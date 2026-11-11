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Plzeňský Petman po Davosu: Ukázali jsme charakter, ale musíme být chytřejší

Petr Pánek
  10:12
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Plzeňský Ville Petman se otáčí za pukem. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Dvěma přesilovkovými góly přispěl Ville Petman ke smazání tříbrankového manka na ledě švýcarského Davosu. Finský útočník vstřelil úvodní branku indiánů, vyrovnávací trefu na 3:3 pak zaznamenal pouhou vteřinu před koncem druhé třetiny. Hokejisté Plzně v úvodním osmifinále Ligy mistrů nakonec podlehli domácím 4:5, přesto si do odvety vezou nadějný výsledek.

„Dokázali jsme smazat tříbrankový náskok a po dalším gólu soupeře se znovu vrátit do zápasu. To je určitě pozitivní, jen škoda inkasované branky v závěru,“ litoval Petman.

Utkání nabídlo devět branek, spoustu soubojů i emocí. Jak byste jej popsal?
Hrálo se ve vysokém tempu, přesně takové bývají zápasy play off. Oba týmy chtějí vyhrát a podobné věci k tomu patří. Mně osobně se takový hokej líbí, je zábavné ho hrát. Myslím, že to byl atraktivní zápas také pro fanoušky. Viděli spoustu gólů, bojovnosti i rychlých akcí.

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Co jste si řekli v kabině po nepovedené první třetině?
Především to, že musíme být lepší a začít hrát náš hokej. Věděli jsme, že máme na mnohem kvalitnější výkon, než jaký jsme předvedli v úvodu. Potřebovali jsme se vrátit k věcem, které nám fungují. Myslím, že se nám potom podařilo postupně zlepšovat, zejména ve třetí třetině už byl náš výkon výrazně lepší.

Dokázali jste smazat tříbrankovou ztrátu. Co to vypovídá o mužstvu?
Davos je opravdu kvalitní soupeř, takže vrátit se proti němu ze stavu 0:3 není jednoduché. Myslím, že jsme ukázali charakter a také to, jak dobrým týmem dokážeme být, když hrajeme správně. Navíc jsme se dokázali znovu vrátit do zápasu, když soupeř ve třetí třetině vedl. Na druhou stranu si nesmíme dovolit dát tak kvalitnímu mužstvu náskok tří branek. Musíme být od začátku lepší, chytřejší a některé situace řešit zodpovědněji.

Ville Petman zakončuje v zápase proti Davosu.

Dvakrát jste skóroval v přesilovce. Jak byste popsal obě branky?
U prvního gólu jsem byl ve správný čas na správném místě. Puk se ke mně odrazil a podařilo se mi ho dorazit. Při druhé brance jsme dobře a rozehráli přesilovkovou kombinaci. Rohla (Ondřej Rohlík) mi potom přihrál do dobré pozice a já dokázal rychle zakončit.

Vyrovnal jste pouhou vteřinu před druhou sirénou. Věřil jste, že gól bude platit?
Věděl jsem, že puk skončil v brance ještě před koncem třetiny, protože na časomíře nějaký čas zbýval. Nebyl jsem si ale jistý, jestli celé situaci nepředcházel ofsajd. Proto jsem trochu čekal, jak rozhodčí všechno vyhodnotí. Nakonec gól platil, což bylo samozřejmě skvělé.

S jakým taktickým plánem jste nastupovali do zápasu?
Chtěli jsme hrát především naši hru, držet se věcí, které máme nacvičené, a donutit soupeře, aby se přizpůsobil nám. Naším cílem bylo mít co nejvíce puk na hokejkách, vytvářet delší útočné akce a dostávat domácí mimo jeho herní plán. Nechtěli jsme se přizpůsobovat Davosu, ale naopak prosadit vlastní styl.

V Lize mistrů se vám zatím daří lépe než v některých extraligových zápasech. Čím si to vysvětlujete?
Nemyslím si, že by v tom byl nějaký zásadní rozdíl. Dobré zápasy jsme odehráli v obou soutěžích, ale samozřejmě jsme měli také slabší vystoupení. Potřebujeme být především vyrovnanější a podávat kvalitní výkony v obou soutěžích. Když hrajeme náš hokej, dodržujeme systém, tak jsme schopni porazit kohokoliv a nezáleží na tom, jestli nastupujeme v Champions League, nebo v extralize.

V Davosu jste nastoupil poprvé. Jak na vás zapůsobil stadion a atmosféra?
Byl to pro mě skvělý zážitek. Nikdy předtím jsem tady nehrál, takže bylo zajímavé poznat nový stadion i soupeře. Hala je opravdu krásná a moc se mi líbila. Přestože nepřišlo tolik diváků, atmosféra byla velmi dobrá. Fanoušci Davosu i naši příznivci byli hodně slyšet, takže jsem vůbec neměl pocit, že by stadion byl prázdný.

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Hrálo se na větším kluzišti, ovlivnilo to nějakým způsobem vaši hru?
Je tam více prostoru na práci s pukem, což mi vyhovuje. Můžete ho déle podržet, více kombinovat a máte trochu jiné možnosti při vytváření útočných akcí. Menší i větší kluziště mají svoje výhody a každé vyžaduje trochu odlišný způsob hry. My jsme ale zvyklí na obě varianty, takže si nemyslím, že by pro nás velikost hřiště představovala nějaký problém.

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Osmifinále

SaiPa Lappeenranta vs. HC Dynamo Pardubice //www.idnes.cz/sport
11.11. 17:30
  • 2.67
  • 4.63
  • 2.12
Kölner Haie vs. Bílí Tygři Liberec //www.idnes.cz/sport
11.11. 19:30
  • 2.14
  • 4.67
  • 2.64
Gen?ve-Servette HC vs. Fribourg-Gottéron //www.idnes.cz/sport
11.11. 19:45
  • 2.41
  • 4.64
  • 2.32
HC Škoda Plzeň vs. HC Davos //www.idnes.cz/sport
17.11. 17:30
  • 2.30
  • 4.80
  • 2.30
Tappara Tampere vs. Adler Mannheim //www.idnes.cz/sport
17.11. 17:30
  • 1.95
  • 5.00
  • 2.75
Skellefte? AIK vs. Rögle Ängelholm //www.idnes.cz/sport
17.11. 19:00
  • 1.85
  • 4.10
  • 3.43
Frölunda HC vs. Växjö Lakers //www.idnes.cz/sport
17.11. 19:00
  • 1.60
  • 5.21
  • 3.83
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Osmifinále

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 6 0 0 0 30:12 18
2. Skellefte? AIKSkelleftea 6 5 0 0 1 24:12 15
3. Kölner HaieKölner Haie 6 4 1 1 0 24:13 15
4. HC Dynamo PardubicePardubice 6 4 1 0 1 22:9 14
5. Eisbären BerlínBerlín 6 4 0 0 2 16:20 12
6. Frölunda HCFrölunda 6 3 1 1 1 28:14 12
7. Gen?ve-Servette HCŽeneva 6 3 1 0 2 16:14 11
8. Adler MannheimMannheim 6 3 1 0 2 20:20 11
9. Tappara TampereTappara 6 3 0 2 1 19:18 11
10. Fribourg-GottéronFribourg 6 3 0 1 2 21:16 10
11. Växjö LakersVäxjö 6 3 0 1 2 16:11 10
12. KooKoo KouvolaKooKoo 6 3 0 1 2 20:19 10
13. SaiPa LappeenrantaSaiPa 6 3 0 1 2 19:20 10
14. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 2 2 0 2 16:14 10
15. Rögle ÄngelholmRögle 6 3 0 0 3 13:12 9
16. HC DavosDavos 6 2 1 0 3 19:17 8
17. HK NitraNitra 6 2 1 0 3 15:19 8
18. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 1 1 1 3 14:19 6
19. Boxers de BordeauxBordeaux 6 1 0 1 4 16:35 4
20. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 6 1 0 0 5 14:24 3
21. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 1 0 0 5 13:24 3
22. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 6 0 1 1 4 10:22 3
23. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 0 1 0 5 9:16 2
24. GKS TychyTychy 6 0 0 1 5 10:24 1

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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