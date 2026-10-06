ONLINE: Plzeň čelí v Lize mistrů Skellefteå, Liberec hostí Frölundu

Plzeň doma zdolala Rögle 4:0 a Tychy 2:1, venku vyhrála nad švýcarským šampionem Fribourgem 4:2 a francouzským mistrem Bordeaux 10:4. Švédský šampion Skellefteå vyhrála v Nitře 6:1 a v Mannheimu 3:1, doma zdolala Ženevu 3:2 a Davos 6:2.
V extralize se Plzni tolik nedaří, dvakrát za sebou nebodovala a prohrála čtyři z osmi duelů. „Musíme hlavně dobře zregenerovat, teď hrajeme ob den často. Ale chceme hrát pořád stejně, nic neměníme,“ hlásí plzeňský útočník Michal Teplý.
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Neporažená Plzeň deklasovala v Lize mistrů Bordeaux, Liberec smetl Graz
Liberec na začátku září po porážkách na ledě Tappary 3:6 a Salcburku 0:3 doma zdolal Herning 2:1 po samostatných nájezdech a Graz 6:2. Nyní vyzývá obhájce triumfu, který vyhrál pět z dosavadních jedenácti ročníků Ligy mistrů, a aktuálního lídra švédské ligy. Frölunda je v tabulce Ligy mistrů s osmi body osmá.
„Je to švédský tým, možná jeden z tamních nejlepších. Pro náš tým jde o skvělou zkoušku, chceme uspět,“ burcuje forvard Filip Jansa.
Jak si české kluby vedou, můžete sledovat podrobně.
Růžička (Poustka) – Chromiak, Rubins, Merežko, Čech, Malák, Robertson, Eichler – Rohlík (A), Filip (A), Měchura – Titlbach, Lev, Schleiss (C) – Strnad, Žemlička, Katic – Úbl, Simon, Fodor
Lampinen (Ringquist) – Johansson, Bergqvist, Grahn, Lundström, M. Forsfjäll, Sundqvist, Svensson – Aagaard Hansen, Stjernborg (C), Vuollet – Fasching, Johnson (A), Annerstedt – Davidsson, Lindberg, Nordlund – Kaderli, Z. Forsfjäll (A), Stenberg – Lorentzon
Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Rampír, SvobodaPřejít na online reportáž
Kváča (Hamalčík) – Šimek (C), Kachlíř, Zile, Zeman, Galvas, Ivan (A), Pilíšek – Lenc (A), Najman, Sandberg – Rychlovský, Musil, Pytlík – Procházka, Petrovský, Faško-Rudáš – Vlach, Jansa, Pekař.
Normann (L. Johansson) – Tömmernes (C), F. Hasa, Högberg, Nilsson, Heens, Johannesson, Miloševič – Puistola, Peterson, Fagemo – Lindholm, Meijer (A), Clarke – Cederqvist, N. Hasa, Friberg – Kongsbak Klyvø, Westergård, Lasu – Dower Nilsson.
Rozhodčí: Pražák, Mejzlík – Hnát, ThumaPřejít na online reportáž
Persson (Ruud) – Suomi J., Lowe (c), Rafferty, Palme, Lindgren, Cooper (A), Šejc, Axberg – Kratz, Strandberg, Nilsson (A) – Nadeau, Isaksson, Cehlárik – Karlsson, Henriksson, Suomi E. – Levin, Anderberg, Gustafsson.
Mayer (Charlin) – Saarijarvi (C), Le Coultre (A), Karrer, Henauer, Sutter, Mukuna, Vouardoux – Bozon, Jooris (A), Vesey – Kneubuehler, Verboon, Miranda – Akeson, Lemyre, Ignatavicius – Achermann, Pugin, Dandois.
Rozhodčí: Magnusson, Folkstrand – Lundgren, Nyqvist (všichni SWE)
Clang (Holm) – F. Johansson, Clurman, Själin, LaDue, Claesson, Friedman, Kumlin – Horký, Olofsson, Koblar – Zaar, Sundsvik, Everberg (C) – Kuhlman, Kellman, Sandin – Jellvik, Solberg, Zether – Bartholdsson.
Hollenstein (Aeschlimann) – Jung, Minder, Frick, Andersson – Tambellini, Corvi, Lemieux – Schreiber, Waidacher, Kessler – Aebli, Nussbaumer, Frehner – Parrée, Jäger (C), Steiner.
Rozhodčí: Wedin, Holm – Billing, Svensson (SWE)
Rozhodčí: MacFarlane (USA), Ruprecht – Schlegel, Humair (SUI)
Müller (Vorauer) – Göransson, Jensen Aabo (A), Nickl, Simovic, Preiml, W. MacKinnon, Leitner, Böhs – Drozg, Hundertpfund (C), Petersen – van Ee, Obersteiner, Sablattnig – Öfner, Waschnig, Micelli – Klassek, Schrott, Wadel.
Patrikainen (Randelin) – Pärssinen, Nousiainen (A), Gröndahl, Pakaslahti, Pelli, Riekkinen, Nykyri – Meskanen, Siikonen (C), Jaakola – Rooba (A), Luoto, Veeti Miettinen – Mäkelä, Davidsson, Sulku – Verner Miettinen, Mäkinen, Valkeejärvi – Tossavainen.
Rozhodčí: Manuel Nikolić (AUT), Andreas Huber (AUT) – Oto Durmis (SVK), Daniel Konc (SVK)