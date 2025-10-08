Kučeřík s finskými juniory přehrál českého mistra. Brněnští fanoušci mi chyběli, říkal

Jaký byl návrat na brněnský led?
Hezký! Už od úterý, kdy jsme přiletěli, jsem měl ten zápas v hlavě. Hrozně jsem se těšil. Jsem moc rád, že jsme vyhráli. Musím pochválit i výbornou atmosféru, kterou jsme si moc užili.
Nebylo trochu divné poslouchat fanoušky Komety, jak skandují vaše jméno, když jste stál na ledě ve žlutozeleném?
Já si divně nepřipadal. Bylo to hrozně krásné a příjemné. Dnešek jsem si užil od rána až do večera. Když skvělí brněnští fanoušci zpívali, v podvědomí jsem je dobře slyšel. Je to vážně hezké, když vás takto přivítají.
Chybí vám brněnští fanoušci ve Finsku?
Chybí. Je to tam jiné. Nedá se to porovnávat. Lidi tam chodí na hokej po vzoru Ameriky – dají si popcorn, něco na pití, užijí si zápas jinak. Nefandí celou dobu, jako je zvykem tady, byť umí někdy zabrat a být hlasití.
Čekal jste takovou dominanci proti českému mistrovi?
Že to půjde takto, jsem nečekal. Dominancí bych to ale úplně nenazýval, byť výsledek je hodně jednoznačný. Kometa měla okamžiky, kdy nás dokázala zatlačit. Ale je pravdou, že nám zápas zkrátka vyšel. Takový zápas jsme už skutečně potřebovali.
V Lize mistrů jste bez porážky, ve finské nejvyšší soutěži jste předposlední a herně to skřípe. Čím to je?
Nevím, je to spíš dotaz na trenéry. Dobře ale víme, že musíme v domácí lize zabrat. Patnácté místo opravdu není slavné. Potřebujeme navázat na výkony z Ligy mistrů.
Možná je receptem toto omlazení, které Ilves předvedl.
Finský hokej je na živosti založený a mladí to mají v sobě od mládeže. Jsou zvyklí takhle lítat, hrát aktivně a to našemu výkonu také pomohlo. Proces je nastolený dobře, víme, co zlepšit. Musíme navázat na produktivitu v Lize mistrů, kterou máme výbornou. Tuhle přímočarost a lehkost chceme dostat i do domácí soutěže.
Jak jste v Tampere spokojený?
Tampere je nádherné město, máme tam úžasné zázemí. Jsem moc spokojený a užívám si každý den. Je tam tedy trošku horší počasí, takže jsem hltal sluníčko tady, když jsme přiletěli. V Tampere pořád prší.
Jak funguje početná česká enkláva v Ilvesu? V A-týmu nastupuje brankář Dominik Pavlát, v útoku Lukáš Jašek a dres juniorky oblékají například Ondřej Kos či Jakub Frolo.
Je pravda, že nás je tam dost. Někteří kluci jsou v juniorce, někteří v hlavním týmu, ale ta naše česká posádka je silná. A je to příjemné, když si můžete pokecat i česky. Když je člověk sám nebo jen s přítelkyní odloučený od rodiny i kamarádů, je to těžké. Tenhle kontakt hodně pomáhá.
Patří mezi českou partičku také Čechoameričan Lukas Svejkovsky, který přidal pátý gól do branky Komety?
To je takový padesátiprocentní Čech. České základy má, snaží se. Když nejsme v kabině před všemi, snažíme se ho rozmluvit, aby češtinu zapojil více. Ale pochopitelně u něj převládá angličtina. Když se ale chce přidat, zjednodušíme češtinu, zpomalíme a on se chytá.
Poslali vás sem do Brna i proto, že se na chvíli podíváte domů?
Doufal jsem, že v sestavě budu, protože jsem vážně moc chtěl jet. Podívat se zase do Brna, vidět se s rodinou, nasát tu brněnskou atmosféru. Neřešilo se to ale nahlas, nevěděl jsem do poslední chvíle, jestli jedu. Až v pondělí večer jsem se to konečně dozvěděl a hned jsem volal do Brna, jestli mi zařídí lístky.
V Tampere je nádherná moderní hala, sledujete jako bývalý hráč Komety růst té brněnské?
Stáli jsme v koloně blízko ní, takže jsem ji na výstavišti viděl. Také jsem viděl fotky. Vypadá to nádherně, je podobná té v Tampere. A snad bude ta brněnská ještě lepší!
Blíží se reprezentační nominace na Karjala Cup ve Finsku. Pokukujete po pozvánce?
Teď asi nikdo z nás Čechů v Tampere takto nepřemýšlí, protože klubová situace v lize opravdu není nejlepší. Soustředíme se na blížící se víkendové zápasy s Helsinkami, ty budou klíčové. A co přijde ve směru k reprezentaci, to je druhotné.