvidíme, co přijde dál. Rozhodně máme na co navazovat,“ uvedl Jiří Veber, jenž z pozice asistenta při utkáních stále vládne plzeňské střídačce místo rekonvalescenta Josefa Jandače.
V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, který základní část uzavřel domácí porážkou s Libercem 0:2.
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V aktuálně jedenáctém klubu švýcarské nejvyšší soutěže působí český forvard Filip Zadina. Ale také třicetiletý kanadský útočník Brendan Lemieux, jehož otec Claude je čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu a sám má za sebou přes 300 utkání v NHL.
„Soupeře jsme neřešili, těšíme se na to. Myslím, že se těší celá organizace i celá Plzeň,“ líčil Veber.
Úvodní zápas osmifinále se hraje 10. či 11. listopadu, zřejmě ve Švýcarsku. Zatím nejdál došla Škoda v Lize mistrů v sezoně 2018/19, kdy až v semifinále podlehla švédské Frölundě, pozdějšímu vítězi.
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Ani letos neměla Plzeň v základní fázi za soupeře žádná „ořezávátka“. Jen polské Tychy a francouzské Bordeaux nepatří mezi užší evropskou elitu, ale skalpy Rögle, Fribourgu, Skelleftey i Lappeenranty jsou hodně cenné. „Bylo dobře, že jsme si mohli zahrát proti různým soupeřům a získat zkušenosti. Narazili jsme na dva špičkové švédské týmy, skvělé kluby ze Švýcarska a Finska. Tyhle souboje nám mohou do budoucna přinést cenné zkušenosti,“ mínil plzeňský asistent.
Trenéři navíc stejně jako v předchozích duelech Ligy mistrů znovu nechali odpočívat některé opory a do Finska odletěli také mladíci z juniorky Fodor, Úbl, Klatovský či Bělík. Osmnáctiletý Fodor dokonce ve třetí třetině po přihrávce Lva navýšil vedení na 5:2.
„Kluci se vůbec neztratili. Myslím si, že si přenesli sebevědomí z juniorky, kde jsou vidět, právě proto dostali šanci. A chytili ji za pačesy, což je jenom dobře pro nás i pro celou Plzeň,“ chválil Veber.
V nabitém programu to týmu pomůže. Hned po utkání z Finska odletěl do Česka, v pátek od 17. 30 hodin už ho doma čeká žhavý duel se Spartou. „Ale pro hráče je lepší, když se pořád hraje,“ mínil kouč.