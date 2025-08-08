Premium

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů


  12:45
Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při prodloužení 3 na 3. „Viděli jsme neustálý nárůst strategií, které vedly k poklesu zlomových okamžiků,“ vysvětluje motivaci k úpravě sportovní ředitel soutěže Fadri Holinger.
Tři týdny před startem Ligy mistrů (CHL) představil pravidlo No Return. Zákaz návratů. To jednoduše říká, že tým, který drží puk v útočné třetině hřiště, se nesmí vrátit přes modrou čáru do středního pásma.

V případě, že tak učiní, rozhodčí hru přeruší a nařídí vhazování před brankářem provinivšího se celku.

„Když se prodloužení tři na tři zavádělo, fanoušci si ho rychle oblíbili díky přechodům a přečíslením, které vedly ke gólovým šancím,“ vzpomíná Holinger.

Jenže časem atraktivita poklesla, hráči se naučili, že základem je za žádnou cenu neodevzdat puk. A tak se ho drželi, dobrovolně přitom klidně vyjeli z útočného pásma, zamířili za vlastní branku, prostřídali. Čekali, dokud se nenaskytne zajímavější příležitost.

Jesper Bratt z New Jersey rozhodl duel s Vancouverem v prodloužení ve třech.

„Novým pravidlem teď chceme zase obnovit tempo, nepředvídatelnost a vzruch, který by prodloužení ve třech mělo přinášet,“ míní Holinger. „Věříme, že je to pro dobro hry.“

Vedení ligy úpadek intenzity dokládá tvrzením, že specifickou herní situaci monitorovalo zpětně v průběhu několika sezon. A potvrdilo pokles střeleckých pokusů, vítězných gólů i nárůst času stráveného mimo útočná pásma. Podobné poznatky si odnáší také z národních lig napříč Evropou.

V Rusku testují nové hokejové pravidlo. Zaveďte jej i v NHL, zní ze zámoří

Obdobné pravidlo v uplynulé sezoně už zavedla ruská juniorka s tím rozdílem, že hokejisté nesmí po přechodu červené čáry zamířit zpět na vlastní polovinu.

Liga mistrů zkouší ještě výraznější omezení a to v úzké spolupráci s IIHF.

„Jsme rádi, že tuto iniciativu můžeme společně podpořit,“ říká Kim Pedersen, sportovní ředitel IIHF a současně člen sportovního výboru CHL. „Nové pravidlo poskytne cenné informace, jak zapracovat na dynamice prodloužení ve třech. Zavádění a veškerá data budeme pečlivě zkoumat.“

Soutěž, do níž za českou extraligu postoupily mistrovská Kometa a nejlepší dva kluby základní části – Sparta s Hradcem, už na jaře 2023 spustila experiment se třemi pravidly, kterých se dodnes drží.

A vás Liga mistrů baví? Třeba začne, revoluční změnu pravidel kvituje i Varaďa

Všechny se týkají nerovnoměrného rozložení hráčů na ledě. Zaprvé, gól vstřelený v přesilovce neruší menší trest. Totéž platí u trefy při signalizované výhodě. Vyloučení ukončuje pouze branka ve vlastním oslabení.

Jak se uchytí nový přírůstek, který pravděpodobně okusí i některý z českých zástupců?

