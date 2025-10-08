Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Mrzí mě, jak jsme hráli, smutnil Hrubec. Po letech šel proti Čechům, přiznal i nervozitu

Dan Hübsch
  10:10
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Když naposledy čelil českému týmu, psal se duben 2019. Gólman Šimon Hrubec chytal v šestém extraligovém finále proti Liberci a oslavoval titul. Čekání na další souboj s krajany se od té doby protáhlo na šest a půl roku. Než konečně zkušený brankář v úterý s Curychem v rámci hokejové Ligy mistrů vyzval Spartu. „A musím říct, že jsem byl i nervózní,“ uznal.
Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví se...

Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví se sparťanským protějškem Josefem Kořenářem. | foto: Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví s hokejisty...
Sparťanský útočník Roman Horák během utkání hokejové Ligy mistrů s Curychem
Sparťanský útočník Roman Horák během utkání hokejové Ligy mistrů s Curychem
Mladý útočník hokejové Sparty, Filip Novák, v sedmnácti letech na ledě Curychu...
102 fotografií

Po utkání se Hrubec v útrobách Swiss Life Areny zastavil u kabiny hostů a klábosil s pár hráči Pražanů. Usmíval se, úplně nadšený ale být nemohl. Musel přijmout porážku 1:2, navrch po nevýrazném výkonu.

Šimone, jaký to byl zápas?
Pro mě osobně hodně speciální zápas, jak jsem proti českému týmu fakt dlouho nechytal. Těšil jsem se a hrozně jsem si přál vyhrát, protože osobně vím, jaký soupeř je Sparta. Nečekal jsem nic jednoduchého, ale mrzí mě, jak jsme hráli. Byl to jeden z našich špatných výkonů, vůbec jsme nepředvedli, na co jsme měli. Nevím, jestli jsme čekali, že když se Sparta trápí, tak to tady přijede odevzdat. Bylo to lehkovážné.

Sparta vyloupila led vítězů Ligy mistrů, Hradec dostal pětku od finského favorita

Předností vašeho týmu je obrana, nyní jste ale musel likvidovat i další úniky. Co se stalo?
Ono se to hrozně zdá, všichni si myslí, jak je to jednoduché, ale viděli jste to sami, bývá to spíš nahoru a dolů, někdy to jde, jindy je to těžké.

Také v domácí soutěži jste teď pátí, přičemž asi po předešlých letech, kdy jste na jaře ve Švýcarsku i v Lize mistrů vyhráli, míříte výš.
Máme hroznou marodku, klíčových hráčů nám chybělo hned pět, takže se pomalu dáváme dohromady. Ale tak to je, dvě tři sezony za sebou byly dlouhé, možná se to začalo podepisovat. Tak hrajeme s tím, co máme. Občas vyhrajeme, jindy ne. Průšvih by to byl, kdybychom prohrávali v plném složení.

Podívejte se na sestřih z utkání Ligy mistrů mezi Curychem a Spartou:

Jak se vám pracuje s označením nejlepšího týmu v Evropě, souhlasíte?
Myslím, že jo, že jsme patřili k těm nejlepším v Evropě, to si musíme říct na rovinu přitom, jaké hráče máme a jak jsme hráli. Škoda, že jsme to teď vůbec nepřenesli na led. Když máte tento punc, nese to určitou míru zodpovědnosti stále ho dokazovat. Každý zápas bude takový, nikdo si proti nám nebude myslet, že to půjde samo. A nevypustí jediný souboj.

Jaké to bylo po takové době narazit na českého soupeře?
Už loni jsem si to moc přál, ale zůstali jsme bez něj, tak jsem z toho byl takový smutný, že se nepodívám do Čech, případně si proti Čechům nezahraju. Letos to vyšlo, ale spíš jsem si osobně přál jet do Prahy, tu mám rád. Že bych se tam podíval, klukům ukázal město, zašel s nima na tatarák, na pivo. Ukázat jim to. Ale tak tentokrát holt Pražáci vyjeli do Curychu.

NHL mu ujela, reprezentace ho přehlíží. Přesto Hrubec v bráně uchvacuje

Zdravil jste se s nimi už dopředu?
Jo, znám tam minimálně deset hráčů. Třeba Roman Horák, to byl můj spoluhráč od osmé třídy a od střední jsme spolu seděli v lavici. Známe se velmi dobře a bylo úsměvné, když mi právě on dal gól. Tak jsem se tomu zasmál. On je zlatý kluk, strašně šikovný hokejista, nepřekvapilo mě to. Je krásné vidět, jak skvěle a s jakou lehkostí hraje.

Šlo něco dělat, když dostal přesně načasovaný pas před branku?
Na to se ještě musím podívat. Někomu to prolétlo mezi nohama, já to pak jen lehce přibrzdil a propadlo to tam.

A co druhý gól Devina Shora, který si puk přímo před vámi potáhl do bekhendu a počkal se zakončením?
Byl pěkný, ale mrzí mě, že mi tam podklouzla brusle. Celou dobu jsem věděl, že to bude chtít udělat takhle. Ale když jsem se odrážel, ztratil jsem hranu. A jakmile se pak nemáš od čeho odpíchnout, nejde to. Takže už si to tam našel.

Podívejte se na vychytralé zakončení od Devina Shora:

Přišly zhruba čtyři tisíce fanoušků. Jaká bývá atmosféra v domácí lize?
Tady je pořád plno, dvanáct tisíc lidí. Osm a půl tisíc permanentek se prodalo, pak se to zastavilo, aby se dostalo i na ostatní. Takže na švýcarskou ligu bývá kulisa fantastická.

Vnímal jste teď sparťanské fanoušky?
Jo, bylo zajímavé slyšet „Sparta, Sparta!“ Zavzpomínal jsem na časy před lety, kdy jsem hrál extraligu. Je milé, v jakém počtu přiletěli. Pro mě to zkrátka bylo speciální.

Taky se vás snažili rozhodit. Skandování „Hrubec to pustí“ jste si všiml?
To řvali? Aha, tak to jsem vůbec neslyšel. Ale kdybych to zaslechl, tak mi to spíš zalichotí. Když na vás řvou, tak víte, že chtějí akorát pomoct týmu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

5. kolo

HC Kometa Brno vs. Ilves Tampere //www.idnes.cz/sport
8.10. 18:00
  • 1.78
  • 4.33
  • 3.52
Odense Bulldogs vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
8.10. 19:00
  • 4.55
  • 4.93
  • 1.53
SC Bern vs. Belfast Giants //www.idnes.cz/sport
8.10. 19:45
  • 1.15
  • 8.46
  • 11.60
HC Bolzano vs. ERC Ingolstadt //www.idnes.cz/sport
8.10. 19:45
  • 2.91
  • 4.30
  • 2.00
Grenoble Bruleurs de Loups vs. HC Lausanne //www.idnes.cz/sport
8.10. 20:15
  • 5.02
  • 5.36
  • 1.44
KAC Klagenfurt vs. GKS Tychy //www.idnes.cz/sport
8.10. 20:20
  • 1.46
  • 5.49
  • 4.73

6. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. KalPa KuopioKuopio 5 4 1 0 0 21:7 14
2. Frölunda HCFrölunda 5 4 0 0 1 17:8 12
3. Ilves TampereIlves 4 4 0 0 0 15:6 12
4. HC Sparta PrahaSparta 5 3 1 0 1 14:9 11
5. Lukko RaumaRauma 5 3 0 1 1 16:10 10
6. Brynäs IFBrynäs 5 3 0 0 2 13:8 9
7. EV ZugZug 5 2 1 0 2 17:14 8
8. Lulea HockeyLulea 5 2 0 2 1 10:11 8
9. Fischtown PinguinsBremerhaven 5 1 2 0 2 15:15 7
10. HC Kometa BrnoKometa Brno 4 2 0 1 1 17:14 7
11. ZSC Lions CurychCurych 5 2 0 1 2 11:9 7
12. SC BernBern 4 2 0 1 1 11:10 7
13. ERC IngolstadtIngolstadt 4 2 0 0 2 12:11 6
14. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 2 0 0 2 9:8 6
15. KAC KlagenfurtKlagenfurt 4 2 0 0 2 12:13 6
16. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 5 1 1 1 2 11:16 6
17. Storhamar Hockey HamarStorhamar 5 2 0 0 3 7:15 6
18. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 4 1 1 0 2 14:16 5
19. HC BolzanoBolzano 4 1 1 0 2 10:15 5
20. Eisbären BerlínBerlín 5 1 0 1 3 12:18 4
21. HC LausanneLausanne 4 1 0 0 3 11:15 3
22. Odense BulldogsOdense 4 0 1 0 3 11:18 2
23. Belfast GiantsBelfast Giants 4 0 0 1 3 12:23 1
24. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 4:13 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

Jako hasič zachraňuje lidi a majetek, jako hokejista ústecký Slovan. Jeho kapitán Štěpán Kuchynka s ním zůstává v dobrém i zlém. Navzdory hororovém vstupu do druhé ligy – tři porážky a skóre 0:21 –...

Nečas vlétl do nové sezony NHL, výhru řídil dvěma góly. Na úvod slaví i obhájci

Novou sezonu hokejové NHL otevřely tři úterní zápasy. Obhájci Stanley Cupu z Floridy porazili 3:2 Chicago. Rangers na domácím ledě nečekaně podlehli 0:3 Pittsburghu a své fanoušky nepotěšilo rovněž...

8. října 2025  7:16,  aktualizováno  7:53

Další evropská loupež. Sparťané si i v krizi zajistili postup a tuší: Tohle může pomoct!

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jak hokejisté Sparty kráčeli do kabiny, éterem se nesly radostné skřeky a hulákání. „Neskutečný, jak my v té Evropě loupíme!“ ozvalo se z davu. Po švédských soupeřích z Luleå a göteborské...

8. října 2025  7:24

Sparta vyloupila led vítězů Ligy mistrů, Hradec dostal pětku od finského favorita

Hokejisté Sparty a Hradce Králové nastoupili k pátému zápasu v letošním ročníku Ligy mistrů. Mountfield doma podlehl finskému mistrovi KalPa Kuopio 1:5 a odsunul se na 18. místo tabulky. Naplno, byť...

7. října 2025  17:50,  aktualizováno  22:36

Další severská lekce pro Hradec. Finové nás vyučili v produktivitě, uznal Koukal

Nic příjemného pro fanoušky Hradce. Pokud hokejisté Mountfieldu v posledním kole základní části na ledě švýcarského Lausanne na poslední chvíli neproklouznou do vyřazovací části, projdou účastí v...

7. října 2025  21:58

České strádání pokračuje. Hokejistů v NHL ubývá, juniorům se nedaří. A může být hůř

Nadšení fanoušci mají zase na co koukat. V noci startuje zámořská NHL, s ní jde do akce také skupina českých hokejistů. Lépe řečeno skupinka. Přece jen jejich počet v posledních letech klesá a...

7. října 2025  18:25

POHLED: Neobyčejný projev nesobeckosti. Proč se McDavid prodal pod cenou?

Klidně mohl od Edmonton Oilers za prodloužení smlouvy od příští sezony žádat skoro 153 milionů dolarů, čili 3,2 miliardy korun. Místo toho se jim Connor McDavid upsal za „pouhých“ 25 milionů dolarů,...

7. října 2025  15:48

Nečasův boj o peníze, Pastrňákovo sólo a boje o sestavu. Co čeká Čechy v NHL?

Čekání je u konce, třemi zápasy začíná v noci z úterý na středu nový ročník NHL. Redakce iDNES.cz vám ke startu zámořské hokejové sezony přináší sedm vybraných příběhů s českou stopou, které se...

7. října 2025  15:01

První Češi v NHL: Utekl jsem a máma brečela, líčil Ďuriš. Za mořem jásal i trpěl

Premium

V cizích krajích postrádal náležitě vychlazené plzeňské pivo. Mámě musel důvody své emigrace do Kanady vysvětlovat v dopisech. V noci ho děsily sny, v nichž úpěl v komunistickém vězení. S jakou...

7. října 2025

Zase nic. Blümela nikdo nezachránil, jde na farmu. Byl málo nebezpečný, vysvětlil kouč

Doufal, že k tomu tentokrát nedojde. Že si po neúspěšné snaze v Dallasu konečně vybojuje místo v NHL, pro další misi si vybral Boston. Jenže ten dal nakonec prostor jiným. Hokejový útočník Matěj...

7. října 2025  10:40

Musíme to lepit. Sedláka mrzí zranění, v Pardubicích má nového spoluhráče

Střela brněnského obránce Jana Ščotky mu minulý týden nepříjemně rozlomila nehet a poranila prst u ruky. V pardubickém Dynamu se pak báli, jak dlouho jim zase bude kapitán chybět. Nakonec to tak...

7. října 2025  10:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Finský mistr z Kuopia v Hradci. Další zápas na krev, tuší kouč

Možná by si vzhledem k náročnému programu, který táhnou už několikátý týden, od zápasů raději trochu odpočinuli. Hokejisté hradeckého Mountfieldu si na to ale budou muset ještě pár dnů počkat. Poté,...

7. října 2025  9:04

Olomoučtí hokejisté udivují extraligu, skolili i lídra a shlížejí na Spartu

Tohle čekal málokdo. Koncem aktuálního týdne se hokejová extraliga překlene do druhé čtvrtiny základní části. A to znamená, že už pomalu nastává čas bilancovat. Koho by napadlo, že Olomouc, ještě na...

7. října 2025  8:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.