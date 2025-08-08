Tři týdny před startem Ligy mistrů (CHL) představil pravidlo No Return. Zákaz návratů. To jednoduše říká, že tým, který drží puk v útočné třetině hřiště, se nesmí vrátit přes modrou čáru do středního pásma.
V případě, že tak učiní, rozhodčí hru přeruší a nařídí vhazování před brankářem provinivšího se celku.
„Když se prodloužení tři na tři zavádělo, fanoušci si ho rychle oblíbili díky přechodům a přečíslením, které vedly ke gólovým šancím,“ vzpomíná Holinger.
Jenže časem atraktivita poklesla, hráči se naučili, že základem je za žádnou cenu neodevzdat puk. A tak se ho drželi, dobrovolně přitom klidně vyjeli z útočného pásma, zamířili za vlastní branku, prostřídali. Čekali, dokud se nenaskytne zajímavější příležitost.
„Novým pravidlem teď chceme zase obnovit tempo, nepředvídatelnost a vzruch, který by prodloužení ve třech mělo přinášet,“ míní Holinger. „Věříme, že je to pro dobro hry.“
Vedení ligy úpadek intenzity dokládá tvrzením, že specifickou herní situaci monitorovalo zpětně v průběhu několika sezon. A potvrdilo pokles střeleckých pokusů, vítězných gólů i nárůst času stráveného mimo útočná pásma. Podobné poznatky si odnáší také z národních lig napříč Evropou.
Obdobné pravidlo v uplynulé sezoně už zavedla ruská juniorka s tím rozdílem, že hokejisté nesmí po přechodu červené čáry zamířit zpět na vlastní polovinu.
Liga mistrů zkouší ještě výraznější omezení a to v úzké spolupráci s IIHF.
„Jsme rádi, že tuto iniciativu můžeme společně podpořit,“ říká Kim Pedersen, sportovní ředitel IIHF a současně člen sportovního výboru CHL. „Nové pravidlo poskytne cenné informace, jak zapracovat na dynamice prodloužení ve třech. Zavádění a veškerá data budeme pečlivě zkoumat.“
Soutěž, do níž za českou extraligu postoupily mistrovská Kometa a nejlepší dva kluby základní části – Sparta s Hradcem, už na jaře 2023 spustila experiment se třemi pravidly, kterých se dodnes drží.
Všechny se týkají nerovnoměrného rozložení hráčů na ledě. Zaprvé, gól vstřelený v přesilovce neruší menší trest. Totéž platí u trefy při signalizované výhodě. Vyloučení ukončuje pouze branka ve vlastním oslabení.
Jak se uchytí nový přírůstek, který pravděpodobně okusí i některý z českých zástupců?