Právě po zákroku na Schleisse v nastaveném čase se plzeňský stadion marně dožadoval vyloučení. „Faul, nefaul, to bych tolik neřešil. Mnohem víc mě mrzí, že jsme neproměnili své šance,“ pověděl po utkání domácí útočník.
Přesto, pokud by sporný moment rozhodčí v prodloužení odpískali, mohli jste mít velkou výhodu. Souhlasíte?
Samozřejmě mě to v tu chvíli naštvalo. Soupeřovu hokejku jsem měl na dresu, ale pokud rozhodčí nezapíská, nic s tím neudělám. Nemá cenu se k tomu vracet. Předtím jsme měli dvě vyložené příležitosti, ze kterých jsme mohli rozhodnout. Bohužel se nám to nepodařilo a potom skóroval soupeř.
Byli jste lepším týmem, co chybělo, abyste Davos zlomili?
Řekl bych, že jsme měli rozhodnout ve třetí třetině. Do té doby to bylo nahoru dolů, šance měl i soupeř. Potom jsme se ale začali dostávat do dobrých pozic a vytvářeli si tlak. Bylo vidět, že máme dost sil a dokážeme být nebezpeční. Jen nám chyběla lepší koncovka.
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Co při zakončení nejvíc scházelo?
Asi rychlejší rozhodování. Někdy je potřeba vystřelit hned, zbytečně nepřemýšlet a nesnažit se situaci ještě vylepšit. Jakmile puk přijde do nebezpečného prostoru před brankou, musíme reagovat okamžitě. Třeba já jsem měl dvě dobré příležitosti, jenže bych nesměl trefit gólmana nebo hráče. V tomhle se určitě potřebujeme zlepšit.
O postupu nakonec rozhodl nešťastný odraz. Není to trochu kruté?
Takový je hokej. Podobný gól mohl padnout i na druhé straně. Někdy rozhodne střela, která ani nevypadá nebezpečně a tentokrát to bohužel dopadlo v náš neprospěch.
Z osmi zápasů Ligy mistrů jste sedmkrát zvítězili, přesto končíte.
Je to zklamání, myslím, že jsme předvedli několik opravdu dobrých výkonů a určitě jsme si neudělali ostudu. Kdybychom hráli špatně, člověk by vyřazení možná přijal snáz. Takhle jsme ale viděli, že dokážeme konkurovat i kvalitnímu Davosu. Je to zkušenost, kterou musíme využít, abychom podobné zápasy příště zvládli.
V čem se evropský hokej nejvíce liší od extraligy?
Je to trochu jiný styl. Evropské týmy často hrají na větších kluzištích, jinak brání a nechávají soupeři více prostoru. Je to hodně o bruslení, rychlosti a přechodech mezi útokem a obranou. V extralize je hra mnohem urputnější, mužstva jsou více zatažená a bojuje se o každý metr ledu. Není tolik času na kombinaci a soupeři vás rychleji dostupují.
V Davosu padlo přes deset trestů, v odvetě jen dva. Čím si vysvětlujete takový rozdíl?
Oba týmy se snažily vyvarovat zbytečných faulů. V Lize mistrů jsou jiná pravidla a vyloučený hráč se po gólu nevrací na led. Takže v takovém utkání může být každý trest rozhodující. Navíc si myslím, že rozhodčí pustili některé zákroky na obě strany, přestože se daly odpískat.
Může být výkon proti Davosu povzbuzením před pátečním duelem s Pardubicemi?
Určitě. Můžeme si z něj vzít spoustu pozitivních věcí. Teď je potřeba si odpočinout, protože už v pátek nás čeká další těžký soupeř. Naštěstí nemáme moc času přemýšlet nad vyřazením. Je třeba si udržet to dobré, co jsme předvedli, a přenést to do extraligy. Není důvod chodit se svěšenou hlavou. Kdybychom odehráli hrozný zápas, bylo by to něco jiného. Takhle víme, že jsme podali dobrý výkon a můžeme na něm stavět.