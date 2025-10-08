Po utkání se Hrubec v útrobách Swiss Life Areny zastavil u kabiny hostů a klábosil s pár hráči Pražanů. Usmíval se, úplně nadšený ale být nemohl. Musel přijmout porážku 1:2, navrch po nevýrazném výkonu.
Šimone, jaký to byl zápas?
Pro mě osobně hodně speciální zápas, jak jsem proti českému týmu fakt dlouho nechytal. Těšil jsem se a hrozně jsem si přál vyhrát, protože osobně vím, jaký soupeř je Sparta. Nečekal jsem nic jednoduchého, ale mrzí mě, jak jsme hráli. Byl to jeden z našich špatných výkonů, vůbec jsme nepředvedli, na co jsme měli. Nevím, jestli jsme čekali, že když se Sparta trápí, tak to tady přijede odevzdat. Bylo to lehkovážné.
Předností vašeho týmu je obrana, nyní jste ale musel likvidovat i další úniky. Co se stalo?
Ono se to hrozně zdá, všichni si myslí, jak je to jednoduché, ale viděli jste to sami, bývá to spíš nahoru a dolů, někdy to jde, jindy je to těžké.
Také v domácí soutěži jste teď pátí, přičemž asi po předešlých letech, kdy jste na jaře ve Švýcarsku i v Lize mistrů vyhráli, míříte výš.
Máme hroznou marodku, klíčových hráčů nám chybělo hned pět, takže se pomalu dáváme dohromady. Ale tak to je, dvě tři sezony za sebou byly dlouhé, možná se to začalo podepisovat. Tak hrajeme s tím, co máme. Občas vyhrajeme, jindy ne. Průšvih by to byl, kdybychom prohrávali v plném složení.
Podívejte se na sestřih z utkání Ligy mistrů mezi Curychem a Spartou:
Jak se vám pracuje s označením nejlepšího týmu v Evropě, souhlasíte?
Myslím, že jo, že jsme patřili k těm nejlepším v Evropě, to si musíme říct na rovinu přitom, jaké hráče máme a jak jsme hráli. Škoda, že jsme to teď vůbec nepřenesli na led. Když máte tento punc, nese to určitou míru zodpovědnosti stále ho dokazovat. Každý zápas bude takový, nikdo si proti nám nebude myslet, že to půjde samo. A nevypustí jediný souboj.
Jaké to bylo po takové době narazit na českého soupeře?
Už loni jsem si to moc přál, ale zůstali jsme bez něj, tak jsem z toho byl takový smutný, že se nepodívám do Čech, případně si proti Čechům nezahraju. Letos to vyšlo, ale spíš jsem si osobně přál jet do Prahy, tu mám rád. Že bych se tam podíval, klukům ukázal město, zašel s nima na tatarák, na pivo. Ukázat jim to. Ale tak tentokrát holt Pražáci vyjeli do Curychu.
Zdravil jste se s nimi už dopředu?
Jo, znám tam minimálně deset hráčů. Třeba Roman Horák, to byl můj spoluhráč od osmé třídy a od střední jsme spolu seděli v lavici. Známe se velmi dobře a bylo úsměvné, když mi právě on dal gól. Tak jsem se tomu zasmál. On je zlatý kluk, strašně šikovný hokejista, nepřekvapilo mě to. Je krásné vidět, jak skvěle a s jakou lehkostí hraje.
Šlo něco dělat, když dostal přesně načasovaný pas před branku?
Na to se ještě musím podívat. Někomu to prolétlo mezi nohama, já to pak jen lehce přibrzdil a propadlo to tam.
A co druhý gól Devina Shora, který si puk přímo před vámi potáhl do bekhendu a počkal se zakončením?
Byl pěkný, ale mrzí mě, že mi tam podklouzla brusle. Celou dobu jsem věděl, že to bude chtít udělat takhle. Ale když jsem se odrážel, ztratil jsem hranu. A jakmile se pak nemáš od čeho odpíchnout, nejde to. Takže už si to tam našel.
Podívejte se na vychytralé zakončení od Devina Shora:
Přišly zhruba čtyři tisíce fanoušků. Jaká bývá atmosféra v domácí lize?
Tady je pořád plno, dvanáct tisíc lidí. Osm a půl tisíc permanentek se prodalo, pak se to zastavilo, aby se dostalo i na ostatní. Takže na švýcarskou ligu bývá kulisa fantastická.
Vnímal jste teď sparťanské fanoušky?
Jo, bylo zajímavé slyšet „Sparta, Sparta!“ Zavzpomínal jsem na časy před lety, kdy jsem hrál extraligu. Je milé, v jakém počtu přiletěli. Pro mě to zkrátka bylo speciální.
Taky se vás snažili rozhodit. Skandování „Hrubec to pustí“ jste si všiml?
To řvali? Aha, tak to jsem vůbec neslyšel. Ale kdybych to zaslechl, tak mi to spíš zalichotí. Když na vás řvou, tak víte, že chtějí akorát pomoct týmu.