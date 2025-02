Čtvrtá velká evropská trofej pro Hrubce. Teď chceme první double v historii, říká

Vážně v Curychu cení Ligu mistrů víc než domácí soutěž?

Bavili jsme se po vítězství s fanoušky nahoře v restauraci. Ligu mistrů vyhráli už v roce 2009 a doteď na ni vzpomínají jako na ohromnou věc. V klubu z toho taky dodnes žijí, všude na zdech visí připomínky.

To mě překvapuje.

Mě už ne, když znám klub i jeho historii. Podívejte na Färjestad. Přijeli v plné sestavě a přistoupili k finále naprosto vážně. Po prohře byli zdecimovaní, trenér vykládal: „Obětovali jsme tomu všechno.“ O to víc si úspěchu vážíte. Když už se dostanete do finále a víte, co jste ušli za cestu, kolik jste riskovali, kolik to stálo peněz… Chcete vyhrát.

Kdy jste se dostal do postele po finále?

Ze zimáku jsem odjížděl v jednu v noci, ale žádné velké oslavy se nekonaly. Dali jsme si s klukama jedno pivko, protože náš program pokračuje v lize a rádi bychom ještě zabojovali o první místo.

Obhajujete titul.

Máme jasný cíl, to nám řeklo i vedení klubu. Chtějí získat double, nikomu ve Švýcarsku se to ještě nepodařilo. Splnili jsme první část.

To jsou velké ambice.

A tak to má být. Curych je velkoklub.

Vystavíte si doma připomínku čtvrté trofeje?

Táta mi za každou trofej nechává zarámovat dres, s kterým jsem vyhrál finále. Přidá týmovou fotku, nějaké kartičky. Myslím, že je spokojený, protože aspoň nemusí vymýšlet dárek k narozeninám!

Máte obrazy ještě kam dávat?

Upřímně jsem si před angažmá ve Švýcarsku doma předvrtal dvě díry a věřil, že je zaplním. To se podařilo ligovým titulem. Se čtvrtým obrazem jsem nepočítal. Ale už delší dobu máme v plánu rekonstrukci baráku, tak věřím, že tam nějakou pěknou zeď najdeme.

Brankář Šimon Hrubec s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Reprezentace je pro vás poslední dobu nedostupná. Přemýšlíte nad ní?

Toto je spíš otázka na trenéry, já se sám soustředím na své výkony, výsledky v klubu a to je pro mě priorita.

Tak k lize. Jak důležité je dohnat první Lausanne? Ztrácíte pár bodů.

Loni nám první místo vyhrálo titul, protože ve finále s Lausanne jsme nedokázali vyhrát jediné venkovní utkání. Všechno jsme udrželi v domácím prostředí. Pro nás to je obrovská výhoda, Lausanne i letos hraje skvěle.

Češi si v poslední době chválí kvalitu soutěže. Jak si podle vás stojí ta švýcarská?

Liga mistrů je docela dobrý ukazatel, ale může to být zavádějící, protože záleží jak které týmy k soutěži přistoupí. Každopádně s ohledem na výsledky, třeba jak hrála Sparta s Färjestadem... Nám se ho podařilo porazit. Byl to nejtěžší soupeř, na něhož jsme narazili.

Brankář Šimon Hrubec z Curychu sleduje kotouč ve finále Ligy mistrů proti Färjestadu.

Navíc život musí být v zemi úžasný.

S rodinou jsme spokojení. Navíc s ní trávím víc času, než když jsem chytal za Třinec. Z Curychu to máme autobusem nejdál tři hodiny, takže každou noc spím ve své posteli. Nejezdíme den dopředu, proto můžu trávit čas se svými dětmi, s rodinou. Syn teď navíc začal plynně mluvit německy a anglicky.

Jak jste na tom s jazyky vy?

Anglicky se domluvím bez problému, rusky taky. Němčinu ovládám, ale občas vyzním směšně, protože švýcarská němčina je úplně jiná. Lidi jsou docela překvapení, když jim odpovím a oni pochopí, že rozumím, ale třeba v kabině se mi rádi smějou, s jakým přízvukem mluvím. Tak to často dělám z recese, abych je pobavil. V obchodech jsou za snahu rádi.

Umíte si představit dohrát ve Švýcarsku kariéru?

Mám smlouvu ještě na příští sezonu a o budoucnosti přemýšlím vždycky poslední rok platnosti kontraktu. Ale umím si představit více scénářů.