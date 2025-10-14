Sparta je doma v Holešovicích, uznal jistý Kovář. Dvě třetiny to nebyl hokej, ale bago

„Atmosféra tady byla úžasná, jakmile tu člověk slyší něco skandovat, hned ho to nabuzuje a motivuje k výkonu,“ rozjařil se při popisu výborné akustiky v hale útočník Jiří Pospíšil.
V průběhu úterního večera se radoval z první trefy ve sparťanském áčku. Také on je zvyklý na prostředí stadionu, který Pražané opustili už před deseti lety. On ale coby dvacetiletý hokejista pobývá s juniorkou právě tady.
Daleko zkušenější je pak brankář Jakub Kovář, v sestavě asi jediný, kdo na stadion, který Pražané opustili už před deseti lety, jezdíval pravidelně také v dospělé extralize. Byť v roli soupeře.
„Byl jsem tady už v roce 2002 na finále s Vítkovicemi v dresu Břízy,“ zavzpomínal po vychytané nule, na kterou mu stačilo čtrnáct zásahů, ještě na časy, kdy chodil jako mladý fanoušek.
Jakube, jaké to tady je v porovnání s O2 arenou?
Nemyslím si, že by návštěva nebo atmosféra byla nějak jiná. Bylo to de facto stejný. Kotel dělá, co může, a lidi zatleskají jenom, když je k tomu vyzve moderátor. Mně osobně se ale líbilo hrát v Holešovicích, protože máme svoji šatnu, svoje zázemí. A je prostě fajn jen vylézt na led a hrát. V O2 jsme bohužel spíš v pozici, jako kdybychom pořád hráli zápasy venku. Tady to je příjemné, Sparta sem samozřejmě historicky tak nějak patří.
Na druhou stranu v O2 areně můžete hrát před ještě více diváky.
Hraješ v nejhezčí a největší hale v republice, atmosféra je tam kouzelná. Říkal jsem, že až skončím s hokejem, a to bude už za chvíli, zaplněná O2 arena mi bude chybět ze všeho nejvíce. Ale já tím, že jsem starší, tak jsem Holešovice zažil, už když jsem jezdil na hokej. A Spartu mám obecně s Holešovicema spojenou.
Tady je pro vás doma?
Jo, v O2 se cítíš jako na návštěvě. Jsme v šatně, která je 20 let stejná, na nic se tam nesáhlo. Je to prostě hostující šatna, do které chudáci kustodi neustále přiváží a odváží z ní věci. Ty přijedeš, odehraješ zápas, sbalíš se a jedeš pryč. Zatímco tady jsme doma.
Dost možná se tu vzhledem k mistrovství světa krasobruslařů odehraje i část play off.
To už budou muset být jiné mantinely, jiná plexiskla, takže hala bude vypadat zase úplně jinak. Je tady obrovský problém s ledem. Je nekvalitní, hrbolatý, mohli by tu na něm jezdit lyžaři slalom kolem střídaček. Navíc staré mantinely a plexi jsou už pro dnešní hokej nebezpečné. Je tam mnohem vyšší riziko otřesů mozku pro hráče. Pokud se tady bude hrát na jaře, musí se to předělat a okamžitě to bude úplně jiné. My si na to samozřejmě budeme zvykat týden, jak to v Česku bývá. Máš na to tři roky a uděláš to týden před zápasem.
Vy jste si teď obecně zvykal a vracel se po nemoci do zápasového tempa. Jak to šlo?
Už nějakých deset dní trénuju, takže to bylo v pohodě. Nebylo to tak hrozné jako loni, kdy jsem chyběl dva měsíce kvůli zápalu plic. Teď to byl covid na týden.
Taky jste hned zaznamenal čisté konto.
Nebylo to těžké, když nevystřelili na bránu. To tam pak může stát kdokoliv. Čekali jsme těžký zápas, protože oni dávali spousty gólů a vyhrávali těžké zápasy. I tím, v jaké jsme nastoupili sestavě, k tomu kluci přistoupili zodpovědně. Měli jsme dobrý nástup a možná jsme jim ukázali, že jsme na zápas připraveni. Oni vypadali, že od druhé třetiny se jim už hrát nechtělo.
Řekl byste, že to od vás byl povedený výkon?
To se říká vždy, když to dobře dopadne. Kdybys ale ten zápas vzal a rozebral, tak tam najdeš špatné věci, když budeš chtít. Až na samotný závěr nám nicméně starosti neudělali. V první třetině měli tři přečíslení, kdy šli sami na bránu a trošku to vypadalo, že to bude zápas. Pak to dvě třetiny nebyl hokej, ale spíš bago.
Právě na konci jste musel vytáhnout hodně těžký zákrok, co? Musel jste se proti střele rychle přesouvat úplně k druhé tyči.
Budu si muset v kabině s klukama promluvit, protože to byla velká šance. Gólovka. A na to, že jsem tam dvě hodiny mrznul a skoro nic už mi nefungovalo, musel jsem se slušně natáhnout a tu nulu si zasloužit.
Čtvrté místo v tabulce Ligy mistrů je vaše. Máte vysněného soupeře do play off?
Hrozně rád bych si zahrál proti bráchovi. Snad se to povede, protože jsem ho dlouho neviděl a mám nějaké věci, co mu potřebuju dovézt. Ušetřili bychom a vzali to týmovým letadlem. Takže doufám, že pojedeme do Zugu. Kometa tam posílá juniory, co jsem slyšel, tak snad uspějou a vyjde to. Hlavně doufám, že nepojedeme do Brna. Jako jsme loni hráli s Třincem. Vždyť Kometou hrajeme v neděli. Snad si zahrajeme někde, kde jsme dlouho nebyli.