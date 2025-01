Deset gólů, konec! Sparťané po vyřazení z Ligy mistrů litovali: Oni byli hratelní

„Jeli jsme sem s vítěznou mentalitou, chtěli jsme jakkoli vyhrát, i kdyby se nepovedlo postoupit. Bohužel... Musíme uznat, že určitě byli v dvojzápase lepší, malinko jsme za nima zaostávali,“ líčil sparťanský útočník.

Důvod úterní porážky nejprve hledal v rozdílné úspěšnosti přesilovek. Zatímco Pražané v úvodní desetiminutovce nevyužili Studeničova faulu, na druhé straně po hákování Tomova parádně pálil Joel Kellman.

„Tam se to lámalo, nepomohli jsme si,“ hlesl zklamaně Řepík.

A o pár minut později ho doplňoval asistent trenéra Otakar Vejvoda: „Já říkal, že přesilovky budou důležitý a měl jsem pravdu. Jen jsem myslel, že to bude opačně,“ zoufal si. „Oni z prvních dvou přesilovek dali dva góly, my ze tří ani jeden. Když jsme to prostřelili, trefila se hokejka nebo rukavice. A když to letělo, kam mělo, neproletělo to.“

Sparťanský útočník Michal Řepík číhá mezi obránci Färjestadu během odvetného semifinále hokejové Ligy mistrů.

Zrovna o početní převahy se ale ani švédský suverén v semifinále moc neopíral, zbylých osm nastřílených gólů padlo při rovnovážném počtu hráčů na ledě.

V O 2 areně se zdálo, že hosté z Karlstadu byli ve hře naprosto dominantní a neměli takový problém s vytvářením šancí jako Sparta. I teď měli duel pod kontrolou.

„Oni ale byli hratelní,“ domnívali se oba zpovídaní. „Hráli rychle, s lehkostí, ale to se to dělá, když máte náskok a všechno klape. My tam taky vyhráli hodně puků, ale chyb jsme na rozdíl od protivníka nezužitkovali, takového soupeře si nemůžeme nechat utéct na čtyři góly,“ doplňoval Vejvoda.

Rozdíl v efektivitě byl ale příliš značný. A pro Färjestad vzhledem k jejich skvostným ofenzivním výkonům v domácí lize charakteristický. Nešlo jen o psychiku.

„Ač u nás jejich liga tak neběží, asi je nepatrně rychlejší než naše extraliga,“ přisvědčil Řepík. „Samozřejmě hřiště je širší a podobně. Ale všechno dělají o malinko rychleji než my. Proto se dostávali do nebezpečných zakončení, v tomhle my musíme do závěru sezony přidat.“

David Tomášek bojuje o puk u hrazení v utkání proti Spartě.

Tím, že si výběr hlavního kouče zpestřil program v součtu s Växjö hned čtyřmi duely se švédskými protivníky v dvouměsíčním rozmezí, možná získá v nejvyšší české soutěži výhodu. Přesně totiž poznal, co ho dělilo od jedněch z absolutně top týmů v Evropě, které působí v prestižní lize.

„Je perfektní hrát takový zápas, zkušenost nejen pro mladé kluky, ale i pro starší. Färjestad je ještě dál než Växjö. Práce s pukem v rychlosti je snad jejich největší deviza. Nemám až takový přehled o celé Evropě, ale do top trojky patřit budou,“ míní Vejvoda.

Proto ani nebyl až tak přešlý, bez problému se rychle po porážce ohlížel za soutěží. Řepík jakbysmet. Dobře věděli, že se na krkolomné cestě víckrát zachránili.

„Jsme rádi, že jsme se dostali až sem a dali si šanci postoupit do finále, který by bylo krásný, nicméně oni si ho zasloužili víc,“ dodával druhý jmenovaný a ještě poděkoval fanouškům, kteří po většinu utkání v Karlstadu dost slyšitelně buráceli: „Můžeme se o ně opřít, jsme strašně rádi za to, kolik jich přijelo a jak nás povzbuzovali.“

Početný sparťanský kotel podporuje své hokejisty v semifinálové odvetě Ligy mistrů na ledě Färjestadu.

Jejich tým má díky vedení extraligové tabulky slušně nakročeno i k účasti v nadcházejícím ročníku. V něm pak může předvést, jestli nabrané zkušenosti něco opravdu viditelného přinesly.