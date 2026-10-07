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Plzeňský Lev po skalpu Skelleftey: Zase jsem si zahrál víc hokej. Ale znám svoji roli

Ervín Schulz
  12:21
Plzeňský útočník Jakub Lev slaví s Lukášem Strnadem rozhodující gól na 3:2 v...

Plzeňský útočník Jakub Lev slaví s Lukášem Strnadem rozhodující gól na 3:2 v utkání Ligy mistrů s Skellefteå. | foto: ČTK

Pozápasová potyčka hráčů Plzně a Skellefte&#229;.
Hokejisté Skellefte&#229; po prohraném zápase v Plzni.
Hokejista Jakub Chromiak se raduje ze vstřeleného gólu proti Frölundě v utkání...
Plzeňský obránce Aleš Čech (vlevo) vyváží kotouč před dotírajícím hráčem...
20 fotografií
Podobné momenty v posledních měsících už hokejový útočník Jakub Lev zažívá zřídka. V úterý večer v duelu Ligy mistrů proti švédské Skelleftee si ho o to víc užil. Ještě neutichla euforie z vyrovnávací trefy, když v 57. minutě po přihrávce Strnada číhal před brankou a pohotově puk i s pomocí tyče dostal za záda brankáře Lampinena.

Plzeň v tu chvíli přetočila skóre z 0:2 na 3:2, v závěru ještě výhru zpečetil trefou do prázdné branky Rohlík a Škoda zůstala po pěti kolech jako jediná v prestižní soutěži bez ztráty jediného bodu.

„V sebevědomí nám to určitě pomůže. Když v Lize mistrů vyhrajete doma a ještě po obratu proti tak silnému týmu, je to dobré. A hlavně je pořád lepší hrát zápasy rychle za sebou, být v tempu,“ popisoval pětatřicetiletý Lev.

V extralize nastřílel 180 gólů, načal devatenáctou sezonu. Kromě mateřské Plzně válel za Vítkovice, Brno a Hradec Králové, s 594 starty v řadě drží také rekord v počtu utkání bez jediné absence. Teď už má ovšem v plzeňském týmu hlavně defenzivní úkoly a hru v oslabení.

Jaké to bylo znovu rozhodnout zápas, připsal jste si vítězný gól?
Ty jo... (pousměje se) Znal jsem ty pocity, nebudu lhát. A je to příjemné. Kluci, kteří jsou hodně vytížení v lize, dostali tentokrát volno. Jsme rádi, že my z druhého sledu jsme si mohli zahrát, zůstat v zápasové kondici. Věděli jsme, že proti nám stojí top tým, švédský mistr. Samozřejmě, oni také přijeli v pozměněné sestavě, ale to na věci nic nemění. Chtěli jsme uspět a vážíme si toho.

Zápas jste otočili až třemi góly v posledních pěti minutách.
Myslím si, že to bylo vyrovnané. Dva góly jsme inkasovali z ničeho. Před prvním jsme špatně rozebrali hráče, před druhým špatně stáli před naším gólmanem. Ale nechtěli jsme nic měnit, chtěli hrát dál náš nátlakový hokej, dobře napadat. Nakonec se to vyplatilo.

Plzeňský obránce Aleš Čech (vlevo) vyváží kotouč před dotírajícím hráčem Skellefteå.

K vyrovnání na 2:2 vám pomohla přesilovka pět na tři a krátce po ní přišla vaše chvíle. Vyplynulo to z předchozího tlaku?
V Lize mistrů jsou pravidla upravená tak, že hrají ofenzivnějším týmům víc do noty. Když máte přesilovku pět na tři a do minuty dáte gól, pokračujete dál proti třem. To je velká výhoda, my to nestihli o dvě vteřiny. Po přesilovce udělali zakázané uvolnění, byli trochu zavaření. My jsme toho využili a po dlouhé době otočili zápas. Jsme rádi, že tým ukázal sílu i v tomhle složení.

Bylo to také o trpělivosti, počkat si na šanci?
Věděli jsme, jaký hokej Švédové hrají. Skoro nikdy se nezbavují puků, hrají hodně jeden na jednoho, ve třetině si to pěkně ťukají. Bylo to o tom být dobře navázaní na protihráčích a dobře si je rozebírat, aby nám nejezdili do brejků. Věděli jsme, že když budeme dobří ve forčekingu, nějakou chybu udělají. A to se potvrdilo.

Po závěrečném hvizdu jste se přimotal i do potyčky několika hráčů, co ji vyvolalo?
Vlastně ani nevím. Dan Malák tam byl v nějakém souboji, začalo se to trošku mlít a jak je tam jeden hráč od nás, už tam musíme všichni na ledě. To je nepsané a jasné pravidlo. Ale bylo to všechno v mezích, nic hrozného.

Jejich osmnáctiletý bek Olle Lundström však odjížděl z chumlu hráčů s hodně bolestivým výrazem, rovnou do šatny. Právě s ním jste měl předtím nějaké slovní výměny, o co šlo?
On to na mě zkoušel během zápasu několikrát. Říkal jsem mu pak, ať má hlavně hlavu nahoře. Ale se mnou se na konci prát nechtěl. Asi je to dobře, už mám přece jen nějaký věk, jemu je osmnáct, určitě měl na konci zápasu víc energie. (úsměv)

Radost hokejistů Plzně z první regulérní branky v zápase proti Skellefteå.

Už ve čtvrtek hrajete doma extraligový duel proti Českým Budějovicím (17.30). Pomůže vám výhra v Lize mistrů po dvou předchozích porážkách v domácí soutěži?
V sebevědomí určitě. Obměnili jsme sestavu, někteří kluci si odpočinuli. Dobře potrénujeme, budeme fresh. Ve čtvrtek přijdeme na stadion, jsem rád, že hrajeme po těch sériích venku zase doma. Uděláme si pohodu, připravíme se a doufám, že to pak na ledě potvrdíme.

Řešíte svoji roli v týmu? Neřekl jste si o něco větší prostor?
Ne, vůbec ne. Já svoji roli znám. Trenéři mi řekli, co ode mě čekají a co po mně chtějí. V Lize mistrů byla šance zase si zahrát hokej, být víc na puku. Samozřejmě jsem toho chtěl využít, ale já vím, co mám za roli. Dokud trenéři nepřijdou s tím, že po mně chtějí něco jiného, budu ji plnit. A tím můžu být týmu prospěšný. Ne, abych si tam vymýšlel svoje věci, to by nedělalo dobrotu.

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5. kolo

Tappara Tampere vs. Storhamar Hockey Hamar //www.idnes.cz/sport
7.10. 17:30
  • 1.33
  • 5.57
  • 6.80
Adler Mannheim vs. GKS Tychy //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:30
  • 1.15
  • 8.37
  • 12.60
Kölner Haie vs. Herning Blue Fox //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:30
  • 1.23
  • 6.66
  • 8.68
Boxers de Bordeaux vs. HC Dynamo Pardubice //www.idnes.cz/sport
7.10. 20:15
  • 9.02
  • 7.09
  • 1.21
EC Red Bull Salzburg vs. Eisbären Berlín //www.idnes.cz/sport
7.10. 20:20
  • 2.96
  • 4.42
  • 1.95

6. kolo

Kompletní los
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5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 5 5 0 0 0 24:9 15
2. Skelleftea AIKSkelleftea 5 4 0 0 1 20:10 12
3. Kölner HaieKölner Haie 4 3 1 0 0 18:9 11
4. SaiPa LappeenrantaSaiPa 5 3 0 1 1 16:14 10
5. HC Dynamo PardubicePardubice 4 3 0 0 1 15:6 9
6. Fribourg-GottéronFribourg 5 3 0 0 2 18:12 9
7. Växjö LakersVäxjö 5 3 0 0 2 15:9 9
8. Rögle ÄngelholmRögle 5 3 0 0 2 12:7 9
9. Frölunda HCFrölunda 5 2 1 1 1 17:13 9
10. Adler MannheimMannheim 4 3 0 0 1 13:11 9
11. Geneve-Servette HCŽeneva 5 3 0 0 2 12:11 9
12. HC DavosDavos 5 2 1 0 2 19:15 8
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 5 1 2 0 2 14:14 7
14. Tappara TampereTappara 4 2 0 1 1 12:13 7
15. KooKoo KouvolaKooKoo 5 2 0 1 2 15:17 7
16. Eisbären BerlínBerlín 4 2 0 0 2 10:16 6
17. HK NitraNitra 5 1 1 0 3 10:18 5
18. Storhamar Hockey HamarStorhamar 4 1 0 1 2 9:12 4
19. Boxers de BordeauxBordeaux 4 1 0 1 2 13:19 4
20. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 1 0 0 3 8:16 3
21. KAC KlagenfurtKlagenfurt 5 0 1 0 4 8:14 2
22. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 4 0 0 1 3 6:16 1
23. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 3:13 0
24. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 5 0 0 0 5 8:21 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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