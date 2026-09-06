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Druhá výhra v Lize mistrů. Vítězný gól přinesl úlevu, přiznal Rohlík

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  13:30

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Plzeňský útočník Ondřej Rohlík si kryje kotouč v utkání proti GKS Tychy. | foto: Chaloupka MiroslavČTK

Stoprocentní bilanci zatím drží v hokejové Lize mistrů plzeňští indiáni. Po jasném vítězství 4:0 nad švédským Rögle vydřeli v sobotu na domácím ledě výhru 2:1 s mistrem Polska GKS Tychy. Přes výraznou střeleckou převahu dlouho prohrávali, když Růžička propustil mezi betony nepříliš nebezpečné nahození. Až po polovině utkání v přesilové hře vyrovnal Kanaďan Katic, v 52. minutě pak dokonal obrat Ondřej Rohlík.

„Byla to úleva pro všechny. Měli jsme tolik šancí, že tam něco mohlo spadnout mnohem dřív, ale důležité je, že jsme vyhráli,“ prohlásil po zápase střelec vítězné branky.

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Plzeňští hokejisté zasypali branku soupeře spoustou střel, jenže se jim nedařilo najít recept na českého gólmana Tomáše Fučíka.

Ten pochytal 35 pokusů a až do konce držel polský celek ve hře o překvapivý výsledek. „Chytal výborně. Tlačili jsme se do brány, ale dlouho jsme gólmana hostů nemohli překonat,“ uznal Rohlík.

„My jsme si zápas zkomplikovali sami tím, že jsme neproměňovali šance. Hlavně ve druhé třetině byla naše převaha viditelná. Hráli jsme často v útočném pásmu, vytvářeli si spoustu příležitostí, ale nedali jsme gól. Takhle ty zápasy jsou, když relativně slabší soupeř drží vyrovnaný stav nebo těsné vedení, začne cítit šanci a potom je nebezpečný každý jeho útok,“ hodnotil duel trenér Václav Pletka, jenž zároveň upozornil, že jeho svěřenci se při dlouhém dobývání obrany chvílemi nechali ukolébat držením kotouče.

„Když soupeře přehráváte, svádí to k tomu, že dlouho držíte puk. Jste sice v útočném pásmu, ale nechodíte dostatečně do brány, nedáváte kotouče na teče. Zároveň je to těžší pro našeho brankáře, který není v takové permanenci. Chtěli jsme po hráčích, aby se vrátili k našemu nátlakovému hokeji, rychle otáčeli hru a dělali věci, které trénujeme,“ vysvětlil kouč.

Michal Teplý v akci v utkání Ligy mistrů proti GKS Tychy.

Vyrovnat se Škodě povedlo až ve 34. minutě v početní výhodě. Ve druhém utkání po sobě se prosadila letní posila Danny Katic, jenž po rychlé kličce procedil puk do sítě.

„Znovu jsme si pomohli přesilovkou a vrátili se do zápasu. Naši hráči tam měli i další šance, jednu situaci vyšachovali prakticky až do prázdné brány, jenže ji neproměnili. Jsem rád, že nám početní výhody zatím pomáhají, snad v tom budeme pokračovat,“ přál si Pletka.

Rozhodující okamžik přišel necelých devět minut před koncem. Rohlík dostal od Jeřábka přihrávku do křídla, natlačil se před bránu a střelou ke vzdálenější tyči překonal podruhé gólmana polského celku. Pro pětadvacetiletého útočníka šlo po dvou asistencích z úvodního utkání o třetí bod v evropské soutěži.

„Zatím je to fajn a doufám, že v produktivitě budu pokračovat v dalších zápasech, nejlépe celou sezonu. Když ale budeme vyhrávat a já nebudu bodovat, vůbec mi to vadit nebude,“ přiznal Rohlík.

Plzeňští útočníci Michal Teplý a Ville Petman cloní před brankou GKS Tychy.

Ten si pochvaloval spolupráci se svými kanadskými parťáky Katicem a Lalancettem. „Danny je výborný před bránou, dokáže si tam najít prostor a má odražené puky. My s Lalou zase máme rádi kotouč, dokážeme si ho přihrát i vytvořit šanci. Zatím nám to funguje dobře a věřím, že to bude ještě lepší.“

K atmosféře přispěla také početná skupina polských fanoušků. Příznivci Tychy skvěle povzbuzovali během celého utkání, za což si vysloužili i uznalý potlesk domácího kotle. „Viděl jsem videa z jejich zápasu v Pardubicích, takže jsem trochu čekal, co může přijít. Překvapilo mě ale, v jakém počtu dorazili a jak fandili celý zápas. Naši fanoušci však byli také pořádně slyšet,“ usmál se plzeňský útočník.

Indiáni mají po dvou domácích zápasech na kontě plný počet bodů a nyní míří ke dvěma venkovním duelům. V pátek se představí ve švýcarském Fribourgu, odkud se přesunou do Francie k nedělnímu utkání v Bordeaux. „Těšíme se. Bude to zase něco nového, zahrajeme si v jiné zemi, před jinými fanoušky. Doufám, že to budou kvalitní zápasy a že v nich navážeme na domácí duely,“ vyhlížel Rohlík.

Také Pletka si povedeného vstupu do soutěže cenil, přestože výkon proti polskému mistrovi nebyl zdaleka bezchybný.

„Asi jsme si šest bodů ze dvou zápasů předem úplně nepředstavovali, takže jsme rádi, že jsme oba duely zvládli. První zápas nám vyšel výborně, ve druhém jsme ubojovali vítězství 2:1. Teď bude trochu času všechno vyhodnotit, ukázat si chyby a co nejlépe se připravit se další kvalitní soupeře,“ dodal plzeňský trenér.

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1. HC Dynamo PardubicePardubice 2 2 0 0 0 7:0 6
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 2 0 0 0 6:1 6
3. Fribourg-GottéronFribourg 2 2 0 0 0 7:3 6
4. Kölner HaieKölner Haie 2 1 1 0 0 10:6 5
5. Tappara TampereTappara 2 1 0 1 0 10:8 4
6. Boxers de BordeauxBordeaux 2 1 0 1 0 5:4 4
7. Frölunda HCFrölunda 1 1 0 0 0 6:1 3
8. Skelleftea AIKSkelleftea 1 1 0 0 0 6:1 3
9. Geneve-Servette HCŽeneva 1 1 0 0 0 6:2 3
10. KooKoo KouvolaKooKoo 1 1 0 0 0 5:2 3
11. Adler MannheimMannheim 1 1 0 0 0 3:1 3
12. EC Red Bull SalzburgSalzburg 2 1 0 0 1 5:5 3
13. HC DavosDavos 1 0 1 0 0 3:2 2
14. KAC KlagenfurtKlagenfurt 2 0 1 0 1 3:4 2
15. Storhamar Hockey HamarStorhamar 1 0 0 1 0 2:3 1
16. GKS TychyTychy 2 0 0 0 2 1:8 0
17. Växjö LakersVäxjö 1 0 0 0 1 1:3 0
18. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 1 0 0 0 1 2:5 0
19. Moser Medical Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 2 0 0 0 2 4:8 0
20. Eisbären BerlínBerlín 1 0 0 0 1 2:6 0
21. HK NitraNitra 1 0 0 0 1 1:6 0
22. SaiPa LappeenrantaSaiPa 1 0 0 0 1 1:6 0
23. Rögle BKRögle BK 2 0 0 0 2 0:5 0
24. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 0 0 0 2 3:9 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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