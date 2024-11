Jak ta hala vybuchla, to bylo něco... Volas dal v premiéře za Třinec gól

Na gól mu nahrával Marko Daňo.

„Super si našel místo, kam jsem mu puk posunul,“ ocenil mladíka Daňo. „Je velký, silný, nebál se hrát s pukem na modré čáře. Odehrál super utkání. Možná ho v sezoně uvidíme ještě víckrát.“

Spolu s Volasem měl premiéru v třinecké áčku útočník Robin Gerych. Příležitost dostal také útočník Vojtěch Spěváček, který si už ale připsal čtyři extraligové starty v minulé sezoně. Všichni tři mají 19 let.

O rok mladší je Petr Sikora, který v této sezoně nastupuje za Oceláře pravidelně, a o dva bek Radim Mrtka, jenž naskočil do deseti duelů v tomto extraligovém ročníku.

Třinečtí mají dostatek mladíků, kteří mohou oživit jejich mužstvo, byť Radim Mrtka se chystá na zkušenou do americké juniorské soutěže.

„Byl jsem hodně nervózní,“ komentoval svou premiéru Patrik Volas, jenž s hokejem začínal v Uherském Hradišti, „ale od prvního střídání se to zlepšilo a už jsem nebyl tak svázaný jako na začátku.“

Přiznal, že hodně nervózní byl už od pondělka, kdy se dozvěděl, že v Lize mistrů nastoupí. „Už jsem ale měl za sebou trénink s áčkem, takže to nebylo až takové. Ale před tím prvním střídáním to ode mě bylo hodně nervózní.“

Co mu pomohlo, aby se oklepal?

„Kluci. Kapitán Vlado Dravecký a Majo Adámek, parťák v obraně, ti mi pomohli asi nejvíc, ale i celý tým.“

Pokyny měl jasné – hrát jednoduše, nevymýšlet. „A být tvrdý a hrát to, co zdobí můj hokej,“ dodal.

Hned ve čtvrté minutě trefil tyč.

Daniel Kurovský (vlevo) a Patrik Volas z Třince sevřeli Janiho Lajunena ze Sparty. Sleduje je třinecký gólman Marek Mazanec.

„Vůbec jsem nevěděl, že to byla tyčka. Věděl jsem jen to, že puk letěl na branku a něco se tam dělo.“

Střelu považuje za svou přednost. Ostatně až do dorostu hrával v útoku. „Ano, hodně mě to z obrany do útoku táhne. To je pro mě plus.“

Proč se tedy rozhodl změnit post? „Jelikož jsem vysoký a myslím, že mi jdou i osobní souboje, tak jsem si říkal, že bych mohl být platnější v obraně,“ odpověděl Patrik Volas, který pomýšlí na účast na letošním mistrovství světa hráčů do 20 let. „Porvu se o to!“