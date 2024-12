Liga mistrů? Nikoho nezajímá. Mě baví, ale pro lidi nemá váhu, říká kouč Gross

Gross má ohledně zájmu lidí o Ligu mistrů jednoduše pravdu. Lidi na ni příliš nechodí, v televizi ji složitě naladíte jen na placeném kanálu Sport 2 a nepomáhají ani nízké odměny za výhry.

Daleko od pravdy nebude Gross ani s onou uměle navýšenou úterní návštěvností ve Växjö, kde Sparta po výhře 6:4 v prodloužení otočila čtvrtfinálovou sérii a zvrátila prohru 1:2 z úvodního duelu.

Proč Liga mistrů lidi nezajímá?

Pro fanoušky to není atraktivní, soutěž pro ně nemá váhu. Akorát na finále se stadion naplní, to ano. Zatímco ve fotbale máte stadiony nabité pořád.

Přitom by člověk řekl, že souboje s evropskými kluby budou lákavější než třeba s Olomoucí...

Liga mistrů nefunguje deset let. Já ji hrál ve třech různých klubech a nikde nefungovala. Ano, když zrovna na play off vyjde švýcarské derby Ženeva proti Lausanne, tak lidi přijdou. Já nevím, co bych k tomu řekl. My se na ty zápasy hrozně těšíme, baví mě konfrontace s Evropou, ale fanoušky ne.

Není to tím, že zatímco ve fotbale počítáte velké odměny, za které nakoupíte posily, tady...

Tady jste mínusovej, že... Celou skupinu až doteď jste v mínusu. Možná teď už tam přece jen něco bude. Já to nechci kritizovat, sportovně je to výborná soutěž, ale ten zájem lidí není. Kolik dnes přišlo lidí?

Ohlásili 4179.

Tady byly čtyři tisíce? To možná ohlásili, ale čtyři tisíce vypadají jinak. Asi tam započítali i permanentkáře. A to nehledě na to, jestli přišli. Já vím, že to je blbé a nikdo to nechce slyšet, ale lidi to prostě nezajímá. Stadiony nezaplníte.

Jste rád, že byli slyšet aspoň sparťani?

Slyšeli jsme je a myslím, že to je hezké. Přijeli i sponzoři, fanoušků nás vždycky ven doprovází hodně a nikdy nemáme čas jim pořádně poděkovat. Tady byly slyšet už při rozbruslení.

Zápas byl ale celou dobu nahoru dolu. Váš útočník Lajunen říkal up and down.

No já bych začal u down. V první třetině jsme na ledě moc neexistovali, byli jsme zalezlí. Ve druhé třetině škoda té chyby na čáře. Udělal ji mladý hráč, ale stávat by se neměla. Přesto jsme si i po druhé třetině za stavu 1:3 říkali, že postup je hratelný, jen musíme zvýšit otáčky. Ke konci jsme to stáhli na tři útoky.

A začalo vám to do branky padat.

Hokej je někdy jednoduchý. I když jsme to často mrskali v rohu, dokázali jsme to hodit na bránu a ono to tam párkrát spadlo.

Dva góly jste dali při hře bez brankáře. Trénovali jste to speciálně?

Ano. Měli jsme setkání s hráči u videa a něco si k tomu řekli. Kluci to zahráli velice dobře.

V semifinále v lednu narazíte na Färjestad. Za něj hraje bývalý sparťan David Tomášek.

Narazíme asi na nejlepší tým v Evropě, když vynecháme Rusko. Krásná výzva. A Tomas je možná nejlepší centr v Evropě. Ale víme, co od nich čekat. Zároveň víme, co musíme zlepšit.

Ci s vámi dělají napjaté závěry zápasů?

Ono je to někdy hezké! Zároveň je strašně důležité zachovat klid a organizovanost. Aby každý věděl, co má dělat. Už musíte být perfektní.

Brankář Jakub Kovář si hlasitě klepal v závěru, že chce odjet z brány, ale vy jste ho v ní ještě chvíli nechal.

Zastavili jsme ho, protože jsme neměli puk pod kontrolou a soupeř nebyl unavený. Jen ať Kuba klepe! Aspoň vidíme, že je živý!