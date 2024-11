Jedeme do Prahy vyhrát, hlásí Nedomlel a volá po návratu k poctivé obraně

Nebrali by Třinečtí raději nějakého zajímavého protivníka z ciziny jako Växjo, Färjestad a Fribourg, s nimiž se utkali v základní části soutěže?

„I Sparta je velice atraktivní soupeř. Pokud bychom narazili na zahraniční tým, mohli bychom se zase někam podívat, ale bereme to tak, jak to je a pojedeme do Prahy vyhrát,“ prohlásil třinecký obránce Richard Nedomlel. „Je to poprvé, co Ligu mistrů hrajeme s českým týmem, takže to bude zajímavé.“

Se Spartou jste v této sezoně už dvakrát hráli a nyní se s ní utkáte třikrát během třinácti dnů. Není to únavné?

Tak to vyšlo. To neovlivníme. Můžeme si jen vzít ponaučení z těch zápasů, co jsme s nimi hráli a podat lepší výkon.

Třinecký bek Richard Nedomlel posílá k ledu Pavla Kousala, kterého brání spoluhráč Ondřej Najman.

Co tedy musíte změnit, abyste Spartu po dvou minulých prohrách porazili?

Vrátit se k naší hře, k jednoduchosti a poctivé obraně.

Sparta už dlouho touží po velkém úspěchu. Vy jste za ni hrál mezi lety 2016 a 2018. Jak se od té doby změnila?

Už je to nějaký pátek, co tam nejsem. Nevím. V kontaktu jsem maximálně s Mírou Formanem, občas si napíšeme, takže moc toho ke změnám ve Spartě nedokážu říct.

Nemáte problém přepnout z extraligy na Ligu mistrů? Nebo neřešíte, jakou soutěž hrajete?

My se soustředíme na každý zápas úplně stejně, dáváme tomu stejnou váhu. A jestli to je Liga mistrů, nebo extraliga, jdeme do toho vždy naplno. Rozhodně nepodceňujeme žádný zápas. A dosavadní výkony z Ligy mistrů bychom si rádi přenesli do základní části extraligy, takže do Prahy jedeme s tím, že tam chceme urvat co nejlepší výsledek pro odvetu u nás.

Třinecký obránce Richard Nedomlel si v utkání Ligy mistrů s polskou Osvětimí hlídá protihráče.

Není přeci jen Liga mistrů jiná než domácí soutěž, když je v ní několik odlišných pravidel?

Asi největší rozdíl je při vyloučení. Při jednom oslabení je jedno, kolik dostanete gólů, protože na trestné lavici musíte odsedět celé dvě minuty. To je jiné. Ale vždycky je každé utkání o rychlosti.

V extralize se vám nedaří. Váš trenér Zdeněk Moták vidí problém v tom, že nedokážete hrát plně koncentrovaně celých šedesát minut. Má pravdu?

Přesně tak, souhlasím s panem Motákem.

Co s tím?

Jak jsem říkal, musíme se vrátit k naší poctivé hře a hrát dobře odzadu, zbytečně nelítat.

Neprojevuje se na nynějších třineckých výkonech únava z minulých pěti mistrovských let?

To si nemyslím. Jak říkal Martin Růžička, je to jako droga, vyhrajete extraligu jednou a chcete ji vyhrávat pořád. Musíme být pokorní a jít si za dalším úspěchem.

Růžička už s vámi po operaci ramena trénuje. Je pro mužstvo povzbuzení, že se chystá vrátit do zápasů?

Je to příjemné, Růža je ikona. Jsme rádi, že se vrací. Ale uvidíme, kdy na led naskočí.

Burcuje vás?

Samozřejmě. On to má v sobě a má to rád.