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ONLINE: Plzeň čelí v Lize mistrů Skellefteå, Liberec hostí Frölundu

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Sledujeme online   17:30

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Hokejisté Plzně slaví zásah proti Rögle BK. | foto: ČTK

Po pauze se vrací hokejová Liga mistrů, české týmy v úterním programu čelí švédským celkům. Plzeň v souboji jediných stoprocentně úspěšných týmů hájí doma od 17.30 vedení v soutěži proti Skellefteå, Liberec od 18 hodin usiluje o udržení postupových pozic pro play off proti Frölundě. Oba duely sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Plzeň doma zdolala Rögle 4:0 a Tychy 2:1, venku vyhrála nad švýcarským šampionem Fribourgem 4:2 a francouzským mistrem Bordeaux 10:4. Švédský šampion Skellefteå vyhrála v Nitře 6:1 a v Mannheimu 3:1, doma zdolala Ženevu 3:2 a Davos 6:2.

V extralize se Plzni tolik nedaří, dvakrát za sebou nebodovala a prohrála čtyři z osmi duelů. „Musíme hlavně dobře zregenerovat, teď hrajeme ob den často. Ale chceme hrát pořád stejně, nic neměníme,“ hlásí plzeňský útočník Michal Teplý.

Neporažená Plzeň deklasovala v Lize mistrů Bordeaux, Liberec smetl Graz

Liberec na začátku září po porážkách na ledě Tappary 3:6 a Salcburku 0:3 doma zdolal Herning 2:1 po samostatných nájezdech a Graz 6:2. Nyní vyzývá obhájce triumfu, který vyhrál pět z dosavadních jedenácti ročníků Ligy mistrů, a aktuálního lídra švédské ligy. Frölunda je v tabulce Ligy mistrů s osmi body osmá.

„Je to švédský tým, možná jeden z tamních nejlepších. Pro náš tým jde o skvělou zkoušku, chceme uspět,“ burcuje forvard Filip Jansa.

Jak si české kluby vedou, můžete sledovat podrobně.

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 17:30
zápas probíhá
HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň : Skellefte? AIK Skellefte? AIK 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Růžička (Poustka) – Chromiak, Rubins, Merežko, Čech, Malák, Robertson, Eichler – Rohlík (A), Filip (A), Měchura – Titlbach, Lev, Schleiss (C) – Strnad, Žemlička, Katic – Úbl, Simon, Fodor
Sestavy:
Lampinen (Ringquist) – Johansson, Bergqvist, Grahn, Lundström, M. Forsfjäll, Sundqvist, Svensson – Aagaard Hansen, Stjernborg (C), Vuollet – Fasching, Johnson (A), Annerstedt – Davidsson, Lindberg, Nordlund – Kaderli, Z. Forsfjäll (A), Stenberg – Lorentzon

Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Rampír, Svoboda

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Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 18:00
Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec : Frölunda HC Frölunda HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kváča (Hamalčík) – Šimek (C), Kachlíř, Zile, Zeman, Galvas, Ivan (A), Pilíšek – Lenc (A), Najman, Sandberg – Rychlovský, Musil, Pytlík – Procházka, Petrovský, Faško-Rudáš – Vlach, Jansa, Pekař.
Sestavy:
Normann (L. Johansson) – Tömmernes (C), F. Hasa, Högberg, Nilsson, Heens, Johannesson, Miloševič – Puistola, Peterson, Fagemo – Lindholm, Meijer (A), Clarke – Cederqvist, N. Hasa, Friberg – Kongsbak Klyvø, Westergård, Lasu – Dower Nilsson.

Rozhodčí: Pražák, Mejzlík – Hnát, Thuma

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Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 19:00
Växjö Lakers Växjö Lakers : Gen?ve-Servette HC Gen?ve-Servette HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Persson (Ruud) – Suomi J., Lowe (c), Rafferty, Palme, Lindgren, Cooper (A), Šejc, Axberg – Kratz, Strandberg, Nilsson (A) – Nadeau, Isaksson, Cehlárik – Karlsson, Henriksson, Suomi E. – Levin, Anderberg, Gustafsson.
Sestavy:
Mayer (Charlin) – Saarijarvi (C), Le Coultre (A), Karrer, Henauer, Sutter, Mukuna, Vouardoux – Bozon, Jooris (A), Vesey – Kneubuehler, Verboon, Miranda – Akeson, Lemyre, Ignatavicius – Achermann, Pugin, Dandois.

Rozhodčí: Magnusson, Folkstrand – Lundgren, Nyqvist (všichni SWE)

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 19:00
Rögle Ängelholm Rögle Ängelholm : HC Davos HC Davos 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Clang (Holm) – F. Johansson, Clurman, Själin, LaDue, Claesson, Friedman, Kumlin – Horký, Olofsson, Koblar – Zaar, Sundsvik, Everberg (C) – Kuhlman, Kellman, Sandin – Jellvik, Solberg, Zether – Bartholdsson.
Sestavy:
Hollenstein (Aeschlimann) – Jung, Minder, Frick, Andersson – Tambellini, Corvi, Lemieux – Schreiber, Waidacher, Kessler – Aebli, Nussbaumer, Frehner – Parrée, Jäger (C), Steiner.

Rozhodčí: Wedin, Holm – Billing, Svensson (SWE)

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 19:45
Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron : HK Nitra HK Nitra 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: MacFarlane (USA), Ruprecht – Schlegel, Humair (SUI)

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 19:15
KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt : KooKoo Kouvola KooKoo Kouvola 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Müller (Vorauer) – Göransson, Jensen Aabo (A), Nickl, Simovic, Preiml, W. MacKinnon, Leitner, Böhs – Drozg, Hundertpfund (C), Petersen – van Ee, Obersteiner, Sablattnig – Öfner, Waschnig, Micelli – Klassek, Schrott, Wadel.
Sestavy:
Patrikainen (Randelin) – Pärssinen, Nousiainen (A), Gröndahl, Pakaslahti, Pelli, Riekkinen, Nykyri – Meskanen, Siikonen (C), Jaakola – Rooba (A), Luoto, Veeti Miettinen – Mäkelä, Davidsson, Sulku – Verner Miettinen, Mäkinen, Valkeejärvi – Tossavainen.

Rozhodčí: Manuel Nikolić (AUT), Andreas Huber (AUT) – Oto Durmis (SVK), Daniel Konc (SVK)

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 20:20
Graz 99ers Graz 99ers : SaiPa Lappeenranta SaiPa Lappeenranta 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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5. kolo

Bílí Tygři Liberec vs. Frölunda HC //www.idnes.cz/sport
6.10. 18:00
  • 3.05
  • 4.49
  • 1.90
Rögle BK vs. HC Davos //www.idnes.cz/sport
6.10. 19:00
  • 1.50
  • 4.74
  • 4.93
Växjö Lakers vs. Gen?ve-Servette HC //www.idnes.cz/sport
6.10. 19:00
  • 1.48
  • 4.91
  • 4.98
KAC Klagenfurt vs. KooKoo Kouvola //www.idnes.cz/sport
6.10. 19:15
  • 4.12
  • 4.69
  • 1.61
Fribourg-Gottéron vs. HK Nitra //www.idnes.cz/sport
6.10. 19:45
  • 1.31
  • 5.81
  • 6.97
Graz 99ers vs. SaiPa Lappeenranta //www.idnes.cz/sport
6.10. 20:20
  • 5.83
  • 5.24
  • 1.39
Tappara Tampere vs. Storhamar Hockey Hamar //www.idnes.cz/sport
7.10. 17:30
  • 1.34
  • 5.44
  • 6.66
Adler Mannheim vs. GKS Tychy //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:30
  • 1.15
  • 8.37
  • 12.60
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 4 4 0 0 0 20:7 12
2. Skelleftea AIKSkelleftea 4 4 0 0 0 18:6 12
3. Kölner HaieKölner Haie 4 3 1 0 0 18:9 11
4. HC Dynamo PardubicePardubice 4 3 0 0 1 15:6 9
5. Geneve-Servette HCŽeneva 4 3 0 0 1 12:7 9
6. Adler MannheimMannheim 4 3 0 0 1 13:11 9
7. HC DavosDavos 4 2 1 0 1 17:12 8
8. Frölunda HCFrölunda 4 2 1 0 1 15:10 8
9. SaiPa LappeenrantaSaiPa 4 2 0 1 1 13:13 7
10. Tappara TampereTappara 4 2 0 1 1 12:13 7
11. Rögle BKRögle BK 4 2 0 0 2 9:5 6
12. Växjö LakersVäxjö 4 2 0 0 2 11:9 6
13. Fribourg-GottéronFribourg 4 2 0 0 2 12:11 6
14. Eisbären BerlínBerlín 4 2 0 0 2 10:16 6
15. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 1 0 2 11:12 5
16. HK NitraNitra 4 1 1 0 2 9:12 5
17. Storhamar Hockey HamarStorhamar 4 1 0 1 2 9:12 4
18. KooKoo KouvolaKooKoo 4 1 0 1 2 10:14 4
19. Boxers de BordeauxBordeaux 4 1 0 1 2 13:19 4
20. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 1 0 0 3 8:16 3
21. KAC KlagenfurtKlagenfurt 4 0 1 0 3 5:9 2
22. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 4 0 0 1 3 6:16 1
23. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 3:13 0
24. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 4 0 0 0 4 7:18 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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ONLINE: Plzeň čelí v Lize mistrů Skellefteå, Liberec hostí Frölundu

Sledujeme online
Hokejisté Plzně slaví zásah proti Rögle BK.

Po pauze se vrací hokejová Liga mistrů, české týmy v úterním programu čelí švédským celkům. Plzeň v souboji jediných stoprocentně úspěšných týmů hájí doma od 17.30 vedení v soutěži proti...

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